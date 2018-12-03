"Корзина свободы": обручальное кольцо

  • 3 декабря 2018
Обручальное кольцо
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Традиционно брак был средством закрепления политических или племенных союзов - ассоциации с любовью и романтикой пришли значительно позже.

Согласно недавнему исследованию, средняя свадьба в Британии обходится в 35,355 фунтов (39 тыс. долларов). При этом все меньше и меньше британцев готовы заключать браки.

В 2015 году количество браков в Британии снизилось до рекордно низкого уровня. Среди причин называются высокий процент разводов, готовность людей жить без брака и сумму, в которую обходятся свадьбы.

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При этом в США количество разводов как раз снижается, но это связывают с тем, что всё больше людей стараются вступать в брак в более позднем возрасте.