"Корзина свободы": высокие каблуки

Согласно исследованиям, ношение высоких каблуков может привести к повреждениям мышц и позвоночника. А дискомфорт, который они приносят, способствовал появлению вторичного рынка мягких стелек и другой продукции, призванной облегчить мучения.

Может, проще вообще их не носить?

Сейчас каблуки прочно ассоциируются с женской обувью (и в некоторых случаях с адской болью), но первыми их стали носить мужчины. Обувь на высоком каблуке надевали конники в Персии (современный Иран), чтобы удерживать ногу в стремени.

В 2016 году секретаршу одного из лондонских офисов отправили с работы домой за отказ надеть туфли на высоком каблуке. Она призвала британские власти запретить работодателям требовать от сотрудниц носить каблуки. Правительство отказалось менять законодательство, но пообещало улучшить рекомендации по разработке офисных дресс-кодов.

А несколько лет назад актриса Эмма Томпсон сняла туфли на шпильках прямо во время церемонии вручения премии "Золотой глобус", пожаловавшись, что ей в них очень больно. Премию она в итоге вручала босиком.