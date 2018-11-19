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Протестные настроения за последний год существенно снизились, говорится в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ), созданного Алексеем Кудриным. В числе регионов с самыми высокими политическими рисками и возможностью массовых протестов - Москва, Петербург и Дагестан.

Несмотря на громкие протестные акции, связанные с ценами на бензин и свалками, а также широкой дискуссией вокруг президентских выборов, чисто технически протестная активность в российских регионах снизилась, признает автор доклада Алексей Титков в разговоре с Би-би-си.

Уровень протестной активности эксперты измеряют, основываясь на данных о количестве протестных акций, экономических показателях и политической ситуации в российских регионах.

В прошлом рейтинге было 13 регионов, которые эксперты включали в зону повышенного риска. Это были Москва, Коми, Дагестан, Чувашия, Алтайский край, а также Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Ростовская, Самарская, Тверская и Челябинская области.

В новом рейтинге число наиболее проблемных регионов снизилось до пяти - помимо Москвы и Дагестана это Петербург, Удмуртия и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).

Москву, Дагестан и Петербург эксперты посчитали регионами, в которых совпадают два фактора риска - политический и протестный. Это позволило включить их в так называемую желтую зону, которая допускает возникновение кризиса.

Как поясняет Титков, Москва и Петербург - территории повышенной публичной активности, естественно, что риски тут высоки. В этих регионах традиционно сильны внутриэлитные конфликты, а их политическое устройство плохо приспособлено для того, чтобы разрешать их, полагают эксперты. Сложности возникают и с налаживанием диалога между властью и обществом.

"Посмотрите, например, на конфликт из-за реновации. Для решения такие проблем плохо приспособлено и местное самоуправление с низким уровнем политической конкуренции. Для Москвы, например, это Мосгордума с карманным устройством", - говорит Титков.

Удмуртия и ЯНАО попали в зону повышенного риска из-за сочетания рисков в политической сфере и негативных экономических показателей.

Как считается рейтинг

Ежегодный доклад о протестных настроениях в регионах готовили эксперты КГИ Александр Кынев, Николай Петров и Алексей Титков. Их расчеты основаны на индексе социально-экономической и политической напряженности в регионах России и охватывают период до 1 июля 2018 года - поэтому, например, в меньшей степени учитывают протесты из-за пенсионной реформы.

"Самочувствие" регионов эксперты оценивают с трех ракурсов - экономики, политики и протестной активности. Наиболее проблемными КГИ предлагает считать те регионы, где высокие риски фиксируются как минимум в двух из трех областей.

Социально-экономическую ситуацию эксперты оценивают, основываясь на доходах населениях, торговых показателях и состоянии региональных бюджетов.

Политический фактор оценивают по уровню конкуренции на выборах, независимости самоуправления, количеству внутриэлитных конфликтов и кадровым перестановкам. Протестная активность анализируется на основе сообщений СМИ о митингах и их тематики.

Акций протеста стало меньше

Несмотря на то, что в 2018 году было немало крупных акций (антикоррупционные протесты сторонников Алексея Навального, митинги против роста цен на бензин в Сибири и против свалок в Подмосковье), их общее число снизилось.

"Оценка за протестную активность складывается в основном из небольших акций, которые не всегда попадают в медиа и общенациональную повестку, - объясняет Титков. - Предыдущий рост, который был с 2015 года, фиксировался за счет "тихих" акций. Конечно, фон делают яркие протесты - бензиновые, "мусорные", митинг после пожара в "Зимней вишне" Кемерово. Но в смысле статистики это единичные мероприятия".

Небольшому числу акций способствовали и мартовские президентские выборы. Такие результаты можно считать предсказуемыми, считают эксперты: во время кампании традиционно растет число "социальных обещаний".

"Во время выборов населению делают многочисленные обещания по поводу будущего. Это успокаивает людей. Так что это тоже прогнозируемый эффект, правда, краткосрочный", - говорит Титков.

На спад числа акций повлиял и чемпионат мира по футболу - во время турнира власти пытались поддерживать позитивный информационный фон, а акции в крупных городах напрямую запретили. Это, например, не позволило провести в Москве, Петербурге и других центрах митинги против повышения пенсионного возраста, о котором власти объявили в середине июня.

Впрочем, даже в тех регионах, где протестная активность невысока, политические риски могут быть высоки - в число таких субъектов авторы Комитета гражданских инициатив включают Приморский край, где с сентября не могут выбрать губернатора, и Якутию.

Эксперты также обратили внимание, что на фоне общего снижения числа митингов количество акций, связанных с социальными гарантиями, заметно выросло. А вот количество протестов, посвященных внешней политике, культурное повестке, темам мигрантов, коррупции и бизнеса, снизилось.

Снизить риски помогла экономика

Стабилизация экономики - основная причина того, что в новом рейтинге меньшее число регионов оказалось вне группы с повышенным риском возникновения кризиса, продолжает Титков.

Как отмечают авторы доклада, экономические показатели первого полугодия 2018 году "были в целом благополучными". Валовый внутренний продукт (ВВП) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2%, промышленное производство - на 3%, товарооборот - на 2,5%, зарплаты - на 8%.

На высокие оценки по большинству параметров в экономической части рейтинга повлияло и то, что к ситуации приспособился финансовый блок правительства, считает Титков.

Немаловажный фактор - снижение Банком России ключевой ставки, которое позволило населению активнее пользоваться кредитами и улучшить потребительский спрос. "Мы это не учитываем при расчетах, но очень важно, за счет чего растет спрос, - говорит эксперт. - Ведь в случае любого ухудшения людям придется нести издержки жизни в долг. Большой вопрос, как они с этим справятся".

На рост зарплат и региональных бюджетов, в первую очередь, повлияла предвыборная "накачка", говорится в докладе: бюджетникам увеличили оклады, а регионы получили традиционные межбюджетные трансферты.

В числе регионов с повышенными экономическими рисками - Ярославская область, а также Коми, Удмуртия, Камчатка, Брянская, Вологодская и Калужская области.

Эффект может быть недолгосрочным

Особое внимание авторы доклада уделили росту давления федеральных чиновников на региональные власти.

"2017 год был отмечен большой активностью федеральной власти на региональном и муниципальном уровнях - как с точки зрения кадровых замен, так и в части деятельности силовых и правоохранительных органов", - считают эксперты КГИ.

Давление на региональные элиты, с одной стороны, позволяет власти повышать управляемость, говорят эксперты, но у этого есть и обратная сторона - снижение способности эффективно реагировать на кризисы и снижение доверия со стороны граждан.

"Мы делали вывод о том, что эффективность такого рода реагирования может быть краткосрочной и невысокой, что это ведет не столько к устранению проблем, сколько к ослаблению их внешних проявлений", - напоминают авторы доклада.

По их мнению, неэффективность такой реакции в полной мере подтверждают результаты сентябрьских выборов 2018 года - в Приморье, Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае кандидаты от "Единой России" не смогли выиграть губернаторские выборы.

Еще в пяти регионах - Хакасия, Забайкальский край, Владимирская, Иркутская и Ульяновская области - единороссы упустили первое место по партийным спискам или получили результат меньше 30%.

"Вряд ли можно считать случайным, что во всех четырех регионах, где в сентябре главы проиграли выборы, в последние два года шли сопровождавшиеся скандалами чистки региональной элиты", - пишут авторы доклада.

Пенсионные протесты лета-осени 2018 года авторы доклада считают разовым всплеском, сравнивая их антикоррупционными митингами 2017 года. Но отдаленные последствия пенсионной реформы, по их мнению, будут более значительными и проявятся в отношении к властям - в частности, на региональных выборах.

Что касается экономических показателей, их улучшение может иметь и негативный эффект. Например, повышение зарплаты в бюджетном секторе увеличило разрыв между зарплатами и пенсиями. С другой стороны, если рост доходов граждан остановится, это тоже приведет к социальному недовольству.

"Подъем не затронул значительную часть Дальнего Востока и Поволжья, в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока сохраняется традиционно сложная ситуация с задолженностью региональных бюджетов", - пишут авторы доклада.

Кроме того, Сибири, на Дальнем Востоке и в значительной части нечерноземных областей Европейской России не растут или снижаются реальные доходы населения.