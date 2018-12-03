"Корзина свободы": губная помада

Согласно недавним американским исследованиям, чем больше женщины красятся, тем больше зарабатывают.

По мнению критиков, индустрия красоты, стоимость которой оценивают в 500 млрд долларов ежегодно, поддерживает нереалистичные стандарты женской внешности. В некоторых странах Азии пример тому - косметическая продукция для отбеливания кожи.

Рекламные кампании косметических средств вызывали протесты во многих странах. Активисты утверждают, что рекламные изображения сильно отретушированы, и в результате женщины делают нелестные выводы о своей внешности в сравнении с "идеальными" фотомоделями.

Американские суфражистки одними из первых начали красить губы помадой - в знак протеста против представлений общества о том, что женщина должна выглядеть скромно. Сейчас же женщины выражают протест отсутствием макияжа.