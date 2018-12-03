"Корзина свободы": женские журналы

  • 3 декабря 2018
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Первым в истории женским журналом считается The Ladies Mercury, изданный в Великобритании в 1693 году.

Авторы журнала обещали охватить "все самые деликатные и любопытные темы, касающиеся любви, брака, поведения, нарядов и нрава представительниц прекрасного пола, будь то девственницы, жены или вдовы".

Современные женские журналы, скорее, посвящены моде и слухам о жизни знаменитостей, хотя в них, конечно, затрагиваются и другие темы.

Владельцы и редакторы этих журналов могут возразить, что их успех доказывает: читатели получают именно то, что хотят.

Выберите предмет из списка, чтобы узнать, каким образом он может способствовать подавлению женщин

  • Макияж

    "Мужчин не осуждают за то, что они выходят на улицу без косметики"

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  • Неудобная одежда

    "Не могу понять, почему их носят. От них болят ноги, они неудобны и могут вредить здоровью"

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  • Готовка

    "Я устала от того, что утверждение "место женщины - на кухне" считается нормой", - Эмма

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  • Домашнее хозяйство

    "Равенство начинается с семьи, так что беритесь за тряпку, мужчины, и приступайте к уборке"

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  • Бюстгальтер

    "Меня не должны заставлять выглядеть "хорошенькой". Я красива и умна и без этого" - Лиза

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  • Культ знаменитостей

    "Все модели имеют одну и ту же фигуру и выглядят несчастными - как это скучно!" - Венди

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  • Брак

    "Я считаю, что обручальное кольцо - образец антифеминизма. Оно символизирует принадлежность женщины с кольцом другому человеку" - Матильда

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  • Социальные сети

    "Социальные сети токсичны для психического здоровья молодежи, особенно девушек. Они постоянно видят перед собой нереалистичные и опасные идеалы" - Рошан

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  • Гендерно ориентированные игрушки

    "Все гендерно ориентированные игрушки диктуют мальчикам и девочкам, что им должны нравиться лишь определенные вещи" - Анна

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  • Что-то еще?

    Что еще может способствовать угнетению? Узнайте, что стоит за "Корзиной свободы", и предложите собственный предмет

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Но исследования показывают, что одержимость жизнью звезд сказывается на психическом здоровье молодых людей. Согласно недавнему британскому опросу, 58% подростков в возрасте от 11 до 16 лет считают, что именно культ знаменитостей поддерживает стремление выглядеть идеально.