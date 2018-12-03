"Корзина свободы": куклы

На Западе в последнее время производители игрушек сталкиваются с призывами перестать выпускать продукцию только для одного пола. Самый очевидный пример - куклы и "розовая" продукция для девочек.

Активисты за равенство полов утверждают, что игрушки, в которые играют дети, формируют их представления о поведении в будущем.

По их мнению, если девочке покупать исключительно игрушки, связанные с домохозяйством или красотой, она вряд ли будет мечтать о карьере в науке, бизнесе или политике.

Некоторые компании борются со стереотипами созданием кукол-трансгендеров, кукол с инвалидностью или крупными формами тела.