Судья ММА Марк Годдард - о Макгрегоре, бразильцах и будущем спорта

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Марк Годдард работает рефери на боях без правил уже 14 лет

Справа от вас - боец, слева - его противник. Они должны нокаутировать друг друга. Вы дожны обеспечить соблюдение минимальных правил и постараться, чтобы никто не получил серьезной травмы.

"Это драка", - говорит Марк Годдард, один из самых уважаемых рефери в американской системе UFC и вообще в дисциплине боев без правил.

"Вы участвуете в заранее организованной легальной драке на кулаках. - говорит он - Суть в том, что вы должны сделать все, на что способны, чтобы победить противника... В рамках правил".

Этому принципу - оставаться в рамках правил - Годдард обязан карьерой. Бывший профессиональный боец говорит, что стал рефери "абсолютно случайно".

За свою 14-летнююю карьеру рефери Годдард повидал все - чемпионские бои перед 60-тысячной толпой, стадионы во всех странах мира. Ему даже пришлось вступить в противостояние c самым узнаваемым бойцом в мире Конором Макгрегором.

"Мне все равно, как тебя зовут, мне все равно, где проходит поединок и мне все равно, насколько высоки ставки, - говорит Годдард в беседе с Би-би-си. - Когда я делаю свою работу, я хочу, чтобы оба бойца знали: они будут драться на равных условиях".

В интервью Би-би-си Годдард рассказал, что видел за свою 14-летнюю карьеру, как поссорился с Коннором Макгрегором, и что ждет бои без правил после потасовки, которую Нурмагомедов устроил с командой ирландца прямо после боя с ним самим.

Драка Конора с Хабибом и будущее спорта

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на плотный график, Годдард до сих пор находит время для тренировок по смешанным единоборствам

Такие поединки, как прошедший в октябре бой Макгрегора с Нурмагомедовым в Лас-Вегасе, привлекают зрителей, которые обычно не смотрят смешанные единоборства, говорит эксперт.

Массовая драка между командами россиянина и ирландца - явление из ряда вон выходящие, и новые зрители судят за это строже.

Годдард уверен, что бойцы не должны давать противникам спорта дополнительных аргументов. Бои без правил - это позитивное развлечение, "основанное на ценностях уважения и этикета", говорит он.

"На бойцах, промоутерах, их командах, чиновниках и всех, кто к этому причастен, лежит коллективная ответственность за то, чтобы определенным образом представлять этот спорт в глазах публики", - поясняет Годдард.

"Таков бизнес на единоборствах. Таковы правила игры. Некоторые вещи повышают продажи билетов и платных просмотров", - добавляет рефери.

"Они все - большие мальчики и девочки, и им самим решать, как нужно себя вести. Мы не должны говорить им, что нужно делать. Это спорт, но в нем есть и нечто от сценического развлечения. Иногда благодаря взаимным выпадам или устроив небольшой бардак, удается добиться того, что нужно промоутерам", - говорит он.

"Это бывает не только в смешанных единоборствах. Футболисты, боксеры, крикетисты - возьмите любую газету, и вы прочитаете, как где-то кто-то нарушает общественный порядок. Наше искусство - поединки, и нам приходится бороться со множеством стереотипов. Если в нашем спорте происходит что-то подобное, то шума всегда больше. И так будет еще довольно долго".

"Будут ли бои без правил когда-нибудь показывать субботним вечерами по крупным каналам врое Би-би-си или Ай-ти-ви? Нет, не будут. Давайте не бдудем себя обманывать. С другой стороны, что такое вообще мейнстрим? Три, четыре, пять лет назад такие каналы близко бы не подошли к боям без правил. Посмотрите, что произошло за последние несколько лет", - говорит он.

"Как представители одного спорта, мы должны хорошо думать о наших действиях и помнить, что нам нужно двигаться вперед вместе", - говорит знаменитый рефери.

Боевое прошлое

Годдард пришел в бои без правил еще в прошлом веке, когда бои проходили "на рингах, татами и открытых площадках". Он никогда не думал, что спорт может обрести такую популярность, и уж точно не предполагал, что сам будет играть в нем столь важную роль.

Травма 2004 года стала для Марка началом новой карьеры. У его друга-промоутера внезапно не оказалось судьи для боя, Годдард решил его выручить и вышел на ринг в новой для себя роли.

Он признает, что не получает от судейства и половины того удовольствия, которое испытывал, побеждая противника в бою. Однако Годдард все равно считает, что "всегда был рефери, запертым в теле бойца".

"Сложно объяснить, что такое бой, тому, кто никогда не дрался - ощущения, напряжение и травмы, и насколько долго они с тобой остаются", - говорит он.

"Вы подписываете контракт на поединок с конкретным соперником за три, четыре или пять месяцев до драки. С этого момента вы каждую ночь засыпаете со своим противником и просыпаетесь с ним каждое утро".

"Когда вы рефери, вы ничего такого не испытываете. Впрочем, когда вас зовут, например, судить бой чемпионата мира в Лас-Вегасе, вы должны очень хорошо понимать, куда вас приглашают, и соответствовать случаю", - говорит Годдард.

Судья бразильских богов

Как один из самых востребованных арбитров в своем виде спорта, Годдард постоянно путешествует по всему миру.

Недавно он вернулся с чемпионата Brave17 в Лахоре, первого большого турнира по боям без правил в истории Пакистана. На счету Годдарда - турниры в Польше, Японии и Камбодже, столь же уникальные по атмосфере. Но ничто не сравнится с Бразилией, говорит он.

"В Британии толпа может разгорячиться, - говорит он. - Но бразильцы просто входят в ярость. Как на бразильском футболе в толпе фанатов - страсть достигает животного накала. Если я, например, сужу бой с участием Жозе Алду или Андерсона Силва... К этим людям там относятся как к богам".

"Когда тебя приглашают в Бразилию судить богов, допустить ошибки нельзя", - говорит он.

Не страшно ли ему?

"Страх ведет к панике, а паника ведет к неправильным решениям, - говорит Годдард. - Да, приходится встречаться с довольно пугающими персонажами. Но если ты рефери, тебе платят за то, чтобы ты не боялся".

"Вас будут критиковать, не сомневайтесь. В любом виде спорта судья всегда первый попадает под раздачу. Меня это не пугает - я не неженка. Без этого в моей работе нельзя".

"Мои решения основаны на честности и на сообразности моменту. Я обожаю правила и процедуры, поэтому мне идеально подходит роль рефери. Мы знаем, что правильно и что нет, и мы следуем этим правилам".

Стычка с Макгрегором

Знаменитая стычка Годдарда с Конором с Макгрегором произошла во время боя, проходившего в рамках турнира Bellator в Дублине. Макгрегор посетил бой в качестве зрителя.

Товарищ ирландца по команде Чарли Уорд выиграл поединок с Джоном Редмондом, и Макгегор ворвался в октагон, чтобы поздравить его. Годдарду это не понравилось. Он оттащил знаменитого борца от Уорда, после чего Макгрегор набросился на него с бранью.

Позже ирландец заявил, что "чересчур сильно отреагировал", потому что увидел в действиях рефери попытку поставить на ноги побежденного Редмонда.

"Я понимал, что это он", - говорит Годдард о внезапном появлении Макгрегора в шестиугольнике. "Я знал Конора еще когда он был розовощеким юнцом, делавшим первые шаги в единоборствах. Я знаю его тренера Джона Кавана уже почти десять лет. Он рос в той же среде, что и я - те же соревнования, те же турниры", - говорит Годдард.

"Как только это произошло, я сразу все сказал: мне все равно кто ты и где мы - у меня есть работа. Никто и ничто на Земле не помешает мне ее выполнить, хотя бы из соображений профессиональной целостности".

Годдард не в первый и не в последний раз сталкивается с подобными ситуациями. Такие истории происходили с ним в России и Камбодже, но бойцы, как правило, относятся к нему с уважением, говорит Годдард.

"С Конором все началось, когда я вернул его на свое место", - говорит он. Это произошло за две недели до эпизода в Дублине. Во время поединка в Гданьске ирландец бегал вокруг клетки и давал советы, а Годдард велел ему вернуться в кресло.

"Есть много дураков, которые говорят, что я сделал это только потому, что имел дело с Коннором. Но любой, кто меня знает, знает мои правила, скажет, что это было сделано из соображений честности. Не важно, кто вы. Важны только два человека в шестиугольнике".

Как стать лучшим рефери?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Годдард судит поединок между Холли Холм и Бет Коррейя в рамках сингапурского чемпионата

"Нужно досконально, вдоль и поперек знать свой вид спорта, - говорит Годдард. - Это не обязательно должен быть бойцовский опыт - это не всегда хорошо для рефери. Я знаю 1001 бойца, из которых вышли бы ужасные рефери".

"Для судьи важны другие качества. Нужна предельная внимательнасть к деталям, целостность. Я могу описать это так: я не терплю неуважительного отношения", - говорит Годдард.

"Я крайне прагматичен. Лево или право. Черное или белое. Серые зоны мне не нравятся. Если вы хотите стать рефери, то вам точно нужна решительность", - говорит Годдард.

"Как только вы приняли решение, вы не можете сомневаться или колебаться. Вам нужно, чтобы эти люди вас уважали, и здесь тоже есть свои правила, потому что уважение и репутация наживаются десятилетиями".

Также для Годдарда в работе важен инстинкт - вспомните о нокауте Бет Коррейи в 2017 году, когда рефери пришлось быстро заблокировать удар Холли Холм в адрес уже потерявшей сознания соперницы.

"Я не смотрю поединок по мере того, как он разворачивается, - объясняет Годдард. - Многие рефери совершают ошибки, потому что начинают смотреть на драку и не могут вовремя отреагировать".

"Я очень хорошо осознаю, что пришел не смотреть на поединок. Я "читаю" поединок - что происходит сейчас? Что происходило до этого? Не грозит ли бойцу травма? Должен ли я подойти поближе? Нужно ли дать больше пространства? Подготовиться отойти?"

"Все эти мысли вертятся в твоей голове, и нужно оставаться в моменте. У рефери должен быть ясный ум - опоздаешь на секунду, и тебя требуют пустить "на мыло". На секунду поторопишься - и результат будет тем же", - рассказывает рефери.

Годдард уверен, что ему еще долго предстоит определять будущий облик своего любимого спорта.

"Я надеюсь достичь совершенства в тот день, когда я уйду на пенсию после 25 лет на работе. Такова моя цель".