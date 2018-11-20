Правообладатель иллюстрации Metzel Mikhail/TASS Image caption Путин и и Абэ договорились ускорить переговоры по мирному соглашению

В середине ноября российский президент Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ на Восточноазиатском саммите в Сингапуре вернулись к обсуждению принадлежности Курильских островов, которое длится уже не первый год.

Главный вопрос: удастся ли главам государств договориться, отдаст ли Путин Курилы и на каких условиях?

Путин и и Абэ договорились ускорить переговоры по мирному соглашению на основе декларации 1956 года. В ней сказано, что после заключения мирного договора Россия передаст Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи.

После встречи пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался раскрыть детали переговоров, однако несколько российских и зарубежных СМИ сообщили, что Россия готова обсуждать судьбу Курил лишь при условии гарантии неразмещения на них американских военных баз.

Как писало японское издание Asahi Shimbun со ссылкой на правительственные источники, Абэ пообещал российскому президенту не размещать на островах американские базы. Таким образом, Япония хочет не только получить часть островов, но и продемонстрировать, что договор о безопасности с США не означает возможности размещения военных баз в любом районе Японии без согласия Токио, пишет издание.

В сентябре этого года Путин на Восточном экономическом форуме предложил японскому премьеру до конца года заключить мирный договор без предварительных условий.

"Вот какая идея пришла в голову. Давайте заключим мирный договор без всяких предварительных условий... А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы", - сказал тогда он.

Однако Япония отказалась от предложения отложить территориальный спор до подписания мирного договора. Теперь же, по данным японских СМИ, в Токио согласны заключить мирный договор, при этом продолжив переговоры и по самым спорным островам - Итурупу и Кунаширу.

Япония ранее требовала передачи всех четырех островов, в то время как Россия предлагала вариант возврата Хабомаи и Шикотана при сохранении имеющих стратегическое значение Кунашира и Итурупа.

Как продвигались переговоры раньше?

Путин и Абэ с 2012 года встречались пару десятков раз, но ни одна из этих встреч не привнесла ясности - отдаст ли Россия острова и на каких условиях, или хотя бы будет ли подписан мирный договор.

Абэ стал вторым лидером стран "Большой семерки", который принял у себя Путина после российской аннексии Крыма.

Вопрос относительно Курил Абэ детально обсудил с Путиным в Сочи в мае 2016 года.

В тот год Абэ заявил о "новом подходе" в вопросе решения проблемы мирного договора. В итоге премьер и президент договорились о совместной экономической деятельности на Курилах. В декабре того же года Путин впервые за десять лет посетил Японию и договорился о приезде на острова группы японских бизнесменов для изучения возможностей сотрудничества в сфере туризма, а также в разведении рыбы и морских деликатесов.

В том же году Путин заявил, что для бывших жителей острова, которые хотят посетить могилы предков, будет организован специальный чартерный рейс. Японцы прилетели на Южные Курилы в сентябре прошлого года.

"На основе взаимоуважения и взаимной выгоды, а также взаимодоверия мы с Владимиром хотим рука об руку идти по пути к заключению мирного договора", - заявлял Абэ в прошлом году. Он не раз подчеркивал стремление подписать мирный договор с Россией, пока находится на посту премьера. В этом году Абэ победил на парламентских выборах, сохранив за собой место главы партии, и в ближайшее время должен сформировать новый кабинет министров.

В мае этого года перед поездкой в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) Синдзо Абэ заявил, что планирует "добиться конкретного прогресса" в обсуждении с Путиным совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. По данным японских СМИ, Абэ и Путин обсуждали ускорение хода переговоров с расчетом выйти на подписание рамочного соглашения в 2019 году.

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. В 1956 году страны приняли совместную декларацию, в которой СССР обещал рассмотреть вопрос передачи Японии двух островов после заключения мира.

По итогам Второй мировой войны СССР включил в свой состав весь Курильский архипелаг. Япония пор оспаривает его южную часть, включая острова Итуруп, Кунашир и Шикотан, а также группу мелких островов Хабомаи Малой Курильской гряды.