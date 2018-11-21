ОЗХО сможет называть виновных в химатаках. Россия против

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Одна из химических атак была зафиксирована 22 января 2018 года в Думе, предместье Дамаска

В Организации по запрещении химического оружия (ОЗХО) появится специальная команда из 10 человек, которая займется определением виновных в химических атаках в Сирии и по всему миру.

Во вторник на конференции в Гааге государства-участники Конвенции о запрещении химического оружия решили увеличить бюджет ОЗХО на 2019 год на 2,4 млн евро. Часть средств пойдет на финансирование этой работы.

Создание нового механизма, вопреки протестам России, одобрили еще в июне 2018 года.

До этого ОЗХО могла лишь устанавливать факт применения химоружия, но не имела полномочий определять виновных.

Россия несколько раз выступала против этого нововведения, угрожая расколом в ОЗХО и намекая на свой возможный выход из организации.

Во вторник Россия и ее союзники в организации - Китай, Иран и другие страны, дважды пробовали заблокировать расширение мандата ОЗХО.

За увеличение бюджета ОЗХО в итоге выступили 99 государств при требуемом большинстве в 84 голоса, против - 27.

Зачем ОЗХО новый мандат?

Создание международного механизма определения ответственных стало особенно актуальным после того, как возросло число случаев использования нервно-паралитических веществ, запрещенных международной конвенцией более 20 лет назад.

Новый механизм создается в ОЗХО как замена ушедшего в историю совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР). Год назад Россия наложила вето на продление работы этой следственной группы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ребенок без сознания после химической атаки в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года

По данным журнала "Бюллетень учёных-атомщиков", Россия была недовольна тем, что СМР несколько раз возлагал ответственность на сирийское правительство за химические атаки, в том числе - на применение химоружия в апреле 2017 года в Хан-Шейхуне, где погибло более 80 человек, включая детей.

В некоторых случаях СМР возлагал ответственность за химатаки и на запрещенное в РФ "Исламское государство".

После покушения на убийство Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери Франция предложила создать новый механизм определения виновных в химических атаках.

Высокопоставленный французский дипломат в мае 2018 года заявил агентству Рейтер: "По Сирии все блокируется в Совбезе ООН, мы видим систематическое игнорирование многосторонних форматов, в том числе по запрещению химоружия. Нам нужен механизм определения ответственных. Солсбери было уже перебором".

Как его утверждали?

27 июня сессия Конференции государств-участников КЗХО по инициативе Великобритании решила наделить технический секретариат ОЗХО атрибутивными функциями - то есть правом определять виновников химатак.

Из 197 членов организации 82 голосовали за, 24 - против этого решения, остальные - либо воздержались, либо не участвовали в голосовании.

Россия голосовала против, объяснив свою позицию тем, что новый механизм превращает ОЗХО в карательный орган и посягает на компетенцию Совбеза ООН в этом вопросе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Конференция стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге

Тем не менее ОЗХО уже начала формировать группу экспертов, которая займется определением виновных в химатаках. По словам гендиректора ОЗХО Фернандо Ариаса, группе уже наняли координатора и объявили вакансии по набору остальных специалистов.

По плану ОЗХО, уже в феврале 2019 года команда из 10 экспертов начнет расследовать химические атаки в Сирии, в том числе - прошлые, начиная с 2014 года, заявил Фернандо Ариас.

По словам Ариаса, мандат группы экспертов может быть расширен, им может быть поручено расследование химических атак и в других странах, если они эти страны обратятся с соответствующей просьбой в ОЗХО.

Чего боится Москва?

Постоянный представитель РФ при ОЗХО и посол в Нидерландах Александр Шульгин назвал новый механизм атрибуции явно антироссийским проектом, а его целью - свержение законных сирийских властей.

"Химконвенцией определение виновных в применении химоружия не предусмотрено. Это значит, что все действия по укоренению атрибуции в ОЗХО будут носить политический характер", - заявил Шульгин в интервью ТАСС.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам гендиректора ОЗХО Фернандо Ариаса, уже началось формирование группы экспертов, которая займется определением виновных в химатаках

Однако гендиректор ОЗХО подчеркнул, что эта организация не была и не будет органом, определяющим наказания. По его словам, это дело ООН.

"Мандат - установить ответственных за преступления с использованием химического оружия, но ОЗХО - не суд и не полиция", - сказал Ариас, добавив, что свои заключения организация будет передавать в ООН для наказания виновных.

Поэтому, даже если ОЗХО в каком-либо случае назовет Россию или ее союзников ответственными за незаконное применение химического оружия, у Москвы остается право вето на любые возможные санкции в Совбезе ООН, куда ОЗХО будет передавать эти выводы.

Россия выйдет из ОЗХО?

Российские представители в разное время намекали на негативные последствия создания механизма атрибуции при ОЗХО.

Еще в июне после того, как механизм атрибуции был одобрен на сессии Конференции государств-участников КЗХО, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва попытается аннулировать это решение. Но если ситуацию не получится исправить, дни ОЗХО могут быть сочтены, заявил тогда Лавров.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Александр Шульгин назвал новый механизм аттрибуции явно антироссийским проектом

Замминистра промышленности и торговли России Георгий Каламанов назвал тогда ОЗХО тонущим кораблем.

Постпред РФ при этой организации Александр Шульгин заявил, что, если к России не прислушаются, организация будет расколота и перестанет играть роль универсального механизма в сфере разоружения и нераспространения.

Союзники России разделяют ее пессимизм. После того, как провалилась сегодняшняя попытка заблокировать расширение мандата ОЗХО, представитель Казахстана Магжан Ильясов, как сообщает Рейтер, заявил, что организация распадется.

Впрочем, сразу после голосования о бюджете во вторник Георгий Каламанов заявил в кулуарах российским журналистам, что говорить о выходе России из ОЗХО преждевременно.