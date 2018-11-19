Фото молнии над Блэкпулом стало лучшим снимком погоды в Британии

Британский фотограф, запечатлевший разряд молнии над Блэкпулом, победил в фотоконкурсе снимков погоды Weather Photographer of the Year.
Темой фотоработы Стивена Четли стал известный английский курортный город, известный своими аттракционами и фейерверками - на этом снимке город озарен сиянием молнии.
Снимок под названием "Электрический Блэкпул" получил премию "Лучшая фотография погоды", оставив позади 4 тысячи других участников конкурса.
По мнению членов жюри, в этом году конкуренция на фотоконкурсе была особенно велика.
По словам Четли, он решился сделать серию фотографий после сильной летней грозы. Он отправился на набережную морского курорта, полный решимости непременно поймать молнию в объектив.
Его упорство было вознаграждено сразу после полуночи, когда на знаменитый променад Блэкпула обрушились ливень и разряды молнии.
По словам фотографа, он выбрал набережную по той причине, что ему хотелось, чтобы на снимке оказались знаменитые объекты курорта - пирс и Блэкпульская башня.
Стивен Четли получил главный приз конкурса в размере 500 фунтов, новую фотокамеру и годовое членство в Королевском метеорологическом обществе, которое организовало фотоконкурс.
Отмеченные жюри фотоработы будут выставляться на различных выставках в Британии.