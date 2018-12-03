"Корзина свободы": швабра

Ведение домашнего хозяйства, включая уборку, традиционно рассматривается как обязанность женщин.

Хотя во многих странах постепенно отказываются от традиционных гендерных ролей, необходимость держать дом в чистоте и порядке, как правило, остается на совести женщин, и нередко они совмещают домашние дела с работой на полную ставку.

Согласно исследованию, проведенному в Британии в 2016 году, в среднем женщины занимаются этим неоплачиваемым трудом на 60% чаще, чем мужчины.

Глобальное исследование ООН показало, что, если сложить объем оплачиваемого и неоплачиваемого труда, в развитых странах в среднем женщины работают дольше мужчин на 30 минут в день, а в развивающихся - на 50 минут.