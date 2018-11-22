Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вдвое дешевле. И не только в пятницу

Сезон предновогодних распродаж стартует в эту пятницу и обещает поставить очередной мировой рекорд. Праздник потребления, рожденный в США, завоевывает все новые страны, однако сами американцы, как и первые европейские последователи - британцы - начинают терять к нему интерес. Почему?

Пятница после ноябрьского Дня благодарения обещает покупателям феноменальные скидки, а продавцам - невиданные обороты. И для тех, и для других - это главное событие года, все ждут его, затаив дыхание: одни в предвкушении, другие - в ужасе.

"Черная пятница" традиционно считалась барометром настроений потребителей и здоровья экономики. И пусть продажи растут год от года, экономисты и социологи уже предрекают постепенный закат этого феномена.

Отчасти потому, что у американского фестиваля скидок появились конкурирующие праздники распродаж. Но еще и потому, что и покупатели, и продавцы понемногу начинают сомневаться, стоит ли игра свеч.

Русская служба Би-би-си собрала пять фактов, иллюстрирующих эти перемены.

1. Угасающее предвкушение

Если год назад каждый второй американец (49%) собирался купить чего-нибудь со скидкой в "черную пятницу", то в этом сезоне таких лишь 38%, свидетельствуют опросы Ipsos.

Другими словами, для 62% жителей США скидки может и важны, но они не считают "черную пятницу" стопроцентным шансом сэкономить.

Аналогичный опрос в Великобритании дал тот же результат, в пределах статистической погрешности: 64% потребителей не ждут пятничной распродажи, показало исследование компании Aptos.

Британия в этом случае - показательный пример. Она первой в Старом Свете заразилась черной пятничной лихорадкой в 2010 году и первой же продемонстрировала признаки нарастающей усталости.

2. Бывает дешевле

Опрошенные Aptos британцы говорят, что не ждут "черной пятницы" и следующего за ним "киберпонедельника", поскольку в большинстве своем (54%) не верят, что заявленные скидки будут предельно щедрыми.

И небезосновательно, выяснила Which? - британская организация защиты прав потребителей. Она следила за ценами полгода до и полгода после последней ноябрьской распродажи и выяснила, что 87% товаров можно было приобрести дешевле в другое время года.

И чем дальше, тем хуже: за год до этого показатель не превышал 60%, а еще годом ранее был меньше 50%.

3. Больше скидка - ниже прибыль

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В прошлом году в "черную пятницу" средний размер скидки в мире достиг 50%. Это уже не драка до первой крови раз в году, а бесконечная изнурительная битва за выживание, жалуются продавцы.

"Готов поспорить, что большинство ритейлеров были бы счастливы, если бы эта американская традиция так и не пересекла океан", - сказал Би-би-си Стив Роу. Он управляет британской сетью магазинов Marks & Spencer, отказавшейся от скидок в "черную пятницу".

Конкуренция и желание сохранить долю рынка вынуждают торговлю идти на убытки, которые с каждым годом становятся все существеннее. К тому же, создавая ажиотаж обещанием невиданной щедрости, магазины сталкиваются с неожиданными издержками, невольно обманывая и покупателя, говорил Би-би-си бывший глава сети магазинов модной одежды Jigsaw Питер Руис.

"В фэшн-ритейле более половины купленного в "черную пятницу" возвращается в магазины. Через две-три недели все шансы продать эти вещи повторно улетучиваются, и они идут прямиком на сейл, но уже со скидкой 50-60%".

Его слова подтверждает исследование Which?, следящего за ценами до и после ноябрьской распродажи. В прошлом году каждый второй товар из их выборки в декабре можно было купить дешевле, чем в "черную пятницу".

4. Семь пятниц на неделе

Массовый забег по магазинам в отблесках рождствественской иллюминации уступил корону главной распродажи года китайскому Дню холостяка.

Если в прошлом году за четыре дня с "черной пятницы" по "киберпонедельник" американцы выложили 20 млрд долларов, то в этом году китайский гигант интернет-торговли Alibaba продал товаров на половину этой суммы за первый час ноябрьской распродажи, а в целом оборот составил рекордные 30 млрд долларов.

Траты в "черную пятницу" в прошлом году в США едва превысили 5 млрд долларов, и пусть это был рекорд, его побил через три дня "киберпонедельник" с продажами на 6,6 млрд долларов.

И в гонке за звание главной западной распродажи года на пятки им наступает ежегодный Prime Day интернет-гиганта Amazon. Компания не раскрывает данные о продажах с июльской скидкой, но аналитики оценивают их примерно в 4 млрд долларов.

5. Все раньше

Невиданные скидки постепенно выбираются за пределы "черной пятницы". Магазины спешат в прямом смысле обогнать конкурентов и начинают ценовые войны задолго до распродаж конца ноября.

Так, в прошлом году в Великобритании, согласно данным сайта-агрегатора Love The Sales, число товаров, продаваемых со скидкой уже в октябре, резко выросло по сравнению с предыдущими тремя годами.

Постепенно американцы, а вслед за ними и европейцы отвыкают копить к "черной пятнице" и спускать все к "киберпонедельнику". Крупнейшие продавцы в ответ постепенно отворачиваются от этой традиции, отмечают социологи и маркетологи из Ipsos и приводят в пример Apple.

"Если этот тренд будет нарастать, он может серьезно подорвать популярность "черной пятницы", - пишут они. - Нет сомнений, название останется, но ДНК этого явления придется пережить решительную мутацию во что-то новое, как когда-то ритм-энд-блюз переродился рок-н-роллом".