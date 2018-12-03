Правообладатель иллюстрации SSPL/Getty Images Image caption За 45 лет британцы привыкли к дарам континентальной Европы

Британцы забивают подвалы и чуланы заморскими продуктами. Они готовятся к прощанию с континентальной Европой после 45 лет совместной жизни.

В марте Великобритания выходит из Евросоюза, а 11 декабря парламент выберет сценарий развода: затяжной и полюбовный либо резкий и беспорядочный. Во втором случае - если Палата общин отклонит соглашение с ЕС о переходном периоде - предновогодние закупки подарков рискуют обернуться набегами на британские супермаркеты.

За чем бежать в первую очередь, выясняла Русская служба Би-би-си.

Чем запасаться?

Тем, что исчезнет с полок и застрянет на границе, если после "брексита" 29 марта между Великобританией и ЕС вновь появится таможня.

Правообладатель иллюстрации Print Collector/Getty Images Image caption Keep Calm and Carry On - сдержанные британцы редко впадают в панику

Сейчас треть еды в страну завозится из Европы, а доля свежих продуктов еще выше - 40%. За годы единого рынка супермаркеты привыкли к беспрепятственному перемещению товаров с континента на Британские острова. За оставшиеся 4 месяца они никак не смогут приспособиться к новым условиям, случись парламенту отклонить условия развода с ЕС 11 декабря.

Большинство британцев ведет себя сдержанно. Лишь у 2% населения предусмотрительность взяла верх над хладнокровием и они начали запасать еду, показал опрос IGD.

Жустина Ковальчук - одна из них. Под столом она держит коробку, набитую кофе и французским вареньем. В шкафу ждет "брексита" запас шампуня. Она была уверена, что друзья засмеют, но оказалось, что многим не до шуток.

"Время от времени все об этом задумываются, все немного нервничают", - говорит она.

С приближением часа икс фейсбук-группа запасливых противников "брексита" все активнее разрастается - там уже почти 2,5 тысячи участников.

Они делятся друг с другом советами и 16-страничной брошюрой "Готовимся вместе", составленной на основе свежих инструкций шведского ведомства гражданской обороны. Среди прочего в нее попал и список продуктов, подходящих для складирования на случай чрезвычайной ситуации: крекеры, твердый сыр, макароны, консервированные супы, чай, кофе и орехи.

Выжить без сыра и хамона

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Заказанный вами образ жизни временно отсутствует в наличии. Приносим свои извинения". Эта работа Бэнкси появилась в Лондоне еще 7 лет назад.

Даже самые угрюмые скептики не верят в голод после "брексита". Великобритания производит довольно еды и даже выпускает собственное игристое вино превосходного качества. Большинство "препперов", делая запасы, заботятся не о выживании, а о привычном комфорте: вдруг любимые продукты исчезнут из магазинов или подорожают.

Газеты наперебой составляют списки европейских напитков и деликатесов из группы риска: бордо и кьянти, камамбер и пармезан, прошутто и хамон.

Либеральная Guardian советует запасаться оливковым маслом, рисом и консервами из помидоров, фасоли и тунца.

Шотландский Scotsman предлагает забить подвал шампанским и бельгийским шоколадом, запастись мукой, солью, сахаром и туалетной бумагой.

Власти успокаивают население: поводов для волнения нет. Правительство само не планирует запасать продовольствие и гражданам не советует.

"Продовольственная безопасность Великобритании на высоте благодаря разнообразию поставщиков, как отечественных, так и зарубежных. И она останется таковой, покинем мы ЕС с соглашением или без", - сказал представитель министерства выхода из ЕС.

Холодильники забиты

Супермаркеты пока не заметили всплеска спроса ни на деликатесы, ни на товары первой необходимости, утверждает отраслевая организация британских ритейлеров. Однако и у них нервы на пределе.

"Главная проблема беспорядочного "брексита" - это поставки скоропортящихся свежих продуктов", - говорил недавно Дейв Льюис, управляющий крупнейшей в стране сетью супермаркетов Tesco.

Во всей Великобритании вплоть до конца марта не осталось ни метра свободной складской площади для хранения замороженной или охлажденной продукции, сказал в конце ноября депутатам парламента Иэн Райт, глава британской отраслевой федерации производителей продовольствия.

Возвращение таможни на границу чревато пустыми полками. По главному торговому маршруту через порт в Дувре ежедневно проходит более 10 тысяч грузовиков, из них значительная часть везет еду. Только цитрусовых, например, привозят по 300 фур в день.

Даже незначительные перебои на этом маршруте, как во время забастовки французских паромщиков в 2015 году, или сокращение поставок овощей и фруктов, как в прошлом году из-за погодных катаклизмов в Европе, оборачивались дефицитом в британских супермаркетах.

Выбор еды был как всегда шикарным, однако пропажа одного-двух товаров тут же попадала на первые полосы газет.

"Кабачковый кризис охватил Британию. У пустых прилавков хнычет покупатель", писала чуждая желтизны Guardian в январе прошлого года. Таблоид Sun нагнетал панику фирменно бесконечным заголовком: "ПЛОХИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОВОЩЕЙ. Сначала пропали шпинат и цуккини, а теперь - помидоры и перец. И все из-за плохой погоды в Испании".

Чуть более масштабный дефицит гарантированно станет главной темой для газет.

Не пропадет, так подорожает

Супермаркеты готовятся, как могут. По словам Льюиса, Tesco давно думает о создании товарных запасов, но активно займется этой проблемой уже после Рождества, если к тому моменту станет ясно, что согласовать полюбовный развод с ЕС не удалось.

Алкогольная сеть Majestic Wine решила дополнительно закупить к "брекситу" 1 млн бутылок французского, испанского и итальянского вина.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британцы не любят отказывать себе в удовольствиях

И даже если перебоев удастся избежать, цены на импортные продукты в случае хаотичного разрыва с Европой в марте непременно вырастут, предупреждают эксперты.

"Супермаркеты, конечно, могут забить склады консервами, но вот молоко, сыр и фрукты - совсем другое дело, - говорит Кэтрин Шаттлворт, аналитик сектора розничной торговли из агентства Savvy.

И если неуклюжий "брексит" приведет к дефициту продовольствия, супермаркеты повысят цены, чтобы сбить ажиотаж, предупреждает она.

Кроме того, возвращение таможни и проблемы с перевалкой через Дувр и Евротуннель заставят ритейлеров везти продукты самолетами, что неминуемо скажется на их стоимости.

Правительство на этой неделе признало, что любой "брексит" нанесет ущерб экономике Великобритании, но беспорядочный разрыв станет особенно болезненным. Накопление запасов на случай катаклизма лишь усугубляет страдания, отмечают экономисты, потому что к ущербу от развода с Европой добавится неизбежное замедление бизнес-активности после месяцев бурной подготовки.

По оценке Центра исследований экономики и бизнеса (CEBR) британские компании к моменту "брексита" создадут дополнительные товарные запасы почти на 40 млрд фунтов. В последние месяцы это подстегивало рост британского ВВП, однако после марта эффект будет исчерпан и затухание неизбежно.