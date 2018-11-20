25-летний молодой человек поведал Би-би-си на условиях анонимности, что давно знал об изменах отца, но не мог рассказать о них матери.

Юноша долгие годы чувствовал гнев и боль, но теперь решил сбросить камень с души, чтобы помочь другим в его положении. Мы публикуем его историю.

Телефон в ванной

Мне было 19 лет, и я только что вернулся с музыкального фестиваля.

Я вошёл в ванную комнату и увидел на краю ванны телефон.

Я знал, что это папин - тот, которым он обычно пользовался в машине ещё со времён моей средней школы.

Тогда я был слишком мал, чтобы думать о странностях в его поведении.

Но теперь я стал подозрительным.

Я поднял телефон - блокировки у него не было.

Когда я посмотрел на экран, я увидел СМС от женщины.

Я с трудом мог воспринимать происходящее, потому что я был ужасно зол.

Перед глазами всё поплыло

Но я чувствовал, что не было достаточно доказательств романа на стороне - ни одно из сообщений не было прямым тому подтверждением.

Я принял душ, немного успокоился, затем пошёл к себе в комнату.

Я слышал, как папа поднимался по лестнице, поэтому я позвал его и показал ему телефон.

Его первая реакция была: "Не знаю, о чём ты говоришь".

Он взял телефон и спустился вниз.

Затем он вернулся с собачьим ошейником и сказал: "Ладно, пойдём поговорим".

На прогулке я очень нервничал и не очень-то смог вывести его на чистую воду.

Он описал ту даму как коллегу, которая помогла ему справиться с трудностями на работе.

"У меня мало друзей, и я не думаю, что твоя мама правильно поймёт, если я скажу ей, что сблизился с женщиной", - сказал он.

У себя в голове я попытался оправдать то, что он говорил.

Я вынужден был поверить ему на слово.

Он поблагодарил меня за то, что я хорошо среагировал на его признание, и на том всё.

Эймос

Два года спустя я всё ещё думал о том случае.

Мой отец помогал мне переехать в новую квартиру.

Он только что купил новый iPhone, и как-то раз в разгар переезда отправил кому-то фотографию.

Позже я отправил СМС маме, спросив, получила ли она его снимок. Она ответила: "Что? Я не получала никаких фото от твоего отца".

В голове что-то щёлкнуло.

Я подошёл к нему и увидел, что он пишет кому-то по имени Эймос.

Я знал, что это псевдоним, потому что я бы точно был в курсе, если бы у него в реальной жизни был друг по имени Эймос.

Папа оставался у меня на ночь, и я почувствовал, что должен как-то завладеть его телефоном.

Итак, посреди ночи я пересёк комнату бесшумно, словно в "Матрице", схватил смартфон и начал спускаться вниз.

Мой папа тут же вышел из комнаты и сказал: "Можно мне мой телефон?"

Он меня сразу раскусил.

Я на ходу придумал, что почему-то захотел поставить будильник именно на его телефоне.

На следующее утро мы позавтракали, а потом он ушёл, ни слова не сказав о ночных событиях.

Это было очень странно.

День рождения папы

Прошло ещё шесть месяцев, и у меня в голове всё не укладывалось поведение отца.

Настал его день рождения.

Я шёл в ресторан с мамой и папой. Мы собирались встретиться с моей младшей сестрой, но она опаздывала, а папа становился всё более нетерпеливым.

Вдруг он развернулся и понёсся домой.

Я очень рассердился и побежал за ним, крича ему, что он трус.

Неожиданно для себя я выпалил: "Кто такая Эймос"?

Он обернулся: его лицо было совершенно белым.

Он так и игнорировал мой вопрос дальше, повторяя: "Прекрати говорить об этом".

Когда мы вернулись домой, ни у кого из нас не оказалось ключей. Это было настолько неловко, что я расплакался и обнял его.

Я не знал, что делать.

Он знал, что я знаю, что что-то не так, но мы всё не говорили об этом.

Мама и сестра подумали, что мы поссорились. Я чувствовал, что не могу сказать сестре, потому что она ещё была школьницей.

Груз так и лежал на моих плечах.

Элисон Купер, эксперт по семейным отношениям

Нести бремя в одиночестве - ужасно.

Если вы находитесь в таком положении, вам нужно проконсультироваться со специалистами по семейным отношениям. Если чувствуете беспокойство или панику, можете поговорить со своим педиатром или иным лечащим врачом.

Если вы учитесь в школе, колледже или университете, вам, возможно, стоит довериться психологу вашего учебного заведения, чтобы они поняли, влияет ли ваша семейная ситуация на вашу успеваемость.

Вы можете поговорить с другим членом семьи, например, с тётей или дядей, или попросить их поговорить с родителем.

В конечном счете, вам нужен тот или та, кому вы можете открыться и проговорить ощущение утраты чего-то важного, чтобы легче преодолеть невероятно трудный для вас жизненный этап и принять, что вы не виноваты в случившемся.

Сестра всё узнала

Через два года после того дня рождения я получил СМС от сестры с вопросом: "Можно тебе набрать"?

Она ревела в три ручья.

"Боже мой, папа изменяет маме", - кричала она.

Как и я, она что-то заподозрила, увидев на его телефоне уведомления от "Эймос".

Я почувствовал облегчение, поговорив с ней.

Я решил объясниться с отцом по телефону.

"Мы с сестрой всё знаем", - начал я. - "Тебе нужно сказать маме, иначе потом мне будет очень сложно поддерживать хоть какие-то отношения с тобой".

Он просто молчал.

В конце концов он выдавил: "Спасибо, что сказал".

И всё.

Записка

Он не сразу сказал маме.

Он даже не говорил с моей сестрой об этом, хотя она тогда жила с родителями.

И три месяца спустя после моего разговора с сестрой он всё ещё не сказал маме.

Я дошёл до ручки и уже хотел поколотить отца.

Однажды он отвёз меня на вокзал, и я просто сорвался на него.

В ту ночь он прислал мне СМС: "Я уезжаю вечером, оставил записку в настенных часах. Я попросил твою сестру вытащить её в пятницу".

Я презираю его за то, как он это сделал.

Но сестра три месяца жила с ними обоими в одном доме, зная правду, и мне было уже всё равно, как именно он признается.

Когда я добрался до дома, мама уже открыла письмо.

Вот так. Довольно жуткий способ узнать такое после 25 лет совместной жизни.

Исход

У меня нет никаких сожалений о том, как всё вышло.

Как ни странно, мне кажется, я сделал всё, что мог.

Я не хотел говорить маме первым.

Она не злится на меня за то, что я знал об изменах всё это время и не говорил ей: на самом деле она была в ужасе от того, как долго мне пришлось жить с этим знанием.

Совет на будущее

У меня есть два главных совета для людей, проходящих через подобное.

Во-первых, оцените ситуацию трезво и не торопитесь делать что-либо опрометчивое.

Пару раз я просто терял самообладание - и тогда принимал душ, чтобы успокоиться.

Во-вторых, лучше действительно поговорить с кем-то с глазу на глаз.

Мы с сестрой периодически надоедаем друг другу, но после того, что нам пришлось пережить, у нас совершенно точно улучшились отношения.

Самое тяжёлое - принять поведение отца с тех пор, как мама узнала правду.

Он не платил ей никаких денег, что значительно усложнило её жизнь.

Плюс всякие мелочи - например, он потребовал у мамы вернуть компьютер, который её родители подарили ему на Рождество.

Я позвонил ему и сказал, чтобы он прекратил так себя вести, и сестра поддержала меня.

На следующий день он прислал нам обоим СМС, в котором предложил больше не общаться.

Мама и папа сейчас в процессе развода. Я думаю, он теперь с другой женщиной.

И я всё ещё не знаю, как мы с ним будем общаться в дальнейшем.