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В среду в мире отмечается день телевидения. Русская служба Би-би-си выбрала 11 американских, британских и советских телепередач, которые врезались в память поколений и изменили взгляд людей на себя и на окружающий мир.

Трансляция высадки человека на Луну, 1969 год

Прилунение американского космического модуля и первые шаги и прыжки астронавтов Нила Армстронга и База Олдрина по лунной пыли в прямом эфире смотрели 600 млн человек. Это был мировой рекорд глобальной телетрансляции (спустя 11 лет его побила трансляция свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы).

Впервые телевидение продемонстрировало, что телесигнал может не только со скоростью света передавать информацию, но и передавать чувства - восторга, единения, страха, потрясения - через все континенты, соединяя людей разных культур на разных континентах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Прямой эфир с Луны смотрели во всех уголках Земли, где были телевизоры (но не в Советском Союзе). На снимке - фото из дворика в Гонконге, дата - 21 июля 1969 года - на день обгоняет официальную дату высадки на Луну в силу разницы во времени между Гонконгом и США

Черно-белая телевизионная картинка была едва различима, по экранам шли полосы и помехи, но на самом деле тогда эта трансляция была вершиной инженерной мысли человечества.

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С момента начала лунной программы НАСА - параллельно со строительством космического корабля "Аполлон" - 10 лет разрабатывало специальную телекамеру и уникальную специальную антенну, которая позволяла посылать сигнал сразу к Земле, не нуждаясь в ретрансляторах.

Благотворительный концерт Live Aid, 1985 год

Первый в истории благотворительный концерт-телемарафон посмотрели 40% населения Земли - почти два миллиарда.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Брюс Спрингстин был лишь одной из 50 суперзвезд, выступивших в течение многочасового межконтинентального телемарафона

Идею музыканта и активиста Боба Гелдофа о том, что бешеную популярность рок-групп можно соединить с техническими возможностями телевидения и монетизировать для спасения голодающих в Африке, поддержали полсотни самых популярных групп и исполнителей, согласившихся выступить бесплатно.

Акция была проведена одновременно на двух аренах - стадионе Уэмбли в Лондоне и стадионе Кеннеди в Филадельфии.

Би-би-си вела трансляцию концерта 16 часов подряд, отменив остальные передачи. Фил Коллинз, выступив в Лондоне, сел в сверхзвуковой лайнер "Конкорд" и успел перелететь в Америку и выступить и там.

Та часть концерта, в которой выступила группа Queen, покадрово воспроизведена в свежем фильме "Богемская рапсодия".

В историю телевидения Live Aid вошел еще и тем, что в беседе с телеведущим в студии Боб Гелдоф начал нецензурно ругаться, призывая зрителей жертвовать больше денег.

Телемосты США-СССР Познера и Донахью, 1986 год

В 1980-е годы представление советских телезрителей об американцах (и наоборот) радикально изменили так называемые телемосты.

Они начались еще до перестройки, в 1982 году, но вначале шли на узкую аудиторию. Инициаторами первого телемоста стали с американской стороны Стив Возняк, а с советской - сценарист Иосиф Гольдин.

Лишь когда ведущими стали советский журналист Владимир Познер и обаятельный седовласый Фил Донахью, мосты стали всенародным зрелищем.

Самым запоминающимся стал пятый по счету телемост - Ленинград-Бостон - под названием "Женщины говорят с женщинами", состоявшийся 28 июня 1986 года.

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Мосты шли в записи. "Женский" телемост был выпущен в эфир 17 июля 1986 года и принес славу администратору гостиницы и члену "Комитета советских женщин" Людмиле Ивановой. Именно она произнесла фразу "в СССР секса нет".

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Би-би-си удалось поговорить с ней спустя 30 лет.

На вопрос: "Вы сказали "в СССР секса нет, и мы против этого"? - Иванова ответила: "Я сказала "мы против этого" или "мы не понимаем этого" - что-то в таком роде. Я уже сейчас не помню. Как только я сказала "в СССР секса нет", раздался гром смеха, дальше я уже вообще ничего не слышала".

Интервью Дэвида Фроста с Ричардом Никсоном: раскаяние политика, 1977 год

Правообладатель иллюстрации New York Post Archives Image caption Интервью бывшего президента стало телехитом 1977 года

Серия из четырех интервью малоизвестного (на тот момент) английского журналиста Дэвида Фроста с единственным в истории США президентом, который ушел в отставку в результате крупнейшего политического скандала, вначале не заинтересовала американские телесети.

Никсон, за три года до съемок подвергшийся импичменту и ни разу после своего позора не обращавшийся к публике, был трудным собеседником и не спешил откровенничать с интервьюером.

Однако после многих часов съемок, продолжавшихся с перерывами несколько недель, молодому журналисту удалось не только вывести Никсона на откровенность, но и заставить его взглянуть другими глазами на то, что он совершил.

Незаметно для самого себя матерый политик снял маску... и впервые принес извинения американскому народу.

Крупный план усталого пожилого человека, который впервые осознал, что обманывал своих избирателей, стал портретом раскаяния политика (явления, крайне редкого и в XXI веке).

Запись серии телеинтервью с Никсоном купили телесети по всему земному шару (кроме, как водится, СССР). Это самое рейтинговое новостное интервью в истории.

Фрост, до этого занимавшийся в основном развлекательным телевидением, после серии с Никсоном стал законодателем политической тележурналистики в Великобритании и мире.

Top of the Pops - первый телевизионный хит-парад, 1964 год

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Костюм "человека со звезд", в котором Дэвид Боуи появился в эфире Top of the Pops в 1974 году, стал затем экспонатом музейной выставки

Би-би-си стала первой телекомпанией, выпустившей на телеэкраны в добропорядочных домах граждан волосатых рокеров, певших песни с откровенно сексуальным содержанием.

Первый выпуск остросовременной музыкальной передачи вышел 1 января 1964 года. В нем участвовали Rolling Stones, Beatles и другие "многообещающие коллективы".

С этого времени программа выходила еженедельно в течение 40 лет, давая шанс зрителям увидеть и рок, и поп, и панк, и диско, и любые самые смелые музыкальные течения; молодых и уже признанных звезд в эпоху, когда домашних видеомагнитофонов, а тем более видеохостингов вроде YouTube еще не существовало.

В Советском Союзе отдаленным аналогом Tops of the Pops были передачи "Песня года" и "голубые огоньки" - они выходили в эфир гораздо реже, но появление артиста в них так же означало для него резкое повышение статуса и сулило большие карьерные перспективы.

Маппет-шоу - дебют кукол на ТВ, 1976 год

Кукольник и комик Джим Хенсон придумал своих мохнатых кукол с человеческими характерами в начале 1970-х. Первоначально идея телепередачи со странными существами вместо людей и английским юмором не понравилась телеканалам в США, поэтому первые 120 серий "Маппет-шоу" вышли только в Британии.

Передача была ориентирована на взрослых и совмещала в себе варьете, музыку, рискованные гэги, комедию абсурда и интервью с гостями студии. Главным ведущим был лягушонок Кермит.

Оказалось, что большеротые непонятные существа, совсем непохожие на людей, могут вызывать доверие, смешить, радовать и быть друзьями для телезрителей.

С годами куклы-маппеты стали героями других передач, отдельных фильмов и спектаклей. Шоу разрослось в целую вселенную Маппет, подобную вселенной Марвел, но только в ней действуют не супергерои, а куклы.

Одни и те же персонажи участвуют в совершенно разных передачах и фильмах с разными сюжетами, кочуя из передачи в передачу и из страны в страну.

Ответвлением "Маппет-шоу" стала детская телепередача "Улица Сезам", которая транслировалась в 140 странах мира.

Уже выросшие зрители "Улицы Сезам", в том числе и в России, называют ее прекрасным и добрым шоу, вспоминают "бешеного" Коржика и песни, которые можно петь вместе с героями всей семьей.

В СССР и России были свои телепередачи, изменившие сознание целых поколений.

"600 секунд"

Правообладатель иллюстрации Sergey Smolsky\TASS Image caption Невзоров часто снимал свои сюжеты на улицах Ленинграда

"600 секунд" - телевизионная информационно-аналитическая программа, выходившая в эфир в 1987-1993 годах на Ленинградском телевидении (Пятом канале).

За 10 минут программы ее ведущий - чаще всего это был Александр Невзоров - рассказывал об основных событиях дня в Лениграде.

Эта передача имела сверхвысокий зрительский рейтинг (она даже занесена в книгу рекордов Гиннеса) и стала одним из символов перестройки.

Журналистика Невзорова, его дерзкие интонации и стиль подачи материалов были новаторскими для своего времени. Напряжение эфирам придавал обратный отсчет времени - ровно 600 секунд, отведенных ведущему.

Передача была откровенной, местами жестокой - в ней звучали мат, поднимались темы наркомании, проституции, преступности, она критиковала власть и чиновников.

Одна из зрительниц вспоминает: "Я постоянно смотрела "600 секунд" с бабушкой и дедушкой. Мне тогда было лет 11-12, и однажды в шпигеле программы анонсировали сюжет про проституцию. Родственники выставили меня из комнаты, а сами стали смотреть этот сюжет, запершись от меня в комнате с телевизором и приглушив звук. Мне это показалось крайней несправедливостью".

Зрителям передачи, передававшейся из Ленинграда, было крайне непривычно видеть репортажи на такие темы на том же самом телеэкране, с которого в течение десятков лет на них смотрели строгие дикторы и звучали постановления политбюро и ЦК КПСС.

"Поле чудес", 1990 год

Правообладатель иллюстрации Nikolay Malyshev\TASS Image caption Леонид Якубович "вращает барабан" уже 27 лет

"Поле чудес" - программа-долгожитель советского и российского телевидения.

Заимствованный из западного ТВ игровой формат "обрусел" и преобразился до неузнаваемости: за более чем четверть века викторина по угадыванию слов превратилась в непрекращающееся добрососедское застолье.

Если в начале 90-х передача была редким шансом получить дорогой подарок (возможно, даже автомобиль!) и интрига "черного ящика" заставляла миллионы телезрителей замирать перед экранами, то с ростом благосостояния аудитории материальный выигрыш отошел на второй план, а на первый вышла возможность душевного общения.

Гости приезжают в столичную студию к постоянному ведущему программы Леониду Якубовичу, как родственники - с угощениями, разносолами, многословными тостами, надеясь увести к себе дорогие подарки.

Участники телешоу тратят намного больше времени на вручение подарков и приветы родным и друзьям, чем на непосредственно угадывание слов.

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva\TASS

Премьера программы состоялась 25 октября 1990 года. Первым ведущим телеигры был Владислав Листьев. Спустя примерно год его сменил Якубович.

В музее телепередачи в Останкино хранится 50 тысяч подарков, которые участники программы приносили в студию.

Кабачок "13 стульев", 1960-1980 гг.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Практически бессменным Паном Ведущим Кабачка был актер Михаил Державин

Эта музыкально-юмористическая программа, основанная на эстраде и юморе стран социалистического содружества, была для советских людей "окошком" - пусть только в Восточную, но зато в Европу - и пала жертвой политического кризиса в социалистическом лагере.

Одна из самых популярных программ на советском телевидении выходила в эфир целых 14 лет.

Местом действия программы являлось польское кафе (кабачок). Обаяние заграницы, блеск далеко не рабоче-крестьянских нарядов пани и панов, модный акцент, с которым они говорили и пели на русском языке - все это не имело ничего общего с идеологией строительства коммунизма.

Главные роли завсегдатаев кабачка исполняли в основном артисты московского Театра Сатиры. Главным режиссером передачи был Георгий Зелинский. В эфир вышло 133 выпуска, однако съемки были прекращены в октябре 1980 года после обострения политической обстановки в Польше.

Большим поклонником передачи был генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, не пропускавший ни одной серии.

Правообладатель иллюстрации Valentin Mastyukov\TASS Image caption Роль Пани Моники сыграла Ольга Аросева. Именно о ней говорил Кеша в мультике про блудного попугая

Передачу обожали телезрители. Ее герои даже становились героями анекдотов. А о пани Монике, например, вспоминает попугай Кеша в одноименном мультике: "Сберкассу ограбила пани Моника из кулинарного техникума".