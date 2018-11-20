СМИ России: дело Браудера против дела Скрипалей?

В обзоре российских газет 20 ноября:

"Коммерсант", "Ведомости", РБК: новое дело Браудера

Российская Генпрокуратура возбудила новое уголовное дело в отношении основателя фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера. Ему добавили уголовное дело об организации преступного сообщества, а Следственный комитет проверяет его на причастность к организации серии убийств, в том числе юриста его фонда Сергея Магнитского, рассказывает газета "Коммерсант".

Преступления, по версии надзора и следствия, могли быть совершены с использованием диверсионных химических веществ, содержащих соединения алюминия, которые спровоцировали острую сердечную недостаточность.

По версии самого Уильяма Браудера, обвинение его в убийстве аудитора Сергея Магнитского - не более чем ответ России на дело Скрипалей. "В ответ на отравление Скрипаля меня обвиняют в четырех убийствах, включая отравление Сергея Магнитского", - сообщил он в "Твиттере", считая, что обвинения неслучайно прозвучали накануне предполагаемого расширения санкций в рамках так называемого закона Магнитского.

Газета "Ведомости" пишет, что в ближайшее время Генпрокуратура планирует объявить Браудера в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности. Впрочем, признает ведомство Юрия Чайки, бывшее руководство минюста США заняло "политизированную позицию", регулярно принимая решения об отказе в правовой помощи по делу Браудера.

Время для объявления Генпрокуратуры - после промежуточных выборов в конгресс США, а не до них - выбрано не случайно, считает политолог Андрей Кортунов. "Тем самым выбивается козырь из рук противников Трампа, которые могли бы интерпретировать обвинения как еще одно подтверждение наличия связей между президентом США Дональдом Трампом и Россией", - цитируют его "Ведомости".

В свое время президент России Владимир Путин увязывал возможность для американских правоохранительных органов допрашивать обвиняемых во вмешательстве в выборы в США россиян с допросом российскими силовиками Браудера, напоминает политолог Иван Тимофеев. По его мнению, такого доступа США не предоставят, но продолжат настаивать на преследовании российских граждан.

Едва ли Британию или США впечатлят доводы российского следствия, а поэтому на сегодня Браудеру ничто не угрожает, прокомментировал РБК аналитик консалтинговой компании AKE Group по вопросам политических рисков Максимилиан Хесс. "И я не думаю, что он собирается посещать страны, откуда его могут экстрадировать в Россию", - сказал он.

Действия Москвы могут быть продиктованы шагами Браудера по разоблачению коррупции и фактов нарушения прав человека в России, допустил аналитик. "Россия будет давить на Браудера до тех пор, пока он продолжает свою кампанию", - считает Хесс.

"Ведомости": долгоиграющий фактор

Протестная активность лета-осени 2018 года, связанная с пенсионной реформой, прошла свой пик и будет сокращаться, но ее последствия еще долго будут сказываться на отношении людей к власти - и выскажут они его на выборах. Об этом говорится в рейтинге социально-экономической и политической напряженности в регионах Комитета гражданских инициатив, рассказывает газета "Ведомости".

Пенсионная реформа - долгоиграющий фактор, она не привела к взрывным протестам, но власти недооценивают ее влияние на будущие выборы, говорит один из авторов исследования, политолог Николай Петров: "Реформа установила новую рамку взаимоотношений граждан и власти, больше таких выборов, когда за назначенца президента голосует большинство, не будет: народ не готов оказывать кредит доверия власти, потому что она его сильно разочаровала".

Люди не забудут пенсионную реформу, а добавляющийся к ней негатив будет травмировать их и дальше, и любые поводы - например, конфликт элит и недовольство губернатором - будут отражаться на выборах, что и происходило в этом году, продолжает он: это угроза для Кремля.

"Люди вынесли урок, что власти на выборах можно "показать фигу в кармане", - считает Петров. К протесту постоянно будут присоединяться новые когорты людей, которые будут понимать, что реформа отняла у них деньги, согласен с выводами авторов доклада политолог Григорий Голосов: "А поскольку на выборах каждый активно недовольный ведет за собой десяток людей, которые прислушиваются к его мнению, последствия будут серьезными".

Николай Петров отмечает, что следующие выборы пройдут в проблемных регионах - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Архангельской областях и в трех дальневосточных регионах. При этом территории, где власть проиграла в нынешнем сентябре, к проблемным не относились. Поэтому для власти, по мнению политолога, это пессимистический вывод - результаты новых выборов могут быть негативными для нее теперь повсеместно.

"Известия": по европротоколу

Чтобы ускорить оформление европротокола, повреждения автомобиля планируется сканировать. Такую возможность предусмотрят в мобильном приложении на базе системы по оформлению электронного ПТС. Ее разработкой занимается структура "Ростеха" - АО "Электронный паспорт". Об этом газете "Известия" рассказал глава департамента научно-технической деятельности компании Борис Ионов. Автоматическое сопоставление снимков машины при получении ЭПТС и после аварии позволит отказаться от описания повреждений на бумаге.

Соответствующую программу сможет установить на свой смартфон каждый водитель. Если в системе зафиксированы данные о том, как автомобиль выглядел до повреждения, через приложение можно будет сфотографировать его детали после ДТП - например, крыло, фару, капот, лобовое стекло. Приложение сравнит снимки автоматически и зафиксирует повреждения.

"Это же увидит потом сотрудник страховой компании и станции техобслуживания. Таким образом, максимально упрощается процесс оформления европротокола", - прокомментировал "Известиям" Борис Ионов.

Пока операторы техосмотра только начинают подключаться к выдаче электронных паспортов. Для новых машин по желанию сейчас это могут делать заводы-изготовители, а обязательным оформление ЭПТС станет с ноября 2019 года. Тогда автовладельцы смогут претендовать на выплату до 400 тысяч рублей, тогда как сейчас это не больше 100 тысяч.

Если новая разработка будет внедрена, водителям станет проще отстоять свои права в спорах со страховщиками о сумме возмещения, считает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си