"Корзина свободы": бюстгальтер

Один из последних трендов в социальных сетях - приоритет комфорта над красотой.

Одна из участниц проекта Би-би-си "100 женщин", блогер Чидера Эггеру, выступающая за право женщин не носить бюстгальтер, считает, что у красоты не может быть единого стандарта. "Неважно, насколько упругая у вас грудь", - говорит она.

Британские ритейлеры говорят о росте спроса на бюстгальтеры без косточек, поскольку женщины хотят носить более комфортное нижнее белье.

Это, разумеется, не столь радикально в сравнении с первым протестом женщин против ношения бюстгальтеров, который вошел в историю как "сжигание лифчиков".

В 1968 году возле здания, где проводился конкурс "Мисс Америка", феминистки установили мусорную корзину, в которую бросали разные предметы, в том числе и бюстгальтеры, символизирующие угнетение женщин. Правда, на самом деле их никто не сжигал.

В той или иной форме бюстгальтеры существовали на протяжении тысячелетий, однако само слово вошло в обиход лишь в 1907 году с подачи журнала Vogue. Бюстгальтеры с чашечками разных размеров придумала дизайнер Ида Розенталь, до этого продавался лишь один стандартный размер.