Разлука и слезы. Выборы губернатора Приморья в 22 сериях

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Андрей Ищенко и Олег Кожемяко стали главными оппонентами в Приморье

В сентябре на губернаторских выборах не смогли переизбраться четыре губернатора. Но только в Приморье нового главу не могут выбрать до сих пор.

Избирательная комиссия Приморского края в субботу официально отказала в регистрации четырем кандидатам в губернаторы, в том числе одному из фаворитов гонки Андрею Ищенко. "Подписей недостаточно для регистрации", - сообщила журналистам председатель избиркома Татьяна Гладких.

Приморский краевой избирком еще во вторник сообщил о том, что самовыдвиженец Ищенко не смог пройти так называемый муниципальный фильтр: 11 депутатов, поставивших за него подписи, поставили их и за другого кандидата, а так нельзя.

Самовыдвиженцем Ищенко стал после того, как его отказалась выдвигать КПРФ. При поддержке компартии он лидировал во втором туре выборов в сентябре и уступил первое место только при подсчете последнего процента голосов - математически это было невозможно.

В итоге выборы были признаны несостоявшимися - назначили новые, а президент Владимир Путин поменял врио губератора на тяжеловеса Олега Кожемяко, который до этого возглавлял уже три дальневосточных региона.

Русская служба Би-би-си напомнит, как считавшийся "техническим кандидатом" Ищенко превратился в главного оппонента власти в Приморье, а обычные региональные выборы - в настоящий сериал со слезами и расставаниями. День за днем, с 9 сентября по 24 ноября - всего 22 серии.

День, когда губернатор не смог выиграть первый тур

В Приморье проходит первый тур губернаторских выборов. Основной фаворит - назначенный Владимиром Путиным врио региона Андрей Тарасенко. Его штаб возглавляет бывший глава МЧС России Владимир Пучков, который рассчитывает на пост сенатора. Кампания проходила тихо, оппоненты Тарасенко (не только Ищенко) считались техническими, и в победе врио никто не сомневался.

Однако в день выборов что-то пошло не так. По итогам подсчета голосов оказалось, что ни один из кандидатов не набирает больше половины голосов, необходимых для победы в первом туре. Тарасенко не хватило до победы совсем немного - он получил 46,56%.

Главным его оппонентом оказался кандидат от КПРФ - 37-летний Ищенко. Он набрал 24,63% голосов и вышел во второй тур выборов.

День, когда в Приморье приезжает Путин, а Тарасенко рассказывает ему о карасиках

Через день после первого тура в проблемный регион приехал президент Путин. Свой визит он начал с заседания Госсовета, в котором участвовали российские министры и губернаторы - в том числе и Тарасенко. Совещание запомнилось фразой Тарасенко о "карасиках" - врио Приморье сбивчиво объяснял президенту, как борется со стихийными бедствиями в регионе, в том числе "подсчитывает ущерб карасиков" и "бегает за реками, которые меняют русло".

День, когда Путин говорит, что у его протеже все будет в порядке

Президент России провел отдельную встречу с Тарасенко перед Восточным экономическим форумом. Из четырех глав регионов, которые не смогли выиграть выборы в первом туре, приморский врио стал единственным, кто удостоился отдельной аудиенции Путина.

"Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке", - подбодрил его президент.

Правообладатель иллюстрации Kremlin.Ru Image caption Путин до последнего поддерживал кандидатуру Тарасенко

День, когда Ищенко поддерживает "красный десант"

Поддержать Ищенко в приморье едет группа высокопоставленных коммунистов - в том числе Павел Грудинин, занявший второе место на президентских выборах в марте. Одновременно с этим СМИ, поддерживающие Тарасенко, пишут о том, как против компании Ищенко "Аврора-строй" (он бизнесмен) митингуют обманутые дольщики. Ищенко утверждает, что акции были организованы краевой администрацией.

День, когда второй тур выборов заканчивается всероссийским скандалом

Второй тур на выборах в Приморье оказался самыми резонансным с момента губернаторских выборов. Оба кандидата обвиняли друг друга в нарушениях, но настоящие чудеса произошли уже после закрытия избирательных участков.

Буквально при подсчете последних протоколов врио губернатора начал опережать Ищенко. По итогам обработки 95% протоколов тот выигрывал у Тарасенко с большим отрывом - 51,6% против 45,8%. Затем разрыв неожиданно стал резко сокращаться, и после подсчета 99% Тарасенко был уже впереди.

Окончательные результаты вышли такими: 49,55% за Тарасенко и 48,06% за Ищенко.

Многочисленные электоральные аномалии и видео со свидетельствами фальсификаций заполнили интернет. В конце дня голосования на некоторых участках неожиданно отключалось электричество, появлялись сотрудники МЧС, а результаты Тарасенко в некоторых местах стремились к аномально высоким.

День, когда кандидат от КПРФ объявляет голодовку

Кандидат от КПРФ объявляет бессрочную голодовку (правда, вскоре от нее отказывается). Во Владивостоке проходит митинг против фальсификаций на выборах. В ситуации обещает разобраться глава ЦИК России Элла Памфилова, при этом она критикует коммунистов за нарушения.

Правообладатель иллюстрации Anton Balashov/TASS Image caption Андрей Ищенко во время выступления на митинге 17 сентября

День, когда ЦИК рекомендует отменить результаты выборов

После тщательного разбирательства ЦИК России принимает решение: выборы в Приморье прошли с многочисленными нарушениями, их результаты следует признать недействительными.

Формально сам ЦИК не может отменить результаты выборов - это может сделать только краевой избирком.

После этого кандидаты начинают обсуждать, пойдут ли они снова на выборы.

Единоросс Тарасенко за полчаса три раза менял решение, стоит ли ему участвовать в выборах. Сначала он объявил ТАСС, что выставлять кандидатуру не будет. Затем на митинге в свою поддержку, где собралось несколько десятков человек, под крики одобрения предложил остановиться на том, что "на третий тур надо идти".

Но, уже сойдя со сцены, сказал журналистам, что "чисто по-мужски" ему на выборы идти не надо. Вечером того же дня в СМИ появились сообщения о том, что Тарасенко написал заявление об отставке. Его пресс-секретарь это опровергала.

День, когда итоги выборов официально отменили, а Памфилова расплакалась

Избирательная комиссия Приморского края отменила результаты второго тура выборов губернатора региона.

Коммунисты выступали против этого решения и требовали признать недействительными результаты только на отдельных участках: в таком случае, считали они, у них будет достаточный для победы перевес голосов.

Позже Ищенко оспорил в суде отмену выборов - по его мнению, краевой избирком не рассмотрел жалобы о нарушениях по существу.

Памфилова выражала надежду, что ни Тарасенко, ни Ищенко на повторные выборы не пойдет: "Я надеюсь, что нынешние кандидаты, оба, которые себя дискредитировали и потеряли доверие в глазах избирателей, что ни один из них не решится в такой ситуации еще раз выставить свою кандидатуру".

Памфилова, обсуждая нарушения в Приморье, даже расплакалась. "Вы знаете, как обидно было - взяли и перечеркнули всю работу, - говорила она. - Это просто не передать... Потому что мы здесь живем уже, никого не видим. Столько сделали... Все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз - и такой удар под дых".

День, когда Тарасенко все-таки уходит, а губернатором Приморья становится губернатор Сахалина

26 сентября пресс-служба Кремля сообщила, что Путин принял заявление об отставке Тарасенко, так как тот попросился "на другую работу". В течение недели стало известно, что он перешел на работу в Росморречфлот.

В тот же день на встречу с Путиным прилетел губернатор Сахалинского края Кожемяко. Он сказал президенту, что хотел бы "согласовать возможность участия" в выборах губернатора Приморья. Путин в ответ попросил его стать временно исполняющим обязанности губернатора.

Правообладатель иллюстрации Kremlin.Ru Image caption Кожемяко сам предложил Путину отправить его в проблемное Приморье

На встрече Кожемяко говорил Путину, что в Приморье сложилась "не очень хорошая ситуация". "Почему нехорошая? Нормальная ситуация", - отреагировал президент. "Нормальная", - согласился Кожемяко.

Для губернатора-тяжеловеса Приморье стало четвертым регионом, который он возглавил. На будущие выборы он решил идти не от "Единой России", а как самовыдвиженец.

День, когда Кремль отправляет в Приморье свой десант

Теперь на предстоящих выборах два потенциальных оппонента. С одной стороны, врио Кожемяко. С другой - выдвигавшийся от КПРФ бизнесмен Ищенко, который так не отказывается от планов участвовать в выборах в третий раз. Он активно ведет кампанию и выступает в СМИ.

Чтобы поддержать Кожемяко, администрация президента решила направить на повторные выборы десант своих сотрудников и политтехнологов, писали "Ведомости", ссылаясь на собеседников, близких к Кремлю.

Газета сообщала, что за кампанию Кожемяко будут отвечать сотрудники полпредства и Александр Харичев - глава управления президента по обеспечению деятельности Госсовета (де-факто - один из главных ответственных за выборы в администрации президента).

День, когда краевой суд отклонил иск Ищенко

Приморский краевой суд не удовлетворил иск Ищенко, который требовал отменить результаты выборов лишь на нескольких участках (то есть признать его победу). Проведение повторных выборов признано законным.

День, когда назначены новые выборы

Повторные выборы главы Приморья пройдут 16 декабря, решили депутаты краевого законодательного собрания. Главными оппонентами по-прежнему считаются врио губернатора Кожемяко и Ищенко.

День, когда Ищенко рассказал, как ему предлагали отказаться от выборов

Ищенко утверждает, что ему предлагали отказаться от участия в выборах в обмен на должность вице-губернатора. До этого он рассказывал Би-би-си о других предложениях, которые поступали ему от некого представителя "Единой России".

"Должность сенатора в Совете Федерации, контракты для моей строительной компании предлагали", - говорил он.

День, когда Ищенко еще уверен, что КПРФ поддержит его выдвижение

На выборы можно выдвигаться двумя способами - идти как самовыдвиженец или выставлять кандидатуру от одной из партий. Для второго варианта необходимо проведение партийной конференции. Он проще: тому, кто выдвигается от партии, не надо собирать подписи избирателей. Только муниципальных депутатов.

Ищенко говорит, что руководство КПРФ и лично лидер партии Геннадий Зюганов заверили его в своей поддержке. Официально выдвижение назначено на 27 октября - на этот день запланирована партийная конференция коммунистов.

День, когда местные депутаты жалуются на давление

Поддержка партии - не все, что нужно кандидату для того, чтобы быть зарегистрированным. Еще он должен пройти так называемый муниципальный фильтр - собрать подписи муниципальных депутатов разного уровня.

Приморские муниципальные депутаты рассказывали РБК, что на них оказывают давление и требуют отдать подписи в поддержку Кожемяко.

День, когда поучаствовать в выборах захотели два десятка кандидатов

Приморский избирком начал прием заявок от желающих участвовать в выборах. Оказалось, что не только Кожемяко и Ищенко собираются побороться за этот пост.

Интерес к региону возник у Олега Митволя из партии "Зеленые", экс-кандидата в президенты, лидера "Коммунистов России" Максима Сурайкина, депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Андрейченко, Алексея Тимченко из Партии роста, а также местных преподавателей, общественников и бизнесменов.

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS Image caption В новых выборах губернатора Приморья решили участвовать два десятка кандидатов

Среди тех, кто подавал заявки - пенсионер Максим Марченко и депутат гордумы Владивостока Роза Чемерис. Всего 22 желающих.

Ищенко называет всех этих кандидатов "спойлерами".

День, когда коммунисты сообщают о срыве партийной конференции

В этот день коммунисты должны были официально выдвигать Ищенко для участия в новых выборах. Но конференция так и не состоялась.

Мероприятие должно было проходить в помещении клуба работников связи, который принадлежит "Почте России". Однако менее чем за сутки коммунистам отказали в площадке, а новую они не нашли, сообщали они сами.

День, когда коммунисты и Ищенко расстались

Коммунисты решили не выдвигать Ищенко. Краевой комитет КПРФ заявляет, что партия вообще не будет участвовать в повторных выборах и не поддержит ни одного кандидата.

Расставание со своим успешным кандидатом объясняется так: Ищенко просто не дадут пройти муниципальный фильтр, поэтому начинать кампанию бессмысленно.

"Ведомости", правда, писали, что КПРФ якобы "торговалась" с Кремлем по поводу выдвижения Ищенко и именно из-за этого его выдвижение было перенесено на неделю.

Сам Ищенко претензий к компартии публично не предъявлял. Просто КПРФ официально не признает отмену результатов предыдущих выборов, говорил он.

День, когда Ищенко объявляет об участии в выборах

Ищенко, поначалу поддерживавший решение КПРФ об отказе от участия в выборах, неожиданно сам выставляет свою кандидатуру.

"В среду утром приняты документы от Андрея Ищенко, он идет на выборы в качестве самовыдвиженца", - сообщила агентству Интерфакс секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

Правообладатель иллюстрации Dmitriy Astakhov/TASS Image caption Пока Ищенко пытался собрать подписи, его конкурент Кожемяко встречался с высокопоставленными чиновниками - в том числе с премьером Дмитрием Медведевым

"Мы победили, но нашу совместную победу украли, - пишет сам кандидат в "Фейсбуке". - Я поставлен в неравные условия - за 10 дней мне надо собрать 8000 подписей жителей края в свою поддержку и 147 подписей депутатов городских, районных дум и муниципальных комитетов сельских поселений. Мне говорят, что это невозможно. Давайте докажем всей стране, что приморцы способны сами решать свою судьбу".

День, когда Ищенко говорит, что собрал подписи муниципальных депутатов

Кандидат-самовыдвиженец объявил, что прошел муниципальный фильтр, а также собрал необходимое для выдвижения число подписей избирателей. В этот же день он подал их в избирком.

Ищенко также сообщает, что подал в Верховный суд России жалобу на решение Приморского краевого суда, который признал законной отмену выборов.

Вскоре в местном отделении "Единой России" объявили, что помогали собирать подписи всем кандидатам - в том числе и Ищенко.

День, когда избирком сообщает, что Ищенко не прошел муниципальный барьер

Избирательная комиссия Приморского края заявила, что забраковала 13 подписей и что Ищенко не набирается необходимый минимум в 140 подписей.

"Две подписи недостоверных в связи с тем, что на момент проставления два лица не являлись депутатами, а 11 не пошли в зачет по причине того, что депутаты проставили за кого-то ранее свои подписи", - сообщила секретарь крайизбиркома.

Кроме того, Ищенко не предоставил сведения об имущественном положении - своем и своих несовершеннолетних детей, писал "Коммерсант" со ссылкой на главу избирательной комиссии Гладких.

Не прошли муниципальный фильтр и некоторые другие кандидаты, в том числе Митволь.

День, когда Ищенко сняли с выборов

Приморский краевой избирком официально уведомил Ищенко о том, что ему отказано в регистрации для участия в выборах главы Приморского края.