"Корзина свободы": женские журналы
- 3 декабря 2018
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Первым в истории женским журналом считается The Ladies Mercury, изданный в Великобритании в 1693 году.
Авторы журнала обещали охватить "все самые деликатные и любопытные темы, касающиеся любви, брака, поведения, нарядов и нрава представительниц прекрасного пола, будь то девственницы, жены или вдовы".
Современные женские журналы, скорее, посвящены моде и слухам о жизни знаменитостей, хотя в них, конечно, затрагиваются и другие темы.
Владельцы и редакторы этих журналов могут возразить, что их успех доказывает: читатели получают именно то, что хотят.
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Брак
"Я считаю, что обручальное кольцо - образец антифеминизма. Оно символизирует принадлежность женщины с кольцом другому человеку" - МатильдаУзнать больше Брак
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Социальные сети
"Социальные сети токсичны для психического здоровья молодежи, особенно девушек. Они постоянно видят перед собой нереалистичные и опасные идеалы" - РошанУзнать больше Социальные сети
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Гендерно ориентированные игрушки
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Что-то еще?
Что еще может способствовать угнетению? Узнайте, что стоит за "Корзиной свободы", и предложите собственный предметУзнать больше Что-то еще?
Но исследования показывают, что одержимость жизнью звезд сказывается на психическом здоровье молодых людей. Согласно недавнему британскому опросу, 58% подростков в возрасте от 11 до 16 лет считают, что именно культ знаменитостей поддерживает стремление выглядеть идеально.