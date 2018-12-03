"Корзина свободы": социальные сети

Почти половина жителей нашей планеты пользуются соцсетями - от привычных европейцам "Фейсбука", "Твиттера" и "Инстаграма" до азиатских Weibo, WeChat и KakaoStory.

В Западной и Северной Европе у девяти из десятерых человек есть аккаунт по меньшей мере в одной из соцсетей.

Но постоянное наблюдение за чужой жизнью - своих друзей или знаменитостей - может пагубно сказываться на нашей собственной.

В ряде научных исследований указывается, что регулярные пользователи соцсетей подвержены более высокому риску развития тревожных расстройств или депрессии.

В особенности это касается молодых девушек - соцсети заставляют их больше думать о том, как они выглядят. В ходе недавнего опроса, проведенного организацией Girlguiding, треть девочек в возрасте от семи до десяти лет сказали, что в интернете их судят, прежде всего, по внешнему виду. Почти четверть респонденток при этом говорят, что чувствуют необходимость выглядеть идеально.

В то же время многие говорят и о позитивном влиянии соцсетей: о том, что интернет дает свободу самовыражения и может помогать одиноким людям найти поддержку.

Движение #MeToo, которое дало многим женщинам возможность впервые заговорить о сексуальных домогательствах, зародилось именно в соцсетях, и стало международным феноменом - женщины делились своими историями друг с другом и со всем миром.