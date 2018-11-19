Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Хоа Хакананайа относится к так называемым статуям моаи. Это каменные монолитные статуи, изготовленные аборигенами острова между 1250 и 1500 годами.

В Лондон с острова Пасхи прибывает официальная делегация, которая намерена добиваться возвращения из Британского музея базальтовой статуи Хоа Хакананайа.

Статуя высотой 2,4 метра находится в Британии с 1869 года. Она была вывезена из Оронго, Рапа-Нуи (Остров Пасхи) в ноябре 1868 года экипажем британского корабля HMS Topaze. Британцы обнаружили истукана на церемониальной платформе в деревне Оронго на юго-западной оконечности острова. Статуя была засыпана землей до половины своей высоты. Экипаж корабля выкопал изваяние и погрузил на корабль.

Статуя была названа островитянами Хоа Хакананайа, что с языка Рапа-Нуи переводится как "разрывающий волну" или "украденный или скрытый друг".

Она относится к так называемым статуям моаи - каменные монолиты, изготовленные аборигенами острова между 1250 и 1500 годами.

Статуя Хоа Хакананайа считается особо ценной, так как она сделана из базальта, тогда как большинство аналогичных статуй того времени сделаны из блоков потоковой лавы.

Делегация острова Пасхи предлагает обменять статую Хоа Хакананайа на ее копию, созданную современным скульптором Бене Туки.

"Лучшее место для этой моаи - там, где она была создана. Остров Пасхи - это музей под открытым небом, поэтому там есть все условия для надежного хранения экспоната", - сказал в интервью агентству Рейтер министр культурного наследия Чили Фалипе Вард, сопровождающий делегацию с острова Пасхи.

Однако в Британском музее считают иначе.

"Мы считаем, что есть большой смысл в том, чтобы представлять объекты из разных уголков мира, представляющее истории разных культур, в Британском музее. Хоа Хакананайа находится в свободном доступе, и это один из самых популярных и фотографируемых объектов в экспозиции музея, который посещают 6 млн человек ежегодно", - сказал агентству Рейтер пресс-секретарь музея.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британскому музею довольно часто приходится слышать требования вернуть тот или иной объект на родину. На эти требования Лондон как правило отвечает отказом

Британскому музею, где находится огромное количество артефактов из разных уголков мира, довольно часто приходится слышать требования вернуть тот или иной объект на родину, однако музей в подавляющем большинстве случаев отвечает на такие требования отказом.

Так же поступают и другие европейские музеи, где сосредоточено большое число экспонатов из разных регионов мира.

В 1970 году ЮНЕСКО приняла документ, в котором говорится, что исторические ценности не могут вывозиться из страны без разрешения ее властей.

Однако большинство оспариваемых артефактов попали в музеи западных стран задолго до принятия этого документа. Национальные музеи в основном отрицательно относятся к идее репатриации памятников культурного наследия человечества. Противники возвращения памятников на родину говорят, что музеи открыты не только для жителей одной страны, но людям всего мира.

Репатриация памятников: самые громкие споры

1. Мраморы Элгина

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Коллекция мраморных скульптур и барельефов была вывезена из Греции лордом Элгином 200 лет назад

На протяжении последних 30 лет правительство Греции добивается возвращения на родину скульптур Парфенона из Британского музея. Афины считают, что скульптуры были вывезены из Греции незаконно.

Коллекция мраморных скульптур и барельефов Парфенона была вывезена из Греции лордом Элгином 200 лет назад. Коллекция включает в себя мраморные фризы длиной 75 метров, 15 метопов, 17 скульптур и другие образцы древнегреческого искусства.

В Лондоне находится около половины всех уцелевших деталей античного памятника. Экспонаты из Парфенона хранятся также еще в нескольких европейских музеях, включая Лувр.

Лорд Элгин, будучи британским послом в Константинополе во время наполеоновских войн, собирал фрагменты древнегреческого искусства. По его словам, он хотел спасти драгоценные артефакты античности от разрушительного воздействия времени, равнодушного отношения местного населения и от возможных в будущем военных действий.

Турецкое правительство тогда не проявляло особого интереса к шедеврам античности и разрешило вывоз собранных Элгином предметов древнегреческого искусства в Лондон.

Практически с момента возрождения греческой государственности Афины начали требовать от Британии возвращения мраморов Элгина, отказавшись признать разрешение турецкого правительства на вывоз сокровищ из страны законным.

В 2014 году негодование Афин вызвало решение Британского музея временно передать один из экспонатов знаменитой коллекции мраморных скульптур Парфенона на хранение в Эрмитаж.

Правообладатель иллюстрации Getty Images/AFP Image caption Появление статуи Илиссоса в Эрмитаже - первый случай временной передачи Британским музеем в другую страну одного из экспонатов собрания Элгина

Статуя речного бога Илиссоса была выставлена в Эрмитаже, который тогда праздновал свое 250-летие.

Тогдашний премьер-министр Греции Антонис Самарас заявил, что одним из главных аргументов британской стороны, отказывающейся передать экспонаты в Грецию, было то, что мраморные скульптуры Парфенона "не перемещаются с места". Учитывая тот факт, что статуя была отправлена в Петербург, как заметил Самарас, этот аргумент не имеет никакой силы.

Несмотря на недовольство тем, что Лондон не идет навстречу, в 2015 году Греция отказалась от намерения через суд добиваться от Британского музея возвращения коллекции лорда Элгина.

2. Манифест Кира Великого

В 2010 году одна из самых древних реликвий в истории Персидского царства - глиняный цилиндр времен персидского императора Кира II Великого (VI век до н.э) - вернулась в Тегеран в качестве временного экспоната. Это стало возможным благодаря длительным переговорам иранских властей с Британским музеем в Лондоне.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Манифест Кира Великого был обнаружен при раскопках Вавилона в 1879 году экспедицией Ормузда Рассама

Тогда власти Ирана пригрозили прервать все отношения с Британским музеем, если реликвию не вернут, хотя бы временно.

Британская сторона многократно переносила сроки передачи Ирану экспоната, известного как манифест Кира Великого. В Тегеране реликвия, согласно договоренности с Британским музеем, находилась семь месяцев.

Манифест Кира Великого - глиняный цилиндр, на котором по повелению императора с помощью клинописи был составлен список его побед и благородных поступков, а также перечисление его предков.

Цилиндр был обнаружен при раскопках Вавилона в 1879 году экспедицией ассириолога Ормузда Рассама. Рассам вывез цилиндр вместе с остальной сохранившейся частью библиотеки царя Ашшурбанипала в Лондон. Крупнейший знаток ассирийской цивилизации своего времени, сэр Генри Роулинсон смог прочитать клинописный текст и опубликовал его перевод.

Цилиндр получил широкую известность после того, как последний шах Ирана в 1960-е годы назвал манифест Кира Великого первой в истории декларацией прав человека: Кир высказывается за отмену рабства и за свободу вероисповедания.

3. Надгробные обелиски с могил фараонов

В 2009 году Франция передала Египту пять находившихся в Лувре фрагментов надгробных обелисков с усыпальниц фараонов. Тем самым Париж положил конец спору, возникшему между Францией и Египтом из-за принадлежности древних реликвий.

Речь идет о фрагментах обелиска с захоронения фараонов, находящегося неподалеку от Луксора, примерно в 700 км к югу от Каира.

Николя Саркози, который тогда занимал пост президента Франции, передал Хосни Мубараку одну из плит во время визита президента Египта в Париж.

Египет давно добивался возвращения пяти находившихся в Лувре фрагментов надгробных обелисков с могил фараонов, но безуспешно.

Незадолго до возвращения фрагментов надгробных обелисков Египет объявил о прекращении сотрудничества с Лувром. Были приостановлены несколько конференций, а также археологические раскопки, проводимые Лувром к югу от Каира.

Четыре плиты были приобретены Лувром в 2000 году у французской галереи Maspero, а пятый фрагмент Лувр купил на аукционе в Париже в 2003 году.

Египетская сторона утверждала, что Лувру было известно о том, что обелиски краденые. Руководство Лувра отрицало эти обвинения.

4. Бюст Нефертити

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В 2009 году власти Германии в очередной раз отказались вернуть Египту бюст царицы Нефертити. Берлин объяснил отказ опасениями за сохранность артефакта: они отмечали, что реликвия слишком хрупкая и может не выдержать транспортировки.

Бюст был обнаружен при раскопках в Амарне в декабре 1912 года, а в 1913-м был переправлен в Германию по соглашению с египетскими властями. Сегодня изваяние изображено на многих открытках; скульптура является одной из главных берлинских достопримечательностей.

Власти Египта считают, что бюст египетской царицы был незаконно вывезен в Германию в 1913 году. Первое требование вернуть бюст Нефертити в Египет поступило сразу после его появления в экспозиции Нового музея в 1924 году. Идею возвращения бюста на родину поддержал сам Джеймс Симон, подаривший бюст Нефертити берлинскому музею в 1920 году.

Однако в 1930 году под давлением общественности новый министр культуры Пруссии Адольф Гримме ответил Египту отказом.

5. Розеттский камень

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Розеттский камень стал ключом к расшифровке древнеегипетских текстов

В 2009 году власти Египта, активно добивавшиеся возвращения в страну ряда артефактов, заявили, что страна готова отозвать свое требование к Британскому музею о возврате знаменитого Розеттского камня, если Лондон согласится передать экспонат Египту на временную экспозицию на период открытия Большого Египетского музея в 2013 году. Однако Британский музей, который в 2005 году подарил Египту полноразмерную копию камня, эту просьбу отклонил.

Розеттский камень представлет собой базальтовую плиту с выбитыми на ней тремя идентичными текстами - один из них написан на древнегреческом языке, два других перевода записаны с помощью древнеегипетских иероглифов и египетским демотическим письмом.

Плита, происхождение которой относят к 196 году до н.э., стала ключом к расшифровке древнеегипетских текстов.

Розеттский камен был найден в 1799 году в Египте капитаном французских войск в Египте Пьером-Франсуа Бушаром при сооружении форта Сен-Жюльен близ Розетты на западном рукаве дельты Нила. Бушар отправил камень в Каир, где за год до этого по приказу Наполеона был открыт Институт Египта. В 1801 году французы потерпели в Африке поражение от англичан и были вынуждены передать им камень вместе с рядом других памятников.

Подаренная Британским музеем полноразмерная копия Розеттского камня установлена недалеко от места обнаружения артефакта.

6. Амударьинский клад

В 2013 году Душанбе обратился к Британскому музею с просьбой сделать несколько копий древних артефактов из так называемого "амударьинского клада", для изготовления которых Таджикистан передал золото.

Правообладатель иллюстрации DEA PICTURE LIBRARY\ Getty Images Image caption История амударьинского клада окутана легендами и похожа на детектив

Вскоре после этого обращения Лондон передал в дар Национальному музею Таджикистана копии шести древних артефактов.

Амударьинский клад (другое название - сокровища Окса) состоит примерно из 170 золотых предметов возраст которых датируется IV - II вв. до н. э. Коллекция артефактов была найдена на развалинах древнего городища на берегу реки Амударья (Окс) на территории современного Таджикистана.

Самым ценным экспонатом музея древностей Таджикистана является статуя 13-метрового Будды, возлежащего на правом боку. 13-метровая статуя была найдена в 1966 году при раскопках монастыря VII века в местечке Аджина-теппа близ Душанбе.

История амударьинского клада окутана легендами и похожа на детектив. Древняя коллекция, состоящая из женских украшений, монет, статуэток людей и животных, кувшинов, подвесок, проделала огромный путь через Таджикистан, Афганистан, Индию, прежде чем попасть в Лондон.

При этом она переходили из рук в руки то купцов, то вооруженных грабителей и, наконец, собиралась по частям на антикварных рынках.

Большинство предметов были проданы на рынках Британской Индии (современный Пакистан), некоторые были собраны антикваром Огастусом Уоллстоном Френксом, впоследствии завещавшим собранные им предметы из клада Британскому музею.

"Многие экспонаты, найденные в результате археологических раскопок на территории Таджикистана в разные годы, в том числе и во время СССР, отвозили в Россию и Узбекистан. Так они там и остались. Вернуть их уже невозможно. Радует, что, например, в Санкт-Петербурге они выставляются как достояние Таджикистана. Возвращать любые находки очень сложно, практически невозможно", - говорил советский и таджикский ученый, академик Рахим Масов (умер в июне 2018 года).

7. Каменные статуи Будды из Афганистана

В 2012 году Лондон передал Национальному музею в Кабуле сотни культурных ценностей, незаконно вывезенных из Афганистана. Среди них - каменные статуи Будды и резные изделия из слоновой кости. Всего Национальный музей Афганистана получил 843 артефакта, возраст некоторых составляет 4 тысячи лет.

Большинство из этих артефактов были украдены во время гражданской войны в Афганистане в 1990-е годы и оказались на черном рынке. Ключевую роль в их возвращении сыграл Британский музей.

Некоторые из возвращаемых предметов были конфискованы Британской пограничной службой или полицией. Другие были обнаружены в частных коллекциях и выкуплены донорами. Так, одна украденная из кабульского музея каменная статуя Будды, возраст которой оценивается в 1800 лет, была обнаружена в Японии.

В годы гражданской войны в Афганистане были разграблены или разрушены более двух третей коллекции Национального музея в Кабуле.

8. Сокровища Сирии

Британский музей в 2015 году сообщил, что хранит исторические ценности из Сирии, которые Лондон вернет Дамаску, когда в Сирии восстановится мир.

Как рассказал Макгрегор в интервью газете Times, сотрудники музея сохраняют немало предметов старины, вывезенных из зон конфликтов, чтобы вернуть их на родину, когда там будет восстановлен порядок. Некоторые жители Сирии сами доверили исторические ценности Британскому музею.

Однако музей не раскрывает информацию о том, что именно он сберегает.

9. Золото скифов

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В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине коллекцию золота скифов из музеев аннексированного Крыма. По решению суда, Крым не может претендовать на золото как на культурное наследие, так как не является суверенным государством.

Четыре крымских музея, которые сейчас управляются Москвой, требовали вернуть экспонаты на полуостров, а Украина настаивает на их передаче на временное хранение в Национальный музей истории Украины.

Всего стороны спорят о 565 музейных предметах, которые в быту часто называют "скифским золотом", хотя речь идет не только о золотых украшениях.

Коллекция была вывезена из крымских музеев на выставку в Германию и Нидерланды еще до аннексии Крыма в конце 2013 года, а затем музей, где работала выставка, сам обратился в суд, чтобы решить судьбу экспозиции.

Часть экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" из украиснких музеев была возвращена в мае и сентябре 2014 года. А вот коллекции, предоставленные центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Бахчисарайским историко-культурным заповедником, а также заповедником "Херсонес Таврический", в итоге "зависли".