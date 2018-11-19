Российский генерал может возглавить Интерпол. К чему это приведет?

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Александр Прокопчук с 2016 года работал одним из четырех вице-президентов Интерпола

Президентом Интерпола в среду могут выбрать ветерана российского МВД Александра Прокопчука.

О том, что генерал Прокопчук стал одним наиболее вероятным кандидатом на пост главы организации, в пятницу сообщила британская газета Times.

Уже раздаются призывы помешать этому назначению, учитывая количество российских запросов об аресте по линии Интерпола, которые признаются политически мотивированными.

Должность президента Интерпола оказалась вакантной после того, как представитель Китая Мэн Хунвэй внезапно пропал во время поездки на родину, а затем подал в отставку в связи с начатым против него в КНР расследованием по обвинению в коррупции.

Русская служба Би-би-си разбиралась, должны ли в связи с этим беспокоиться зарубежные критики Кремля и политэмигранты из России.

Кто такой генерал Прокопчук?

57-летний Прокопчук последние два года занимал пост одного из четырех вице-президентов Интерпола. До этого он работал в МВД России.

Родился Прокопчук на Украине в 1961 году, начинал карьеру в комсомоле. В 1986 году перебрался в Москву, работал в системе образования, а затем в налоговых органах.

С 2003 года - в системе МВД, где дослужился до генерал-майора и с 2011-й по 2016 год был начальником национального центрального бюро Интерпола при МВД России.

До своего назначения в Интерпол Александр Прокопчук, пишет британская Financial Times, в течение 10 лет занимал в МВД пост начальника управления правового регулирования и организации международного взаимодействия, а до того был главой подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями. "Наиболее коррумпированной сферой", - подчеркивает газета.

Как выбирают и кто против?

Выборы президента Интерпола состоятся в среду, 21 ноября, в Дубае, где пройдет генеральная ассамблея организации, на которой будут присутствовать делегаты от всех 192 стран-членов.

Второй подтвержденный кандидат на пост президента Интерпола - это Ким Чен Ян из Южной Кореи, который ранее занимал пост старшего вице-президента и сейчас исполняет обязанности главы организации.

Не называя конкретных источников, Times указывает, что избрание Прокопчука, по мнению официального Лондона, практически неизбежно.

"По словам сотрудника Уайтхолла, британские власти сочли, что Прокопчук выиграет и что нет никакого смысла в том, чтобы пытаться его остановить. О том, что Прокопчук является однозначным фаворитом, сообщил и источник, близкий к Интерполу", - пишет газета.

А вот в Киеве, например, на новости о готовящемся избрании российского генерала отреагировали не так спокойно. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, например, что начинается битва за Интерпол, поэтому нужно отразить "очередную гибридную атаку путинского режима".

"Если Прокопчук станет президентом Интерпола, это позволит российскому режиму еще больше расширить практику использования "красных циркуляров" для ограничения свободы передвижения и преследования неугодных, в интересах одиозного режима", - написал украинский министр. Он добавил, что украинская делегация в Дубае проводит "десятки встреч на самом высоком уровне", доказывая свою позицию.

А депутат Верховной рады Уркины Мустафа Найем запустил у себя в "Фейсбуке" акцию с призывом к пользователям из разных стран требовать от своих делегаций голосовать против Прокопчука.

Международная неправительственная организация Fair Trials ("Справедливый суд"), которую цитирует Times, также заявила, что "было бы недопустимо, чтобы страна, за которой замечен целый ряд нарушений правил Интерпола, получила руководящую позицию в этой важной надзорной организации".

Против избрания Прокопчука выступили и несколько российских бизнесменов из "списка Титова". В своем обращении участникам генассамблеи Интерпола они заявили, что на МВД России, по их мнению, лежит ответственность за многочисленные нарушения прав человека.

Какие у полномочия у президента?

На самом деле, президент Интерпола в значительной степени символическая должность. По уставу Интерпола, он должен:

председательствовать и руководить прениями на сессиях генассамбели и ее исполкома

контролировать соответствие деятельности Интерпола решениям генассамблеи и исполкома

по возможности поддерживать постоянную непосредственную связь с генсеком организации

Оперативное руководство Интерполом и координацию между странами-членами осуществляет другой орган - генеральный секретариат. Им с 2014 года руководит представитель Германии Юрген Шток.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Штаб-квартира Интерпола в ожидании нового президента организации

Как это работает?

Если страна хочет объявить лицо в международный розыск, она отправляет "красное уведомление" (red notice) в генеральный секретариат организации в Лионе. Уведомление публикуется на сайте Интерпола и рассылается в другие страны.

Россию не раз обвиняли в том, что она пытается получить "красное уведомления" для розыска противников власти, чтобы ограничить их в передвижениях или добиться экстрадиции.

В Испании по инициативе российских властей задерживали, а затем освобождали международного финансиста и инвестора Уильяма Браудера. В Дании месяц удерживали одного из бывших лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. На Кипре задерживали российского борца с коррупцией и соратника Алексея Навального Никиту Кулаченкова. Его также не экстрадировали в Россию, потому что обвинения против него признали политически мотивированными.

Браудер после задержания в Испании выложил в "Твиттер" фото ордера на свой арест.

Россия также пробовала по линии Интерпола добиться ареста бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который выступил с заявлениями о системе допинга в российском спорте, а также украинских политиков, включая Арсения Яценюка и Дмитрия Яроша.

"Прокопчук представляет проблему, потому что он был тем самым человеком в российском министерстве внутренних дел, который отвечал за сочинение многих сфабрикованных "красных уведомлений", поданных во время его службы в МВД", - цитирует Times мнение бывшего специального советника британского МИД Дэвида Кларка.

В свою очередь, колумнист Forbes Тед Бромунд напоминает, что в годы работы в российском бюро Интерпола Прокопчук должен был не допускать злоупотреблений правилами организации. "Вместо того, чтобы остановить злоупотребления, он способствовал им и одобрял их. Злоупотребления и были его обязанностью", - утверждает Бромунд.

Что изменится?

Нет прямой связи между президентом Интерпола и розыском по линии организации.

У Интерпола нет своих полицейских сил, по сути это бюро сбора и рассылки информации. Основную работу делает генеральный секретариат в Лионе.

Чтобы разобраться в процедуре международного розыска через Интерпол, Русская служба Би-би-си поговорила с белорусским юристом и политиком Алесем Михалевичем, которого Минск объявлял в розыск.

Михалевич проходил обвиняемым по уголовному делу о "массовых беспорядках" после выборов 2010 года, на которых он был кандидатом в президенты.

Выйдя из СИЗО КГБ в 2011 году, он заявил о пытках, уехал из страны на несколько лет и получил убежище в Чехии. По белорусскому запросу его задерживали в аэропортах Нью-Йорка и Варшавы. Он настолько погрузился в процедуры обжалования внесения в базу Интерпола, что стал консультировать других людей, которым грозит экстрадиция в страны бывшего СССР.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Алесь Михалевич был кандидатом в президенты Белоруссии, а затем получил убежище в Чехии

По словам Михалевича, после того, как уведомление о розыске разослано по странам, правовой департамент Интерпола осуществляет надзор - в течение нескольких недель решает, соответствует ли заявка правилам.

"Так, например, было с Михаилом Ходорковским. Правовой департамент посчитал, что его розыск ведется из политических соображений и не утвердил его", - отмечает юрист.

В этом случае имя человека исключается из базы, потому что устав Интерпола запрещает организации участвовать в политическом преследовании.

Но если человека в базу включили, то он может обжаловать решение в комиссию по контроля файлов Интерпола (ККФ).

"Это независимый орган в рамках Интерпола, туда входят независимые эксперты. В нее тоже входит россиянин, а возглавляет сейчас молдаванин. Передача в эту структуру данных идет через секретариат, который выполняет технические функции. Рассмотрение жалобы сейчас может занимать больше года", - объясняет Михалевич.

Вне зависимости от того, по каким мотивам человека включили в базу Интерпола, принимать решение об экстрадиции будут власти страны, где он был задержан.

"Если человек в базе Интерпола, скорее всего, его задержат. Отправлять жалобу в Лион сразу при задержании не имеет смысла, потому что начинается экстрадиционный процесс. Например, Италия спрашивает у России, в чем человек обвиняется, и суд в Италии определяет, обычно в течение трех дней, меру пресечения. А затем в течение нескольких недель суд принимает решение, можно человека выдать или нельзя", - говорит эксперт.

Если власти страны, где задержан человек, приходят к выводу, что он преследуется по политическим мотивам, они могут отказать в его экстрадиции - даже если этот человек продолжает находиться в базе Интерпола. "В этом Интерпол уже никак не задействован", - отмечает Михалевич.

Что же изменится, если россиянина выберут президентом организации?

Формально - ничего, уверен Михалевич, Интерпол продолжит действовать по своим правилам. Однако повышение авторитета России в организации может затянуть процесс исключения россиян из базы Интерпола.

"На практике, чем более высокие позиции занимают представители той или иной страны, тем более внимательное отношение идет к запросам этой страны, - оговаривается эксперт. - Это все равно влияет на процесс принятия решений".