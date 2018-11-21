СМИ России: Кремль испугался кандидата-коммуниста в Приморье?

В обзоре российских газет:

"Ведомости": система не пропустила "кандидата от народа"

Краевой избирком Приморья отказал в регистрации на выборах губернатора Андрею Ищенко. "Ведомости" пишут, что другого способа остановить его не нашлось.

Ищенко является депутатом заксобрания от КПРФ, но повторные выборы он шел самовыдвиженцем. Для регистрации нужно было собрать 140 подписей муниципальных депутатов из 26 районов. Он сдал 147, избирком забраковал 13 из них. В избиркоме также сообщили, что Ищенко не предоставил сведения об имуществе и неправильно указал свой статус в организации "Дети войны".

"Я этого ожидал: система пускает только своих. Чтобы выборы были легитимными, против политического тяжеловеса Олега Кожемяко надо выпускать достойных партнеров. Но на ринг против чемпиона мира по боксу выходят первоклашки", - цитирует Ищенко сайт VL.ru.

"Ведомости" напоминают, что Ищенко на сентябрьских выборах вышел во второй тур вместе с врио губернатора Андреем Тарасенко, лидировал, но при подсчете последнего процента голосов вперед математически неожиданно вырвался Тарасенко. Итоги голосования были отменены из-за нарушений. Перед повторными выборами Владимир Путин назначил врио губернатора края Кожемяко, который до этого побывал губернатором трех регионов.

Издание пишет, что сейчас в Приморье направили политтехнологов и сотрудников администрации президента, чтобы обеспечить победу Кожемяко. Собеседник, близкий к АП, говорит, что нужны выборы в один тур, скандал из-за недопуска Ищенко кажется меньшим злом, чем второй тур. По разным данным, у Кожемяко сейчас 42-44%, или даже 57% от тех, кто идет на выборы.

Власть считает Ищенко угрозой для Кожемяко, собеседники прогнозируют, что при втором сильном кандидате будет второй тур, и риск кандидата от власти проиграть очень высок.

В первый раз власти с преодолением фильтра Ищенко помогли, он воспринимался как технический кандидат, никто и предположить не мог, что люди готовы будут голосовать даже за спойлера, лишь бы не за единоросса, комментирует политолог Аббас Галлямов: "Сейчас власти Ищенко с помощью муниципального фильтра отсекли, потому что он гарантированно побеждал Кожемяко, - к образу "противника системы" он добавил черты "кандидата от простого народа" и "победителя". После недопуска Ищенко выборы будут восприняты как нелегитимные, а Кожемяко - как "навязанный Москвой губернатор", считает эксперт.

Даже на выборах мэра Москвы, где Сергею Собянину ничего не угрожало, решили не регистрировать Дмитрия Гудкова, вспоминает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. "Есть мнение, что не нужно устраивать конкуренцию, а основная модель выборов - навязывание согласованного кандидата: власть хочет сохранить контроль", - говорит он.

Колесников напоминает, что в этом году Кремль уже проиграл выборы в нескольких регионах, поэтому считает, что в Приморье сделают все возможное, чтобы продавить Кожемяко.

The Bell: Росстат раздул доходы

Росстат отчитался о неожиданном росте доходов россиян в октябре, пишет The Bell. Опрошенные эксперты говорят, что это вряд ли свидетельствует о действительном росте доходов россиян, поскольку в октябре зафиксирована слабая статистика по зарплатам - его ключевому компоненту и потреблению.

Реальные располагаемые доходы россиян выросли на 1,4% по отношению к октябрю 2017 года. Таким образом они вышли в плюс впервые с августа этого года - тогда они упали на 0,9% по отношению к прошлому году. При этом рост заработных плат замедлился, составив 4,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, для сравнения - в сентябре этот показатель составил 4,9%, а в августе - 6,8%.

Сегодняшняя статистика стала неожиданностью для рынка, признает Денис Давыдов из "Нордеа Банка": "Никаких вразумительных объяснений мы найти здесь не можем", - говорит он.

Директор аналитического департамента ИК "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов, хорошо знакомый с работой Росстата по работе в минэкономики, называет октябрьскую статистику противоречивой: "Очень резкое изменение динамики - с -2,5 до 1,5%. Вдобавок рост реальных зарплат замедлился - а все-таки они являются основным компонентом реальных доходов. Что-то там у Росстата не стыкуется", - говорит он.

Главный экономист БКС Владимир Тихомиров и вовсе предположил, что рост доходов может быть связан с увеличением кредитования. После повышения ставки ЦБ граждане стали активно кредитоваться, а вновь взятые кредиты могут фиксироваться Росстатом как доход, поясняет он. В перспективе это означает, что долговая нагрузка увеличится, расходы на нее вырастут, и в будущем потребительский спрос может просесть.

Предпосылок к росту доходов нет, потому что экономический рост замедляется, компании и предприятия имеют недостаточную базу для увеличения зарплат, отмечает Денис Давыдов из "Нордеа Банка".

"Коммерсант": санкции по наследству

Детей российских политиков и бизнесменов, в отношении которых были введены санкции США, "неминуемо ждут трудности в реализации своих прав" при наследовании американских активов родителей, пишет "Коммерсант", ссылаясь на аналитический доклад адвоката Pen & Paper, эксперта по санкционному праву Антона Именнова.

"Вопрос о наследовании санкций, а также имущества подсанкционных лиц до этого не был исследован, - говорит он. - Ко многим еще не пришло осознание, что санкции могут отразиться не только на бизнесе или деловых партнерах конкретного лица, но также на их личном имуществе и на их наследниках".

Как посчитали в Pen & Paper, дети есть по меньшей мере у 77 фигурантов американского списка (всего под санкциями США находятся почти 700 российских граждан и компаний).

В санкционном списке (SDN-list; Specially Designated Nationals) нет родственников его фигурантов, но распространение санкций на семьи может быть выгодным для США, особенно "когда у попавших под санкции лиц заморожены активы на территории Америки".

Так, например, "Олег Дерипаска испытал на себе действие санкционного режима применительно к своей квартире на Манхэттене": власти США заморозили его активы, и он, в частности, не может распоряжаться особняками в Нью-Йорке и Вашингтоне, писала в октябре газета New York Post.

Из указов президента США и актов американского казначейства следует, что в отношении фигурантов санкционного списка "все имущество и права на имущество, расположенное на территории США, блокируются". Наследование имущества будет невозможно без "очищения" от санкционных ограничений.

Если дети россиян, включенных в SDN, попытаются распорядиться американским имуществом, то "нарушат американский санкционный режим", комментирует адвокат Артем Жаворонков. Наследнику также могут грозить штраф "до 1 млн долларов за каждое нарушение и персональное включение в санкционный список", отмечает он.

Партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич говорит, что главной проблемой наследников является разморозка активов, "поскольку для нее потребуется время на выяснение всех обстоятельств - как минимум определение того, не будет ли это имущество вновь принадлежать лицу из SDN".

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си