"Корзина свободы": женские журналы

Первым в истории женским журналом считается The Ladies Mercury, изданный в Великобритании в 1693 году.

Авторы журнала обещали охватить "все самые деликатные и любопытные темы, касающиеся любви, брака, поведения, нарядов и нрава представительниц прекрасного пола, будь то девственницы, жены или вдовы".

Современные женские журналы, скорее, посвящены моде и слухам о жизни знаменитостей, хотя в них, конечно, затрагиваются и другие темы.

Владельцы и редакторы этих журналов могут возразить, что их успех доказывает: читатели получают именно то, что хотят.

Но исследования показывают, что одержимость жизнью звезд сказывается на психическом здоровье молодых людей. Согласно недавнему британскому опросу, 58% подростков в возрасте от 11 до 16 лет считают, что именно культ знаменитостей поддерживает стремление выглядеть идеально.