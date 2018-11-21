Пресса Британии: Интерполу угрожает раскол?

В обзоре британской прессы за 20 ноября:

"Лиса во главе курятника"

Практически все британские газеты пишут о том, что российский генерал Александр Прокопчук может неожиданно возглавить Интерпол.

Заголовок передовицы Times гласит: "КГБшник, скорее всего, станет следующим главой Интерпола" (при чем тут КГБ, Times в статье не уточняет).

Times пишет, что последнее время мы все чаще слышим о том, что основанная на общепризнанных правилах система глобального правопорядка находится под угрозой. Но нет ничего более фундаментального для этой системы, чем верховенство закона.

Именно поэтому британское правительство абсолютно правильно выступает против назначения бывшего генерала российского МВД главой Интерпола.

Если он будет избран на этот пост, то это лишь вновь поднимет вопрос о будущем этой организации, которую все чаще используют в своих целях такие авторитарные режимы, как, например, Россия.

Но существуют опасения, что Великобритания и остальные западные страны, не одобряющие кандидатуру Прокопчука, спохватились слишком поздно для того, чтобы продвинуть кандидатуру исполняющего обязанности главы Интерпола Ким Йон Яна. Голосование должно пройти в среду.

Кандидатура Прокопчука обсуждается на фоне обвинений в адрес России в том, что она пыталась убить Сергея и Юлию Скрипалей на британской земле при помощи химического оружия.

Господин Прокопчук давно работает в российских силовых структурах, и его обвиняют в том, что он чрезвычайно часто прибегал к так называемым "красным уведомлениям" Интерпола для того, чтобы преследовать противников Кремля.

Четыре американских сенатора назвали возможность назначения Пркопчука на должность главы Интерпола "назначением лисы главой курятника".

Это может быть не совсем так, отмечает газета. Глава Интерпола практически не контролирует работу организации: за это отвечает генеральный секретарь. На этом посту сейчас находится всеми уважаемый гражданин Германии.

Но если Прокопчук и в самом деле возглавит Интерпол, то перед станами Запада возникнет дилемма. Некоторые страны, как, например, Литва и Украина, уже дали понять, что могут выйти из состава Интерпола.

Британские парламентарии предлагают не выходить из Интерпола, а создать параллельную структуру.

Как бы то ни было, пишет газета, этот инцидент должен напомнить западным демократиям, что международные организации могут стать жертвой авторитарных режимов, не разделяющих наших принципов.

И они должны быть лучше готовы защищать организации, которые важны для безопасности и благоденствия. Случай с Интерполом не будет последним, пишет Times.

Financial Times в статье на ту же тему пишет, что в глобальной борьбе с международными преступными группировками, отмыванием денег и террористами чрезвычайно важно существование организации, координирующей потоки информации и ордеров на аресты.

Среди тех, кто был задержан благодаря "красным уведомлениям" Интерпола - Виктор Бут, который продавал оружие по всему миру, и был арестован в Таиланде благодаря "красному уведомлению" из США.

Но правозащитники предупреждают, что такие авторитарные страны, как Россия, Китай, Турция, Египет и Азербайджан прибегают к "красным уведомлениям" для того, чтобы преследовать оказавшихся за границей политиков, оппозиционеров и журналистов, обвиняя их в коррупции или терроризме.

В результате этим людям становится сложно путешествовать, так как они опасаются возможного ареста и депортации.

Но если главой Интерпола будет избран российский генерал, то это еще больше подорвет доверие к Интерполу. Его избрание может даже привести к расколу в этой организации.

Избрание нового главы должно пройти в Дубае. Делегаты, считает газета, должны поддержать южнокорейского кандидата. Международная преступность становится все более глобальной, и представители Интерпола должны подумать, как поддержать еще одну основу международной правовой системы прежде, чем она рухнет, пишет Financial Times.

Британская армия в помощь Украине

Daily Telegraph пишет, что министр обороны Великобритании Гэвин Ульямсон сегодня объявит, что Лондон укрепит военную поддержку Украины, страны, ставшей жертвой российской агрессии.

В речи министра будет сказано, что на Украину будут направлены дополнительные британские войска, а также корабль военно-морского флота - для защиты свободы и демократии.

Британские войска будут тренировать украинских военных и морских пехотинцев.

"До тех пор пока Украина остается жертвой российской агрессии, Соединенное Королевство остается ее верным партнером", - говорится в речи министра.

"Продолжая наше сотрудничество, будь то в виде тренировок или совместных учений, мы будем продолжать помогать Украине защищать наши общие ценности. Свободой и демократией невозможно торговаться. Я своими глазами видел результаты войны на востоке [Украины] и это лишь укрепило мое твердое намерение поддерживать суверенитет Украины, ее независимость и территориальную целостность", - заявит в среду министр обороны.

Министерство обороны Великобритании заявляет, что на данный момент на Украине находятся около 100 британских военнослужащих, тренирующих местные войска в районе Львова и города Днепр.

Точное число дополнительных британских войск, которые будут направлены в Украину, пока еще не установлено, но скорее, всего, речь идет о 30 солдатах и морских пехотинцах, пишет Daily Telegraph.

Мадрид шантажирует Лондон?

Daily Telegraph на своей передовице пишет, что согласно министру иностранных дел Испании Жозепу Борреллю, "брексит" может расколоть Соединенное Королевство, так как Мадрид, если верить его словам, больше не видит препятствий тому, чтобы независимая Шотландия вернулась в состав Европейского союза.

До сих пор Мадрид выступал против подобного плана, так как Испания опасалась, что это может стать примером для Каталонии.

Министр также повторил угрозу, что Испания может наложить вето на договор по "брекситу", если не будут учтены ее позиции в том, что касается Гибралтара, британской территории на юге Иберийского полуострова.

Сегодня же премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправляется в Брюссель на встречу с председателем ЕС Жан-Клодом Юнкером в попытке понять, можно ли модифицировать последнюю договоренность между Британией и Евросоюзом.

Во вторник Тереза Мэй встретилась с первым министром Штландии Николой Стерджен, которая выступает против договоренности с ЕС по "брекситу", и которая после встречи сказала, что Мэй предлагает всем "надеть повязку на глаза и спрыгнуть со скалы".

Никола Стерджен - лидер партии шотландских националистов, которые добиваются независимости этой страны.

До сих пор все утверждали, что в случае независимости Испания заблокирует присоединение независимой Шотландии к ЕС.

Но теперь глава МИД Испании Жозеп Борелль сказал, что Мадрид не будет этому противостоять, если Шотландия обретет независимость легальным путем и с согласием Лондона.

Шотландия, напоминает газета, во время референдума по "брекситу" проголосовала за то, чтобы остаться в составе ЕС.

"Я гораздо более обеспокоен единством Соединенного Королевства, чем единством Испанского Королевства. Я думаю, что Соединенное Королевство расколется раньше, чем Испанское Королевство", - цитирует министра иностранных дел Испании Daily Telegraph.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com