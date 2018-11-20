За что убили Галину Старовойтову?

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20 лет назад длинный перечень жертв заказных убийств в России пополнила Галина Старовойтова.

"Депутат Госдумы Галина Старовойтова" - так обычно пишут, когда требуется как-то представить человека, чье имя сегодня многим неизвестно. Но Старовойтова была не просто одной из сотен парламентариев.

В день печальной годовщины уместно вспомнить, пожалуй, самую яркую женщину - публичного политика и одно из самых громких и загадочных преступлений в России.

Раскрыто ли оно? И да, и нет. Исполнители осуждены, заказчик и мотивы не установлены. Вопрос, вынесенный в заголовок, остается без ответа. Мы не знаем даже, стала Старовойтова жертвой идейной ненависти, или задела чьи-то серьезные финансовые интересы.

Диссертация о "понаехавших"

Галина Старовойтова родилась в 1946 году Челябинске, куда ее родителей эвакуировали из Ленинграда во время войны. Отец работал в тяжелой промышленности, был доктором технических наук.

По родительским стопам она поступила в Ленинградский Военно-механический институт, но, отучившись три года, почувствовала, что ее призвание - гуманитарные науки. Окончила психологический факультет ЛГУ и защитила кандидатскую на тему "Иноэтнические группы в современном городе".

Media playback is unsupported on your device Выступление народного депутата СССР Галины Старовойтовой в программе Би-би-си "Панорама"

С национальными проблемами Закавказья и Нагорного Карабаха познакомилась в начале 1980-х годов, когда работала в экспедициях по изучению феномена долгожительства.

Карабахский узел

В политику Старовойтову привел карабахский конфликт.

Максимум, что знало большинство граждан СССР до февраля 1988 года о Нагорном Карабахе - то, что он существует. Публику волновал принципиальный вопрос: может ли народ предъявлять требования власти?

С точки зрения реформаторов, в этом и состоит демократия, а жители Нагорного Карабаха подали всем пример.

Она была единственным современным российским политиком, кто не боялся возвысить свой голос по самым острым, самым серьёзным и опасным вопросам, и чей голос был слышен. А теперь мы замерли в каком-то безмолвии, предчувствии возврата к разговорам полушёпотом на кухнях Олег Басилашвили, актер, политик, из выступления в первую годовщину гибели Галины Старовойтовой

Консерваторы тоже определились, исходя из своей принципиальной позиции. Как заявил их неформальный лидер Егор Лигачев, "вопросы национально-территориального устройства [читай, никакие проблемы] не должны решаться под давлением толпы".

Галина Старовойтова назвала карабахский конфликт классическим примером трудноразрешимого противоречия "между двумя фундаментальными принципами: с одной стороны, права народа на самоопределение, с другой стороны, принципа территориальной целостности, согласно которому возможно только мирное изменение границ по соглашению", но при этом выступила за полюбовную передачу области в состав Армении.

Такая позиция снискала ей огромную популярность в республике, от которой ее в мае 1989 года избрали народным депутатом СССР. Она получила 75% голосов, хотя никогда в Армении не жила.

В 1990 году была избрана депутатом российского парламента.

В демократическим лагере Галина Старовойтова стала ведущим специалистом по национальному вопросу. Ее относили к интеллектуалам, сформировавшим взгляды и повестку дня будущего президента Бориса Ельцина.

Как тогда водилось, немедленно нашлись желающие искать в родословной Старовойтовой еврейские корни. Этой доли не избежал ни один либерал, включая выходца из уральской деревни Ельцина.

Старовойтова отпарировала: "Я не имею чести принадлежать к великому еврейскому народу".

Советник на час

За месяц до августовского путча Галина Старовойтова стала советником президента России по межнациональным отношениям. Осенью 1991 года СМИ всерьез обсуждали возможность ее назначения гражданским министром обороны.

Пребывание в исполнительной власти продлилось меньше полутора лет. После 2000 года распространилось мнение, что ужаснее "лихих 90-х" в истории ничего не было, и виноваты во всем либералы. Те возражают, что, вообще-то, находились у власти считаные месяцы, да и тогда не имели полной свободы действий.

Галина Старовойтова почувствовала, что президент предпочитает слушать иных советников, и вернулась в науку, возглавив лабораторию этнополитических проблем в гайдаровском Институте переходного периода.

В 1995 году избралась в Госдуму от Санкт-Петербурга. Принципиальным моментом для нее всегда было баллотироваться от жителей округа, а не от какой-либо партии.

Во время первой чеченской войны при посредничестве Старовойтовой, которую на Кавказе не забыли, удалось вызволить из плена около двухсот российских военнослужащих.

Был в ее биографии еще один малозаметный, на важный эпизод. В декабре 1992 года она внесла в Верховный Совет законопроект "О запрете на профессии для проводников политики тоталитарного режима", в том числе штатных сотрудников и агентуры советских спецслужб.

Инициативу, само собой, отвергли. Если бы приняли, теперешнего главы государства в Кремле не было бы.

Хождение во власть: попытка № 2

В 1996 году Галина Старовойтова намеревалась баллотироваться в президенты, но ЦИК отказал ей в регистрации.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Галина Старовойтова и главный редактор польской "Газеты выборчей" Адам Михник (1989 год)

Всего с 1991 года на высший пост в России претендовали шесть женщин. Три, включая Старовойтову, своих фамилий в бюллетенях не увидели. Элла Памфилова набрала в 2000 году 1,01% голосов, Ирина Хакамада в 2004-м - 3,84%, Ксения Собчак в 2018-м - 1,68%.

"Мужики везде встали - не пройдешь!" - заявила после выборов Хакамада. По ее словам, этого опыта ей хватило, чтобы навсегда покончить с политикой.

По данным опросов, около половины россиян не возражали бы против женщины-президента. Но, видимо, одно дело признавать какую-то возможность в принципе, и другое - проголосовать за конкретного кандидата.

А может, дело в неприятии не столько женщин, сколько либерального направления, которое представляли и Памфилова, и Хакамада, и Собчак? И Галине Старовойтовой, останься она жива, вряд ли удалось бы изменить это настроение.

Убийство

Вечером 29 ноября 1998 года в Петербурге Галина Старовойтова была застрелена у дверей ее квартиры в доме по адресу Канал Грибоедова, 91.

Два киллера поджидали ее на лестничной площадке и изрешетили очередями из пистолета-пулемета.

В тот день Старовойтова прилетела из Москвы. В аэропорту ее встретил и довез до дома доверенный помощник Руслан Линьков, получивший тяжелые ранения.

Следствие шло почти семь лет.

Галина Васильевна была одним из самых ярких разоблачителей коррупции того времени. Она постоянно писала депутатские запросы. Ее ненавидела чуть ли не половина Думы. Ольга Старовойтова, сестра погибшей

Суд установил, что за политиком следили с момента прилета. Организатором убийства был признан бывший прапорщик ГРУ Юрий Колчин, исполнителями - члены "тамбовской" преступной группировки Олег Федосов и Виталий Акиншин. Последнего опознал Линьков.

30 июня 2005 года городской суд Санкт-Петербурга приговорил Колчина и Акиншина соответственно к 20-ти и 23,5 годам колонии. Федосов бесследно пропал.

В апреле 2014 года бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Глущенко, также известный как Миша Хохол и отбывавший наказание по другим делам, заявил, что заказал убийство Старовойтовой по поручению лидера "тамбовской" ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина).

Поскольку иных улик против Кумарина, кроме слов Глущенко, не имелось, обвинений ему не предъявляли. В августе 2016 года он получил 23 года лишения свободы за другие преступления.

Главная тайна

Причины расправы спустя 20 лет покрыты мраком. По делам о заказных убийствах Анны Политковской и Бориса Немцова тоже были осуждены исполнители, но по поводу возможных заказчиков существуют, по крайней мере, более или менее аргументированные догадки. В деле Старовойтовой нет и этого.

Практически ни одно из резонансных убийств не было раскрыто. В лучшем случае, частично, либо раскрыты исполнители. Сказать, что они плохо раскрываются - это слишком деликатная постановка вопроса. Они принципиально не раскрываются Леонид Велехов, журналист, аналитик

Как обычно в подобных случаях, возникла версия о неких убойных данных о коррупции в Петербурге, которые удалось добыть покойной. Но никаких следов их не обнаружилось.

Известно, что Старовойтову ненавидели радикальные "патриоты" и активисты ЛДПР.

Владимир Жириновский 19 ноября 2004 года выступил свидетелем защиты на суде над Колчиным. Он отрицал всякую причастность своей партии к преступлению, но при этом заявил, что, по его мнению, "у всех демократов прозападной ориентации есть только три дороги - тюрьма, могила и эмиграция".

Справедливости ради нужно сказать, что заказные убийства - едва ли не самый сложный для следствия вид преступлений. Убийство Джона Кеннеди тоже осталось фактически нераскрытым.

Однако в какой-то момент количество переходит в качество. Резонансных убийств в России происходит так много, а главных виновников находят так редко, что поневоле встают вопросы: "силовики" не умеют раскрывать такие преступления? Или, как подозревают некоторые, не слишком стремятся их раскрывать?