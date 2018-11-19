Фото молнии над Блэкпулом стало лучшим снимком погоды в Британии

Правообладатель иллюстрации Stephen Cheatley Image caption Стивен Четли провел несколько часов в погоне за молниями в Блэкпуле

Британский фотограф, запечатлевший разряд молнии над Блэкпулом, победил в фотоконкурсе снимков погоды Weather Photographer of the Year.

Темой фотоработы Стивена Четли стал известный английский курортный город, известный своими аттракционами и фейерверками - на этом снимке город озарен сиянием молнии.

Снимок под названием "Электрический Блэкпул" получил премию "Лучшая фотография погоды", оставив позади 4 тысячи других участников конкурса.

По мнению членов жюри, в этом году конкуренция на фотоконкурсе была особенно велика.

По словам Четли, он решился сделать серию фотографий после сильной летней грозы. Он отправился на набережную морского курорта, полный решимости непременно поймать молнию в объектив.

Его упорство было вознаграждено сразу после полуночи, когда на знаменитый променад Блэкпула обрушились ливень и разряды молнии.

По словам фотографа, он выбрал набережную по той причине, что ему хотелось, чтобы на снимке оказались знаменитые объекты курорта - пирс и Блэкпульская башня.

Правообладатель иллюстрации Dan Matthewman Image caption Дэн Мэтьюмэн сделал эту фотографию во время альпинистского похода во французских Альпах. Вскочив в первую гондолу канатной дороги за день, он обнаружил, что ему открылся отличный вид на других альпинистов, спускавшихся в тумане по снежному склону. Он победил в категории фотографов старше 17 лет

Правообладатель иллюстрации Neil Barr Image caption Нил Барр рассказывает об этом снимке, сделанном во время метели в Гриноке в Шотландии: "Я отправился пешком в местный магазин за обычными покупками и взял с собой камеру, чтобы попробовать запечатлеть этот волшебный мир. Снег постоянно налипал на линзу объектива? и фотографировать было очень трудно". Нил получил третий приз в категории фотографов старше 17 лет

Правообладатель иллюстрации Nikoly Schegolev Image caption Фотография Николая Щеголева была сделана на рассвете на железнодорожной станции, когда солнце всходило за домами. "Из-за холодной погоды там всё было окутано паром", - рассказывает фотограф. Он получил второй приз в категории фотографов старше 17 лет

Правообладатель иллюстрации Kathryn Parent Image caption Кэтрин Пэрент получила за этот снимок приз зрительских симпатий. Фотография была сделана в знаменитой Долине торнадо в Америке. Кэтрин и её муж заметили огромное темное облако, из которого обычно рождаются торнадо, остановившись на дороге, чтобы подобрать других любителей фотографии. Они дали облаку название Элли, потому что оно напомнило им по форме персонаж из мульфильма "Ледниковый период" - мохнатого мамонта. "Мне нравится думать, что Элли была послана нам как дар за все благие дела, которые мы совершали". - говорит Кэтрин

Правообладатель иллюстрации Hoang Viet Nguyen Phung Image caption Хоанг Вьет Нгуен Пунг получил главный приз в категории фотографов младше 16 лет за снимок под названием "Волна тумана"

Стивен Четли получил главный приз конкурса в размере 500 фунтов, новую фотокамеру и годовое членство в Королевском метеорологическом обществе, которое организовало фотоконкурс.

Отмеченные жюри фотоработы будут выставляться на различных выставках в Британии.