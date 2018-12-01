Тегеран-43: спасла ли советская разведка "Большую тройку"?

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1 декабря исполняется 75 лет со дня завершения Тегеранской конференции - первого саммита "Большой тройки", где были приняты решения о высадке союзников в Нормандии и участии Советского Союза в войне с Японией.

В России конференция известна в том числе как шпионский триллер о том, как советская разведка сорвала планы нападения на Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта Уинстона и Черчилля со стороны немецких диверсантов во главе с Отто Скорцени. По мотивам этой истории в 1980 году был снят фильм "Тегеран-43", в котором вместе с советскими звездами сыграл Ален Делон.

Автор вышедшей в этом году книги "Рассекречено? Правда об острых эпизодах советской эпохи" Владимир Воронов утверждает, что никакого покушения не могло быть. С исследователем побеседовал обозреватель Би-би-си Артем Кречетников.

Би-би-си: О германской операции под кодовым названием "Длинный прыжок" и ее провале говорится во многих источниках, в том числе в шеститомных "Очерках истории российской внешней разведки". А вы пишете, что это миф. На каком основании?

Владимир Воронов: Нет ни малейших документальных следов такого замысла, тем более, практических шагов. Ни в германских архивах, ни в советских. Только рассказы мемуаристов.

Убить, тем более, похитить в Тегеране лидеров "Большой тройки" немцы физически не могли.

Их довоенная разведсеть в Иране была полностью разгромлена и советской, и британской контрразведкой после ввода туда войск в августе 1941 года. Основательно зачистили от прогермански настроенных людей иранскую армию и полицию, выслали находившихся в стране немцев.

Только советские спецслужбы, по опубликованным в дальнейшем данным, арестовали по подозрению в работе на абвер или СД около 400 иранцев. Немногие оставшиеся агенты глубоко залегли.

Ни один из лидеров "Большой тройки" никогда не поехал бы туда, где имелся хотя бы намек на активную германскую агентуру. Выбор был: в качестве альтернативных вариантов рассматривались Каир и Багдад.

У немцев не имелось авиационных возможностей кого-то или что-то забросить в Иран. По дальности можно было долететь из оккупированного Крыма, но пришлось бы пересекать либо советское, либо турецкое воздушное пространство.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Вооруженной охраны на конференции было достаточно

У [немецкого шпиона Отто] Скорцени после вызволения Муссолини сложилась репутация Бэтмена, который все может. Но дуче содержали на отдаленной вилле в горах с небольшой охраной. "Большую тройку" в Тегеране защищали не так.

На время конференции город был изолирован, отключены все виды связи.

Советское и британское посольства стояли напротив друг друга в центре Тегерана. Они и сейчас там находятся. Между зданиями построили брезентовый коридор, чтобы исключить использование противником снайперов. Американская миссия располагалась примерно в двух с половиной километрах, но во время конференции Рузвельт был гостем Сталина, так что лидеры почти не передвигались по городу.

Посольский комплекс охранял целый полк советских горных стрелков и подразделения войск НКВД. Солдаты, сменяя друг друга, день и ночь стояли в трех сплошных кольцах оцепления, с пулеметами и танками.

По мнению Скорцени, чтобы прорвать такую оборону даже внезапным ударом, потребовалось бы не менее двухсот первоклассно подготовленных и, что немаловажно, хорошо знающих местность спецназовцев. Скорее всего, и эта оценка занижена.

Не зря в литературе имеет хождение совсем уж фантастический сюжет о планах немцев проникнуть в советское посольство через подземный ход. Впрочем, и внутри посольства диверсантов было бы кому встретить.

Наконец, фактор времени. Решение провести саммит в Тегеране было принято 8 ноября, ровно за 20 дней до его начала.

Немцы узнали об этом от агента СД по кличке "Цицерон", турецкого гражданина Ильяса Базны, служившего камердинером у британского посла в Анкаре. Тому, естественно, потребовалось время, чтобы добыть информацию и передать ее в Берлин. Какую операцию можно подготовить за две недели?

Би-би-си: А Скорцени говорил, что планы были.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Из всех историй, которые рассказывают обо мне, самые забавные - те, что написаны историками" (Отто Скорцени)

В.В.: Он такого не утверждал, скорее, наоборот.

В интервью парижской газете "Экспресс" в 1964 году и в изданных через два года мемуарах Скорцени рассказал, что в начале ноября 1943 года, когда он наслаждался отпуском после освобождения Муссолини, фюрер вызвал его, сообщил, что Сталин, Рузвельт и Черчилль собираются в Тегеране, и сказал, что хорошо бы что-нибудь против них предпринять. Но после короткого обсуждения тема была закрыта.

Даже если такой разговор имел место - и что? Гитлер любил помечтать о дворцах с залами на сто тысяч человек и танках весом в полторы тысячи тонн.

Если так, то Скорцени, очевидно, спутал даты. Встреча в рейхсканцелярии могла состояться не в начале, а в середине ноября. До 8 ноября сами члены "Большой тройки" не знали, что поедут именно в Тегеран.

Би-би-си: Авторы ряда публикаций приводят подробности, правда, путаясь в деталях. Пишут, что шесть немецких диверсантов (по другим данным, шесть групп диверсантов - разница велика!) десантировались на парашютах в районе города Кум, добрались до Тегерана, сняли дом и стали ждать основную группу во главе со Скорцени. А их начальник Франц Майер выкрасил бороду хной и устроился работать могильщиком на кладбище.

В.В.: И все это они успели за две недели?

Би-би-си: Но советская разведка их выследила и, по одним данным, арестовала, по другим, перестреляла на месте.

При этом радисту почему-то дали возможность сообщить об их задержании, и таким образом вся немецкая операция оказалась сорвана. Странное решение. По законам жанра, следовало бы продолжить игру и попытаться взять Скорцени. Вот это был бы успех!

В.В.: Скорцени в Тегеран и не собирался. Резидента СД Франца Майера арестовали британцы в августе, когда конференция еще не планировалась.

Об остальных предполагаемых агентах достоверных данных нет. Может, и правда, кого-то арестовали или убили. И наши, и британские спецслужбы в канун конференции проводили в Тегеране дополнительную тотальную зачистку. Но где доказательства, что они готовили покушение?

Когда Сталин огорошил коллег новостью о предотвращенном заговоре, Черчилль спросил, нельзя ли увидеть захваченных немецких агентов. Сталин ответил, что это невозможно. Молотов заявил, что вопросы спецслужб не входят в его компетенцию.

Правообладатель иллюстрации Фото ИТАР-ТАСС Image caption Павел Судоплатов провел много тайных операций, но во время Тегеранской конференции занимался другими делами

Би-би-си: Об операции "Длинный прыжок" и ее провале упомянул в мемуарах такой осведомленный человек, как бывший генерал госбезопасности Павел Судоплатов.

В.В.: Разведчики бывшими не бывают. Судоплатов и в отставке писал не то, что было, а то, что нужно. Считать его особенно информированным в случае Тегеранской конференции нет оснований. С начала войны и до февраля 1944 года, когда ему поручили заняться атомным шпионажем против США, он руководил спецоперациями на оккупированной советской территории и к дальней разведке отношения не имел.

Би-би-си: Пожалуй, самая увлекательная и сенсационная часть этой истории относится к знаменитому разведчику Николаю Кузнецову, работавшему на Украине в образе обер-лейтенанта Пауля Зиберта.

Считается, что именно от него в Москве узнали о готовящемся покушении. А Кузнецову рассказал по знакомству будущий участник операции, проходивший подготовку в Карпатах.

В.В.: Где Карпаты, а где Тегеран? Природные условия в Иране и на Украине совершенно разные, с чего бы им там тренироваться? И что это за разведчик, выбалтывающий высшие секреты?

Би-би-си: Называют и фамилию болтуна - штурмбанфюрер Ханс фон Ортель.Он якобы задолжал "Паулю Зиберту" и предложил расплатиться персидскими коврами, тот спросил, откуда он их возьмет, и Ортель похвастался.

В.В.: Одна эта деталь делает всю историю совершенно неправдоподобной. Представьте: диверсанты, унося ноги из Ирана после нападения на "Большую тройку", везут в багаже ковры!

Правообладатель иллюстрации Фото ИТАР-ТАСС Image caption Николай Кузнецов был исключен из комсомола за "кулацкое происхождение", а в 1938 году провел несколько месяцев в тюрьме, но попал в разведку за лингвистическую одаренность

Николай Кузнецов был не разведчиком, а ликвидатором. Его миссия заключалась в уничтожении высоких чинов гитлеровской администрации в Ровно, которое нацисты сделали столицей оккупированной Украины.

Он говорил по-немецки и пользовался германской формой и документами, но постоянно базировался в партизанском соединении Дмитрия Медведева, в город выходил для проведения акций максимум на пару суток. и дружбы ни с кем водить не мог.

Би-би-си: Еще одна ключевая фигура - советский разведчик Геворк Вартанян. Говорят, именно он выследил немецкую передовую группу.

В.В.: Маленькое уточнение: не советский разведчик, а агент советской разведки. Вартанян был иранским подданным, а советское гражданство получил только в 1953 году.

Впоследствии он стал выдающимся резидентом-нелегалом и Героем Советского Союза, работал в основном в Европе, в его жизни было много реальных захватывающих историй.

Но в 1943 году Вартаняну было 19 лет. В работу на советскую разведку его еще подростком вовлек отец, тоже агент НКВД.

Вартанян завербовал шестерых ровесников из числа симпатизировавших Советскому Союзу местных армян, пять парней и девушку. Девушка впоследствии стала его женой.

Резидент Иван Агаянц называл их легкой кавалерией и использовал для несложных заданий: устроить где-то шум для отвлечения внимания, кого-нибудь побить, последить за "объектом" с невысокой профессиональной квалификацией. О том, чтобы Вартаняну и его ребятам поручили работать по предотвращению покушения на "Большую тройку", нечего и думать.

В одном из последних интервью, опубликованном в конце 2007 года под заглавием "Мы были не такие!", ветеран повторил известную версию событий, много и подробно говорил про общую ситуацию в Иране, но о собственных приключениях практически ничего не сказал.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уинстон Черчилль от имени короля вручил Иосифу Сталину наградной меч защитникам Сталинграда

Есть информация, что советская разведка в конце концов использовала Вартаняна не против немцев, а против англичан. Он якобы дал им себя завербовать, поучился в британской разведшколе, все, что узнал, передал в Москву, и с этого началась его настоящая карьера. Эта история тоже не подтверждена документально, но вот в нее я охотно верю.

Би-би-си: Кто и когда впервые озвучил версию о готовившемся покушении?

В.В.: Это сделал Франклин Рузвельт на пресс-конференции в Вашингтоне 17 декабря 1943 года.

Естественно, его не могли не спросить, почему он остановился в советском посольстве. И он ответил: по соображениям безопасности, потому что русским стало известно об угрозе.

Американские журналисты отнеслись к его словам с иронией. Развития в Америке эта тема не получила.

Би-би-си: Одна газета на другой день вышла с заголовком: "Президента в Тегеране похитило [советское ведомство] ГПУ".

В.В.: Понятно, он сам хотел быть "похищенным".

Би-би-си: Зачем?

В.В.: Ну, надо было людям приватно пообщаться, и требовался благовидный предлог.

Рузвельт был прагматиком, сознавал, что Британия для Америки младший партнер, а торговаться о послевоенном мире надо со Сталиным. Считал, что сможет лучше сделать это без Черчилля, по его мнению, отягощенного идеологией.

Это был его первый контакт со Сталиным, хотелось, видимо, не отвлекаясь приглядеться к партнеру, установить отношения.

Если бы речь действительно шла о безопасности, Рузвельту логичнее было бы остановиться в британском посольстве. Но с Черчиллем он и так много общался, ему это неинтересно было.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С Черчиллем Сталин был знаком и раньше, а с Рузвельтом встретился в Тегеране впервые

Так что с мотивами Рузвельта все ясно. Хотелось бы, конечно, узнать: Сталин подсказал ему этот, как сказали бы теперь, пиар-ход, или сам додумался? И согласовывалось ли это заранее, или экспромт родился в Тегеране?

Би-би-си: А советские историки поддержали выигрышную версию? Как можно сомневаться, если Рузвельт про это говорил?

В.В.: Надо заметить, не сразу. Для внутренней советской аудитории версия о готовившемся покушении и выдающемся свершении Николая Кузнецова впервые прозвучала в изданной в 1948 году книге Дмитрия Медведева "Сильные духом".

Большой раскрутки она тогда не получила. Я предполагаю, что за публикацией стоял Берия, а Сталин тогда начал в нем разочаровываться, и не хотел акцентировать внимание на том, что люди Лаврентия Павловича ему, видите ли, жизнь спасли.

Вторая и более высокая волна поднялась в 1968 году, когда отмечалось 25-летие Тегеранской конференции.

Годом раньше КГБ возглавил Юрий Андропов, который уделял колоссальное внимание престижу ведомства, подмоченному разоблачениями культа личности, и прославлению подвигов чекистов.

В 1971 году вышли воспоминания еще одного "свидетеля", который по своему положению ничего знать не мог - бывшего переводчика Сталина Валентина Бережкова. Про конференцию в целом ему было что рассказать, но в секретные вопросы его не посвящали.

Би-би-си: Книга Бережкова озаглавлена "Тегеран-43". Перекличка с названием фильма 1980 года?

В.В.: Несомненно. Именно фильм довершил превращение тегеранской операции в элемент фольксхистори - набора героических легенд для масс.

По словам режиссера картины Владимира Наумова, консультанты из КГБ приватным образом говорили ему, что ничего этого на самом деле не было.

Версию опровергали такие авторитетные историки спецслужб из разных стран, как британец Донел О'Салливан, немец Хайнц Хёне и наш соотечественник, ныне покойный ветеран внешней разведки Виталий Чернявский. Но кто откажется от такой вкусной вещи, работающей на наш имидж?

Би-би-си: И позволяющей в очередной раз укорить Запад: ваши спецслужбы все прошляпили, а наши раскрыли; мы ваших лидеров спасли, а вы, неблагодарные…

В.В.: Ни один раздел истории не мифологизирован так, как история разведки и тайных операций. Сплошные "рассекреченные файлы" и многозначительные подмигивания: еще не пришло время рассказать все, но вы уж нам поверьте.