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Всем нам знакомо это ужасно неловкое чувство - когда в компании встречаешь человека, с которым ты совершенно точно уже виделся раньше, а может, и не один раз, но хоть убей не помнишь, как его или ее зовут.

Происходит такое довольно часто, и в результате многие из нас приходят к выводу, что у них просто ужасная память на имена.

Однако, возможно, это всего лишь иллюзия - во всяком случае последнее исследование британских ученых убедительно показывает, что на самом деле имена мы запоминаем куда лучше, чем лица.

Авторы работы из Йоркского университета утверждают, что мы совершенно зря корим себя, когда не можем вспомнить имена всех присутствующих, с кем нас когда-либо знакомили, ведь мы просто требуем от своего мозга невозможного.

В описанной ситуации, когда мы видим лицо человека, мы его узнаем. А вот имя нужно вспомнить. Это два совершенно разных процесса, и многочисленные исследования давно доказали, что первое нам дается куда проще, чем второе.

Счастливое неведенье

Задумайтесь: ведь совершенно очевидно, что мы пытаемся вспомнить имя человека только после того, как узнали его в лицо.

Обратная ситуация - когда мы помним только имя, но не лицо - встречается нам гораздо реже. Мы попросту не осознаем насколько часто проходим мимо людей, которых по идее должны были бы узнать по внешнему виду.

Поэтому для чистоты эксперимента ученые разработали "честный тест", расположив на игровом поле лица, а напротив них - имена.

Участникам выделяли определенное время на то, чтобы запомнить и то и другое, а затем вперемежку демонстрировали случайные лица и имена, спрашивая, было ли каждое из них в изначальной подборке.

Таким образом, к обеим способностям узнавания были предъявлены одинаковые требования.

Интуитивное восприятие

Результаты эксперимента оказались для его участников весьма неожиданными: имена они последовательно запоминали значительно лучше, чем лица.

"Судя по нашему исследованию, хотя многие люди считают, что плохо запоминают имена, на самом деле, скорее всего, лица они запоминают ещё хуже", - утверждает профессор психологии Йоркского университета Роб Дженкинс.

"Наш жизненный опыт в этой области приводит нас к ложному выводу по поводу того, как работает наш мозг. Но если мы уберем двойные стандарты, которые сами же предъявляем к собственной памяти, мы увидим совершенно другую картину", - продолжает он.

Реальная оценка

Чтобы сделать выводы эксперимента еще более убедительными, ученые провели второй, более сложный тест.

Теперь участникам показывали уже разные фотографии одних и тех же лиц (одно на изначальном поле для запоминания, другое - в ходе последующего опроса). Имена также изменили визуально - они были написаны разным шрифтом и оформлены в разном стиле.

Это было сделано для того, чтобы максимально приблизить тест к реальности, ведь в обычной жизни лица людей в каждой ситуации выглядят немного по-разному - меняется освещение, прическа, макияж или другие детали.

В среднем участники эксперимента правильно узнавали примерно 73% показанных лиц, если изображение было идентичным, и 64% - если оно отличалось.

Визуальное оформление имен имело куда меньший эффект на запоминание: если имя было написано тем же шрифтом и в том же стиле, что и в начальной выборке, его узнавали в 85% случаев, если начертание отличалось - в 83%. Но в любом случае имена запоминались лучше.

В третьей версии теста участникам демонстрировали знаменитостей (в том числе и тех, кого они не знали) - и только в этом случае узнаваемость лиц и имен почти сравнялись.

Однако ни в одном из вариантов никто испытуемых не продемонстрировал способность запоминать лица лучше, чем имена.

"В повседневной жизни мы регулярно сталкиваемся с ситуацией, когда нам знакомо лицо человека, но мы не можем вспомнить его имя. И наша естественная реакция - сделать вывод, что имена запоминаются сложнее. Однако никакого убедительного научного объяснения этому феномену найти не удавалось. И наше исследование показывает, почему: потому что это представление неверно изначально", - заключает профессор Дженкинс.

Примечание: статья основана на публикации на сайте Йоркского университета