Борьба старого с новым: как жильцы хрущевок в Кунцево протестуют против застройки

Image caption Бороться или продавать? Переселение затронет несколько тысяч жителей в двух кварталах Кунцева

Конфликт из-за застройки старых кварталов на западе Москвы многоэтажными домами дошел до открытых протестов. Жители одного из микрорайонов в Кунцево боролись против сооружения новостройки под своими окнами - но в итоге землю все же огородили под стройку.

Битва за землю у серых кирпичных пятиэтажек на улице Ивана Франко продолжается уже неделю. Поначалу дежурившим у домов жителям удалось затормозить огораживание стройки, но в воскресенье полиция разогнала их протестный лагерь, а затем отряды застройщика - "Группы компаний ПИК" - обнесли около гектара земли металлическим забором. Он протянулся в полутора метрах от жилых зданий, построенных в 60-х годах.

ПИК утверждает, что действует законно - на основании постановления московского правительства о реконструкции кварталов 47 и 48, принятого в 2016-м году. Его оппоненты заявляют, что московские власти, а вместе с ними и застройщики, игнорируют решения домовых собраний, не согласившихся со сносом и переселением. Как и в массе других случаев, касающихся строительных конфликтов, недовольные утверждают, что публичные слушания по проекту были сфальсифицированы и с участием специально завезенных для этого людей.

Image caption ПИК столкнулся с противодействием жильцов и в другом уголке Кунцева. Недовольные пытаются объединяться, застройщики говорят о "протестном туризме"

В двух кварталах планируется снести 37 домов, построенных 60-80 лет назад. Проект никак не связан с нашумевшей программой реновации. Но, как и в случае с хрущевками, попавшими в программу реновации, московские власти утверждают, что здания ветхие и вкладываться в их ремонт бессмысленно. Жители в домах заявляют, что эти заявления ложь. По их словам, износ в большинстве случаев не превышает 30%, то есть вполне укладывается в параметры капитального ремонта.

Неизвестно пока, когда ПИК приступит к сносу старых домов, но протестующие подчеркивают, что стройку начинают на придомовой территории. А она является собственностью владельцев квартир и не может быть передана в аренду застройщикам, говорят местные жители.

Инициативная группа, объединившая недовольных, подчеркивает, что в 15 из 37 домов, предназначенных к сносу, собрания собственников жилья высказались против сноса и расселения. Застройщик, однако, утверждает, что положение об учете мнений собственников относилось только к программе реновации и в данном случае не действует.

Ежедневные протесты

Image caption Для того, чтобы оттеснить протестующих, на место стройки привезли десятки охранников из частных предприятий и полицию

В группе протестующих в "Фейсбуке" уже за тысячу человек, но до сих пор активный протест против строительства собирает не больше 30-40 жителей. В очередной раз протестующие пришли к дому 20 на улице Ивана Франко в понедельник вечером. Сквер у дома поблескивал в оранжевом свете фонарей новым ограждением из профнастила и решеток.

За решеткой толпилась сотрудники охранного подразделения, нанятого застройщиком. До этого они вместе с полицейскими оттеснили недовольных от конфликтной территории. В воскресенье во время разгона протестного лагеря полиция задержала восемь человек, теперь им грозят штрафы за неповиновение сотрудникам полиции.

"Собственники решили, что они не хотят переселяться сюда, в ваш концлагерь", - обращался к жителям представитель "Яблока" Сергей Митрохин, участник многих протестов из-за конфликтных строек в столице.

"Они говорят, что есть закон о реконструкции, но потом выяснилось, что это все-таки просто распоряжение. Но если распоряжение противоречит Жилищному кодексу, разве может оно выполняться? Московские чиновники покрыли себя позором, не сумев обеспечить выполнение законов в Москве, не способны защитить собственность граждан", - продолжил он. Толпа захлопала.

Недовольные жители района Кунцево называют свои акции новым эпицентром протеста в том, что касается жилищной политики властей. До этого похожие митинги и столкновения сопровождали другую стройку ПИК в том же районе - на улице Академика Павлова жители пытались защитить часть сквера, которую - по их мнению, совершенно незаконно - компания присоединила к территории, огороженной для строительства нового жилого комплекса.

Image caption Иван Рожков (справа) обещает, что борьба за свои дома и кварталы будет продолжаться

Победы в противостоянии с застройщиками редки. В качестве примера пока приводится только ситуация в Раменках, где местным жителям удалось отстоять детскую площадку, отданную под строительство. Но в Кунцево все серьезней - стройка предстоит масштабная, комплексная и долгая.

"Это только начало той экспансии, которую ПИК собирается совершить в этих кварталах. Сейчас он будет строить эту стартовую башню, потом переселять жителей, потом сносить следующую, вторую волну, - говорит Иван Рожков, координатор протестной группы. - Наша задача - сделать так, чтобы он был остановлен на возможно более ранней стадии. Мы можем попробовать остановить эту стройку. Хотя это будет сложно, но это возможно".

Последние надежды местные жители возлагают на Верховный суд России, который рассматривает их апелляцию на решение московских властей о реконструкции кварталов. На очередное заседание пришли около 200 человек. Но оно закончилось только тем, что истцам дали время на изучение нескольких сот страниц документов, которые ответчик - правительство Москвы - предоставил в обоснование программы реконструкции.

Местные жители просили суд об "обеспечительных мерах", то есть временном запрете на какие-либо действия у дома номер 20. Суд не пошел им навстречу. Новые слушания состоятся 22 ноября.

Симпатичное предложение?

Image caption Представитель ПИК Андрианов уверяет местных жителей, что от переезда они выиграют. Многие относятся к этому с большим скепсисом

Все время, пока недовольные стояли у бетонных блоков, в здании бывшего проектного бюро неподалеку застройщик консультировал тех жителей, кого все-таки заинтересовали условия переселения. Впрочем, таких тоже набиралось немного.

ПИК уверен, что его предложение понравится местным жителям. "У нас были люди, которые вначале относились настороженно, говорили, что не хотят. Но мы были в диалоге и к концу встречи они склонялись к тому, что получить новое жилье - интересное для них предложение, что стоимость нового жилья раза в полтора выше того, чем они владеют сейчас", - говорит проводивший эти встречи Никита Андрианов, возглавляющий в ПИК управление исходно-разрешительной документации и согласований.

Image caption В субботу прошел митинг за снос и расселение. Протестующие против стройки уверены, что это мероприятие опиралось не на местных жителей

Андрианов уверен, что протест держится только силами профессиональных активистов типа Митрохина. "Протестующие ездят от одной строительной площадки до другой вне зависимости от ее территориальной принадлежности. Тяжело поверить, что люди искренне борются за жителей независимо от того, где идет стройка", - считает он.

В понедельник вечером представителю ПИК понадобилась изрядная смелость, чтобы выйти к разгневанной толпе. "Возьми свои вещи, вернись к работодателю", - повторял раз за разом (и весьма озлобленно) один из жителей. Андрианов не ушел, а все-таки пытался донести до жителей мысль о том, что в новых домах, куда компания их переселит, им будет лучше.

В толпе местных преобладали скептические оценки. "У меня тут три комнаты в семьдесят метров, что вы можете мне предложить?" - восклицала жительница дома 20, Марина. "Получите девяносто" - отвечал Андрианов с полусекундной задержкой. Через пятнадцать минут он все-таки отвоевал себе право на разговор и кое-кто из жителей уже начал задавать вопросы о частностях процесса переселения.

Нельзя отказаться

Image caption Уже неделю на улицу выходят те, кого не устраивает стройка и планы по расселению старых домов

"Это слова, просто слова, - говорит об обещаниях ПИКа мунициальный депутат Вадим Сокуренко, пытающийся отстаивать права несогласных со сносом и переселением. - Нужно заключать договор между жильцами, Департаментом городского имущества и ПИКом, тогда это может быть серьезным"

"В реновацию можно было войти, но можно было выйти, а из нашей программы реконструкции, получается, нет выхода. Это является грубейшим нарушением прав жителей в домах, идущих под снос", - говорит депутат Сокуренко.

На выходных у дома номер 20 прошел и другой митинг. Под охраной службы безопасности ПИК выступали сторонники сноса и переселения. Выступавшие упирали на то, что жилища их неудобные и старые, и просили поскорее внести ясность в то, куда же именно их переселят.

Image caption Стройка начинается прямо под окнами домов, жители боятся, что это может угрожать их жилищу

Ничего кроме скепсиса у собравшихся рядом противников переселения это собрание не вызвало. Там подметили, что разрешение на проведение публичной акции получала заявительница, работающая в ПИКе. В массовке, по словам протестующих, были замечены "бабушки по вызову" - дамы почтенного возраста, которых часто видят там, где требуется выразить поддержку городским инициативам.

Как бы то ни было, стройка, затрагивающая интересы нескольких тысяч жителей, пока не вывела на улицу и десятой доли тех, кто так или иначе заинтересован в исходе конфликта. Подавляющее большинство либо безразличны, либо боятся выразить свое мнение.

"Обычно люди сидят тихо до момента, пока у них на территории не вырастает забор и на начинается стройка. У нас протесты начались за полтора года до того. Я уверен, что нас станет во много раз больше", - говорит активист Иван Рожков.

Вероятно, уже через несколько дней шум бульдозеров под окнами трех домов поможет его соседям определиться: выходить навстречу строительной технике или поскорей покидать обжитое место, на условиях, которые определяет застройщик.

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