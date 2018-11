View this post on Instagram

Хочу сказать огромное спасибо ,всей моей команде!!! Мы проделали большую работу придя к этим Олимпийским Играм 🏅⛸ Спасибо всем, кто переживал за меня! Я благодарна за вашу поддержку! 🙏 Дальше больше 💪#olympics #pyeongchang2018 #gold #figureskating #teamtutberidze