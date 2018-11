Разлука и слезы. Выборы губернатора Приморья в 22 сериях

View this post on Instagram

«Я, кандидат на пост губернатора Приморского края Андрей Сергеевич Ищенко, хочу проинформировать всех, что за 10 дней мною был пройден так называемый муниципальный фильтр. Благодаря поддержке жителей края в сжатые сроки были собраны подписи приморцев за мое выдвижение в объеме на много превышающее необходимое количество. На основании 31 статьи Конституции Российской Федерации, которая гарантирует любому гражданину нашей страны - избираться и быть избранным, веря нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину, который обещал провести в Приморском крае честные и конкурентные выборы, я предоставляю в избирательную комиссию Приморского края собранных мною 147 подписей глав и депутатов муниципальных городов, районов и сельских поселений, а также 7988 идеальных подписей жителей края в поддержку моего выдвижения. Эти выборы, должны развеять все накопившееся сомнения и доказать всему миру, что Россия демократическая страна и институт выборов работает без сбоев, и только в интересах жителей страны». Это мое обращение в международные СМИ, заявлено будет 18.11.18 после сдачи документов в Избирательную комиссию Приморского края.