Красные трусики и палочки для еды: рекламные кампании, которые пошли не так

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На показах Dolce & Gabbana модели часто выступают в образе соблазнительниц

Неудачные рекламные кампании не редкость, но редко когда сразу два крупных бренда обвиняют в расизме и сексизме за их рекламу. На этой неделе в списке тех, чьи пиар-усилия обернулись скандалов в сетях оказался модный бренд Dolce & Gabbana и крупный британский ритейлер Marks and Spencer.

Палочки раздора

Пиарщики Dolce & Gabbana больше месяца готовили презентацию своего фешн-шоу в Шанхае. Но тут грянул гром: реклама шоу с китаянкой, пытающейся палочками съесть неожиданно крупный сицилийский десерт канноли, разозлила сети.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption D&G Fashion Show отменилось в связи со скандалом

"Что слишком большой для тебя?" - говорил в ролике мужской голос по-китайски.

Промо-ролик в результате удалили из всех соцсетей легендарной итальянской марки.

Затем в сети появился скриншот личной переписки сооснователя марки Стефано Габбаны с пользовательницей соцсети Instagram Микаэлой Трановой. Дизайнер написал, что впредь будет во всех интервью называть Китай "страной [пять эмодзи с фекалиями]".

Далее мужчина написал, что по-прежнему не видит в ролике никаких расистских стереотипов и переложил ответственность за удаления видео из всех официальных соцсетей дома моды на менеджмент, "испугавшийся китайцев".

После этого представители Dolce & Gabbana объявили, что их официальную страницу взломали вместе с личной страницей Стефано Габбаны.

"Мы с полным уважением относимся к Китаю и китайскому народу", - отметил менеджмент в официальном заявлении, запостив в "Инстаграм" снимок с подписью "Посвящение Китаю".

Тем не менее, китайские знаменитости объявили бойкот шоу, ссылаясь на "любовь к стране" и "необходимость уважать её". А блогеры не очень-то поверили в версию со взломом аккаунта Габбаны, учитывая скандальную репутацию модельера.

Так фешн-шоу в Шанхае закончилось, не начавшись.

Трусики против костюмов

В Британии под огонь критики попал другой, не менее известный бренд - гигант сетевых продаж Marks and Spencer.

"Витрина была поделена на мужскую и женскую половину. В мужской половине стояли манекены, одетые в бизнес-костюмы; витрину украшал слоган - "Обязательно иметь: костюмы, чтобы выглядеть внушительно" (Must have outfits to impress). В женской половине манекены сидели в нижнем белье, а слоган гласил "Обязательно иметь: крошечные модные трусики" (Must have fancy little knickers)", - объясняет русскоязычный феминистский Телеграм-канал "Патриархат, гори!"

Правообладатель иллюстрации Fran Bailey/Facebook Image caption Мужчина в твиде против женщины в бикини расстроил многих британцев

"Итак, Marks and Spencer, за 35 лет вы ничему не научились. У кого ещё эта витрина вызывает рвотный рефлекс"? - задалась вопросом Фрэн Бейли, опубликовавшая ставший вирусным снимок в паблике Feminist Friends Nottingham на "Фейсбуке".

"Это ошеломительно мерзкое противопоставление убивает меня! Что до "must have" ("должно быть у каждого"), когда столько работающих на полную людей едва сводят концы с концами - это вдвойне мерзко", - добавила Бейли уже у себя на странице.

Представители компании заявили, что в предверии Рождества и на "чёрную пятницу" они продают как никогда много нижнего белья, и подчеркнули, что стараются бороться с сексизмом в телерекламе, где модель и актёр Дэвид Гэнди моет посуду.

Правообладатель иллюстрации M&S Image caption Дэвид Гэнди в жёлтых перчатках по задумке Marks and Spencer призван олицетворять борьбу с патриархальной моделью домоводства

Это убедило не всех.

В частности, возмущен официальный Твиттер-аккаунт конференции британских феминисток Filia: "То есть ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, мнению @marksandspencer, является. Мужчины: одежда, чтобы производить впечатление. Женщины: крошечные модные трусики. А теперь представьте на минутку, что картинка на витринах поменялась наоборот. Дайте, мы ждем!"

И многие мужчины посчитали посыл сети гипермаркетов сексистским.

При этом часть консерваторов сочла, что компания не должна извиняться ни перед кем, поскольку "проблема надумана".

"Господи боже ты мой, мир сошел с ума. Теперь кто бы что ни сделал, кому-то непременно надо оскорбиться!" - считает пользовательница "Фейсбука" Тиа-Леона Джером.

Некоторые пользователи поспешили поделиться своими рецептами, как риттейл-гиганту выйти из щекотливой ситуации.

"Сделали бы наоборот. Женщинам на новый год - нормальные костюмы не по цене самолёта, чтобы impress ("впечатлить"), мужчинам - модные кружевные трусики" - рекомендуют в канале "Патриархат, гори!"

А британские пользователи сетей ехидно заметили, что феминистки и феминисты, очевидно, носят семейные трусы.