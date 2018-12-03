"Корзина свободы": ваш предмет

Наш проект "Корзина свободы" - онлайн-версия знаменитой акции протеста, проведенной американскими феминистками в 1968 году.

Мы спрашиваем женщин по всему миру о том, какие предметы символизируют для них препятствия в достижении целей.

Предметы в нашей игре были предложены аудиторией Би-би-си, и вы можете узнать о них больше, переместив предмет в символическую корзину.

Мы предлагаем и вам подумать о своих вариантах. Некоторые из присланных вариантов приведены ниже.

Фоторедакторы

Один из наиболее спорных аспектов рекламы и социальных сетей - использование программ, которые позволяют выглядеть стройнее или скрывать несовершенства кожи.

Некоторые актрисы, например британка Джамиля Джамил, просят редакторов журналов не ретушировать их фотографии. По их словам, отредактированные снимки формируют у их поклонников нереалистичные представления об идеальном теле.

При этом, по данным за 2015 год, более половины пользователей редактируют свои фотографии в социальных сетях.

Феминизм

Некоторым женщинам просто не нравилась идея "Корзины свободы", другие не одобряют феминизм в целом.

Такие люди считают, что феминизм зашел слишком далеко и не отвечает подлинным интересам женщин, убеждая их, например, пренебрегать детьми и вместо этого думать о карьере.

Галстуки, запонки и костюмы

В "Корзину свободы" бросают вещи не только женщины - множество мужчин предлагали избавиться от каких-то предметов. "Это то, что неудобно носить, так же как женское нижнее белье", - написал один из читателей.