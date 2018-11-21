Красные трусики и палочки для еды: рекламные кампании, которые пошли не так
Неудачные рекламные кампании не редкость, но редко когда сразу два крупных бренда обвиняют в расизме и сексизме за их рекламу. На этой неделе в списке тех, чьи пиар-усилия обернулись скандалов в сетях оказался модный бренд Dolce & Gabbana и крупный британский ритейлер Marks and Spencer.
Палочки раздора
Пиарщики Dolce & Gabbana больше месяца готовили презентацию своего фешн-шоу в Шанхае. Но тут грянул гром: реклама шоу с китаянкой, пытающейся палочками съесть неожиданно крупный сицилийский десерт канноли, разозлила сети.
"Что слишком большой для тебя?" - говорил в ролике мужской голос по-китайски.
Промо-ролик в результате удалили из всех соцсетей легендарной итальянской марки.
Затем в сети появился скриншот личной переписки сооснователя марки Стефано Габбаны с пользовательницей соцсети Instagram Микаэлой Трановой. Дизайнер написал, что впредь будет во всех интервью называть Китай "страной [пять эмодзи с фекалиями]".
Далее мужчина написал, что по-прежнему не видит в ролике никаких расистских стереотипов и переложил ответственность за удаления видео из всех официальных соцсетей дома моды на менеджмент, "испугавшийся китайцев".
- В рекламе геля для душа Axe "станет меньше сексизма"
- Чем обернется запрет на "бодишейминг" в Лондоне?
- "Фейсбук" извинился за отказ публиковать фото полной модели в бикини
После этого представители Dolce & Gabbana объявили, что их официальную страницу взломали вместе с личной страницей Стефано Габбаны.
"Мы с полным уважением относимся к Китаю и китайскому народу", - отметил менеджмент в официальном заявлении, запостив в "Инстаграм" снимок с подписью "Посвящение Китаю".
Тем не менее, китайские знаменитости объявили бойкот шоу, ссылаясь на "любовь к стране" и "необходимость уважать её". А блогеры не очень-то поверили в версию со взломом аккаунта Габбаны, учитывая скандальную репутацию модельера.
Так фешн-шоу в Шанхае закончилось, не начавшись.
Трусики против костюмов
В Британии под огонь критики попал другой, не менее известный бренд - гигант сетевых продаж Marks and Spencer.
"Витрина была поделена на мужскую и женскую половину. В мужской половине стояли манекены, одетые в бизнес-костюмы; витрину украшал слоган - "Обязательно иметь: костюмы, чтобы выглядеть внушительно" (Must have outfits to impress). В женской половине манекены сидели в нижнем белье, а слоган гласил "Обязательно иметь: крошечные модные трусики" (Must have fancy little knickers)", - объясняет русскоязычный феминистский Телеграм-канал "Патриархат, гори!"
"Итак, Marks and Spencer, за 35 лет вы ничему не научились. У кого ещё эта витрина вызывает рвотный рефлекс"? - задалась вопросом Фрэн Бейли, опубликовавшая ставший вирусным снимок в паблике Feminist Friends Nottingham на "Фейсбуке".
"Это ошеломительно мерзкое противопоставление убивает меня! Что до "must have" ("должно быть у каждого"), когда столько работающих на полную людей едва сводят концы с концами - это вдвойне мерзко", - добавила Бейли уже у себя на странице.
- Социальная реклама с гей-парами вызвала скандал во Франции
- Реклама All Nippon Airways: расизм или юмор?
Представители компании заявили, что в предверии Рождества и на "чёрную пятницу" они продают как никогда много нижнего белья, и подчеркнули, что стараются бороться с сексизмом в телерекламе, где модель и актёр Дэвид Гэнди моет посуду.
Это убедило не всех.
В частности, возмущен официальный Твиттер-аккаунт конференции британских феминисток Filia: "То есть ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, мнению @marksandspencer, является. Мужчины: одежда, чтобы производить впечатление. Женщины: крошечные модные трусики. А теперь представьте на минутку, что картинка на витринах поменялась наоборот. Дайте, мы ждем!"
И многие мужчины посчитали посыл сети гипермаркетов сексистским.
При этом часть консерваторов сочла, что компания не должна извиняться ни перед кем, поскольку "проблема надумана".
"Господи боже ты мой, мир сошел с ума. Теперь кто бы что ни сделал, кому-то непременно надо оскорбиться!" - считает пользовательница "Фейсбука" Тиа-Леона Джером.
Некоторые пользователи поспешили поделиться своими рецептами, как риттейл-гиганту выйти из щекотливой ситуации.
"Сделали бы наоборот. Женщинам на новый год - нормальные костюмы не по цене самолёта, чтобы impress ("впечатлить"), мужчинам - модные кружевные трусики" - рекомендуют в канале "Патриархат, гори!"
А британские пользователи сетей ехидно заметили, что феминистки и феминисты, очевидно, носят семейные трусы.