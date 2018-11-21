Всемирный день телевидения: девять передач, которые изменили мир (и Россию)
В среду в мире отмечается день телевидения. Русская служба Би-би-си выбрала 11 американских, британских и советских телепередач, которые врезались в память поколений и изменили взгляд людей на себя и на окружающий мир.
Трансляция высадки человека на Луну, 1969 год
Прилунение американского космического модуля и первые шаги и прыжки астронавтов Нила Армстронга и База Олдрина по лунной пыли в прямом эфире смотрели 600 млн человек. Это был мировой рекорд глобальной телетрансляции (спустя 11 лет его побила трансляция свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы).
Впервые телевидение продемонстрировало, что телесигнал может не только со скоростью света передавать информацию, но и передавать чувства - восторга, единения, страха, потрясения - через все континенты, соединяя людей разных культур на разных континентах.
Черно-белая телевизионная картинка была едва различима, по экранам шли полосы и помехи, но на самом деле тогда эта трансляция была вершиной инженерной мысли человечества.
С момента начала лунной программы НАСА - параллельно со строительством космического корабля "Аполлон" - 10 лет разрабатывало специальную телекамеру и уникальную специальную антенну, которая позволяла посылать сигнал сразу к Земле, не нуждаясь в ретрансляторах.
Благотворительный концерт Live Aid, 1985 год
Первый в истории благотворительный концерт-телемарафон посмотрели 40% населения Земли - почти два миллиарда.
Идею музыканта и активиста Боба Гелдофа о том, что бешеную популярность рок-групп можно соединить с техническими возможностями телевидения и монетизировать для спасения голодающих в Африке, поддержали полсотни самых популярных групп и исполнителей, согласившихся выступить бесплатно.
Акция была проведена одновременно на двух аренах - стадионе Уэмбли в Лондоне и стадионе Кеннеди в Филадельфии.
Би-би-си вела трансляцию концерта 16 часов подряд, отменив остальные передачи. Фил Коллинз, выступив в Лондоне, сел в сверхзвуковой лайнер "Конкорд" и успел перелететь в Америку и выступить и там.
Та часть концерта, в которой выступила группа Queen, покадрово воспроизведена в свежем фильме "Богемская рапсодия".
В историю телевидения Live Aid вошел еще и тем, что в беседе с телеведущим в студии Боб Гелдоф начал нецензурно ругаться, призывая зрителей жертвовать больше денег.
Телемосты США-СССР Познера и Донахью, 1986 год
В 1980-е годы представление советских телезрителей об американцах (и наоборот) радикально изменили так называемые телемосты.
Они начались еще до перестройки, в 1982 году, но вначале шли на узкую аудиторию. Инициаторами первого телемоста стали с американской стороны Стив Возняк, а с советской - сценарист Иосиф Гольдин.
Лишь когда ведущими стали советский журналист Владимир Познер и обаятельный седовласый Фил Донахью, мосты стали всенародным зрелищем.
Самым запоминающимся стал пятый по счету телемост - Ленинград-Бостон - под названием "Женщины говорят с женщинами", состоявшийся 28 июня 1986 года.
Мосты шли в записи. "Женский" телемост был выпущен в эфир 17 июля 1986 года и принес славу администратору гостиницы и члену "Комитета советских женщин" Людмиле Ивановой. Именно она произнесла фразу "в СССР секса нет".
Би-би-си удалось поговорить с ней спустя 30 лет.
На вопрос: "Вы сказали "в СССР секса нет, и мы против этого"? - Иванова ответила: "Я сказала "мы против этого" или "мы не понимаем этого" - что-то в таком роде. Я уже сейчас не помню. Как только я сказала "в СССР секса нет", раздался гром смеха, дальше я уже вообще ничего не слышала".
Интервью Дэвида Фроста с Ричардом Никсоном: раскаяние политика, 1977 год
Серия из четырех интервью малоизвестного (на тот момент) английского журналиста Дэвида Фроста с единственным в истории США президентом, который ушел в отставку в результате крупнейшего политического скандала, вначале не заинтересовала американские телесети.
Никсон, за три года до съемок подвергшийся импичменту и ни разу после своего позора не обращавшийся к публике, был трудным собеседником и не спешил откровенничать с интервьюером.
Однако после многих часов съемок, продолжавшихся с перерывами несколько недель, молодому журналисту удалось не только вывести Никсона на откровенность, но и заставить его взглянуть другими глазами на то, что он совершил.
Незаметно для самого себя матерый политик снял маску... и впервые принес извинения американскому народу.
Крупный план усталого пожилого человека, который впервые осознал, что обманывал своих избирателей, стал портретом раскаяния политика (явления, крайне редкого и в XXI веке).
Запись серии телеинтервью с Никсоном купили телесети по всему земному шару (кроме, как водится, СССР). Это самое рейтинговое новостное интервью в истории.
Фрост, до этого занимавшийся в основном развлекательным телевидением, после серии с Никсоном стал законодателем политической тележурналистики в Великобритании и мире.
Top of the Pops - первый телевизионный хит-парад, 1964 год
Би-би-си стала первой телекомпанией, выпустившей на телеэкраны в добропорядочных домах граждан волосатых рокеров, певших песни с откровенно сексуальным содержанием.
Первый выпуск остросовременной музыкальной передачи вышел 1 января 1964 года. В нем участвовали Rolling Stones, Beatles и другие "многообещающие коллективы".
С этого времени программа выходила еженедельно в течение 40 лет, давая шанс зрителям увидеть и рок, и поп, и панк, и диско, и любые самые смелые музыкальные течения; молодых и уже признанных звезд в эпоху, когда домашних видеомагнитофонов, а тем более видеохостингов вроде YouTube еще не существовало.
В Советском Союзе отдаленным аналогом Tops of the Pops были передачи "Песня года" и "голубые огоньки" - они выходили в эфир гораздо реже, но появление артиста в них так же означало для него резкое повышение статуса и сулило большие карьерные перспективы.
Маппет-шоу - дебют кукол на ТВ, 1976 год
Кукольник и комик Джим Хенсон придумал своих мохнатых кукол с человеческими характерами в начале 1970-х. Первоначально идея телепередачи со странными существами вместо людей и английским юмором не понравилась телеканалам в США, поэтому первые 120 серий "Маппет-шоу" вышли только в Британии.
Передача была ориентирована на взрослых и совмещала в себе варьете, музыку, рискованные гэги, комедию абсурда и интервью с гостями студии. Главным ведущим был лягушонок Кермит.
Оказалось, что большеротые непонятные существа, совсем непохожие на людей, могут вызывать доверие, смешить, радовать и быть друзьями для телезрителей.
С годами куклы-маппеты стали героями других передач, отдельных фильмов и спектаклей. Шоу разрослось в целую вселенную Маппет, подобную вселенной Марвел, но только в ней действуют не супергерои, а куклы.
Одни и те же персонажи участвуют в совершенно разных передачах и фильмах с разными сюжетами, кочуя из передачи в передачу и из страны в страну.
Ответвлением "Маппет-шоу" стала детская телепередача "Улица Сезам", которая транслировалась в 140 странах мира.
Уже выросшие зрители "Улицы Сезам", в том числе и в России, называют ее прекрасным и добрым шоу, вспоминают "бешеного" Коржика и песни, которые можно петь вместе с героями всей семьей.
В СССР и России были свои телепередачи, изменившие сознание целых поколений.
"600 секунд"
"600 секунд" - телевизионная информационно-аналитическая программа, выходившая в эфир в 1987-1993 годах на Ленинградском телевидении (Пятом канале).
За 10 минут программы ее ведущий - чаще всего это был Александр Невзоров - рассказывал об основных событиях дня в Лениграде.
Эта передача имела сверхвысокий зрительский рейтинг (она даже занесена в книгу рекордов Гиннеса) и стала одним из символов перестройки.
Журналистика Невзорова, его дерзкие интонации и стиль подачи материалов были новаторскими для своего времени. Напряжение эфирам придавал обратный отсчет времени - ровно 600 секунд, отведенных ведущему.
Передача была откровенной, местами жестокой - в ней звучали мат, поднимались темы наркомании, проституции, преступности, она критиковала власть и чиновников.
Одна из зрительниц вспоминает: "Я постоянно смотрела "600 секунд" с бабушкой и дедушкой. Мне тогда было лет 11-12, и однажды в шпигеле программы анонсировали сюжет про проституцию. Родственники выставили меня из комнаты, а сами стали смотреть этот сюжет, запершись от меня в комнате с телевизором и приглушив звук. Мне это показалось крайней несправедливостью".
Зрителям передачи, передававшейся из Ленинграда, было крайне непривычно видеть репортажи на такие темы на том же самом телеэкране, с которого в течение десятков лет на них смотрели строгие дикторы и звучали постановления политбюро и ЦК КПСС.
"Поле чудес", 1990 год
"Поле чудес" - программа-долгожитель советского и российского телевидения.
Заимствованный из западного ТВ игровой формат "обрусел" и преобразился до неузнаваемости: за более чем четверть века викторина по угадыванию слов превратилась в непрекращающееся добрососедское застолье.
Если в начале 90-х передача была редким шансом получить дорогой подарок (возможно, даже автомобиль!) и интрига "черного ящика" заставляла миллионы телезрителей замирать перед экранами, то с ростом благосостояния аудитории материальный выигрыш отошел на второй план, а на первый вышла возможность душевного общения.
Гости приезжают в столичную студию к постоянному ведущему программы Леониду Якубовичу, как родственники - с угощениями, разносолами, многословными тостами, надеясь увести к себе дорогие подарки.
Участники телешоу тратят намного больше времени на вручение подарков и приветы родным и друзьям, чем на непосредственно угадывание слов.
Премьера программы состоялась 25 октября 1990 года. Первым ведущим телеигры был Владислав Листьев. Спустя примерно год его сменил Якубович.
В музее телепередачи в Останкино хранится 50 тысяч подарков, которые участники программы приносили в студию.
Кабачок "13 стульев", 1960-1980 гг.
Эта музыкально-юмористическая программа, основанная на эстраде и юморе стран социалистического содружества, была для советских людей "окошком" - пусть только в Восточную, но зато в Европу - и пала жертвой политического кризиса в социалистическом лагере.
Одна из самых популярных программ на советском телевидении выходила в эфир целых 14 лет.
Местом действия программы являлось польское кафе (кабачок). Обаяние заграницы, блеск далеко не рабоче-крестьянских нарядов пани и панов, модный акцент, с которым они говорили и пели на русском языке - все это не имело ничего общего с идеологией строительства коммунизма.
Главные роли завсегдатаев кабачка исполняли в основном артисты московского Театра Сатиры. Главным режиссером передачи был Георгий Зелинский. В эфир вышло 133 выпуска, однако съемки были прекращены в октябре 1980 года после обострения политической обстановки в Польше.
Большим поклонником передачи был генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, не пропускавший ни одной серии.
Передачу обожали телезрители. Ее герои даже становились героями анекдотов. А о пани Монике, например, вспоминает попугай Кеша в одноименном мультике: "Сберкассу ограбила пани Моника из кулинарного техникума".