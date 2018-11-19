Правообладатель иллюстрации Arterra/Getty Image caption Таков винтажный унитаз с советской подлодки. Некоторые клозеты в современной России выглядят похоже

Сегодня, во Всемирный день туалета, Би-би-си пытается отделить фекальный юмор от санитарных проблем, с которыми сталкивается большинство населения планеты.

Из более чем 7 миллиардов человек на планете почти 4,5 миллиарда имеют недостаточно доступа к канализации, и, согласно прошлогоднему отчёту ЮНИСЕФ, более 890 миллионов землян вынуждены прибегать к дефекации под открытым небом.

Это способствует распространению таких опасных заболеваний как холера, дизентерия и диарея, от которых ежегодно гибнут сотни тысяч человек.

В среднем человек проводит в туалете три месяца жизни.

ООН поддержала инициативу в 2012 году, и с тех пор 19 ноября значится в списке дат, отмечаемых организацией, именно как Всемирный день туалета.

"Мы ненавидим загаженные туалеты и считаем нормальный ватерклозет обязательным и неотъемлемым условием цивилизации. Состояние туалетов - наглядный индикатор очень многих аспектов жизни общества, страны, государства", - пишет обозреватель "Московского комсомольца" Герман Пятов в нашумевшей статье "Великая страна с убогими сортирами".

По мнению журналиста, "как бы мы ни тужились и ни пыжились, изображая "великую супердержаву", все величие тонет в таких вот нужниках. И никакие "ракеты в космос" и "ядерные боеголовки" не спасут".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Туалеты в горнолыжном центре Лаура, построенном к Олимпиаде в Сочи

Официально проблемами гигиенами в России занимается Государственная санитарно-эпидемиологическая служба под управлением МЧС. Именно она устанавливает правила и нормативы, в том числе в отношении установки туалетов на частных участках. При том, что соблюдение данных нормативов - ответственность собственника.

Впрочем, собственники и исполнители работ иногда проявляют чрезмерное рвение, как это было на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

"Вот так совпадение"

Создатели и апологеты "туалетного юмора" сегодня не упустили повода съязвить.

Помимо совпадения аббревиатур Всемирной туалетной организации с Всемирной торговой организацией - обе ВТО, и не только в русском, - некоторых пользователей развеселило, что 19 ноября помимо Всемирного дня туалета также отмечается Международный день мужчин.

"Феминистки, когда узнали, что Всемирный день туалета и Международный день мужчин отмечаются одновременно", - гласит этот твит.

Чистота - залог здоровья

По данным ООН, каждый год до 68 тыс. малолетних детей умирает в Индии из-за последствий антисанитарии.

На деле больше половины населения продолжают практиковать дефекацию под открытым небом - например, в Эритрее, Нигере и Чаде.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Проблема не в том, что большинство туалетов в Индии не выглядят такими опрятными, а в том, что их нет вообще

Япония, зная о масштабе проблемы в Азии, применяла принцип "туалетной дипломатии", поставляя туалеты в Индию и Китай.

В 2015 году председатель КНР Си Цзиньпин развернул общенациональную кампанию по модернизации общественных туалетов, которые в большинстве своём находятся в ужасном состоянии.

Декларируемая цель ООН - к 2030 году обеспечить всё население планеты безопасными клозетами.

Media playback is unsupported on your device Что Билл Гейтс хотел сказать баночкой фекалий?

В начале ноября на выставке Reinvented Toilet Expo, как раз в Пекине, были представлены 20 новых санитарно-гигиенических изделий.

Одним из хедлайнеров форума был основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, который потратил более 200 млн долларов на разработки в области портативных туалетов.

Модели, созданные на деньги фонда миллиардера, способны работать автономно вдали от сетей канализации и эффективно разделять жидкие и твердые отходы жизнедеятельности, удаляя также вредные побочные продукты.

Прогресс, достигнутый в последние годы, очевиден: в Бангладеш, например, число жителей, не имеющих доступа к туалетам, упало с 42% до 1% за последние 15 лет.