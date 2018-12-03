"Корзина свободы": сковородка
- 3 декабря 2018
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Все мы едим, но это не означает, что все мы готовим. Приготовление еды считается одним из самых затратных по времени домашних дел, которые выпадают преимущественно на долю женщин.
По данным ООН, женщины из развивающихся стран тратят на готовку на полтора часа в день больше, чем мужчины.
По данным того же исследования, проведенного в 2015 году, в развитых странах эта разница составляет один час. Больше всего времени на кухне проводят индийские женщины - более 13 часов в неделю.
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Как это ни парадоксально, профессионально готовкой занимаются больше мужчин, чем женщин, - в Британии лишь 17% шеф-поваров - мужчины. Некоторые винят в этом доминирующую среди профессиональных рестораторов рабочую культуру, тогда как другие говорят о том, что отсутствие гибкого графика в этой сфере не подходит женщинам.
Согласно одному социологическому исследованию, частично проблема заключается в том, что ресторанные критики по-разному пишут о мужчинах и женщинах в этой профессии. Мужчин чаще хвалят за умные решения и технику приготовления, в то время как женщин - за трудолюбие.