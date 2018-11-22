Правообладатель иллюстрации Tass Image caption Российская таможня имеет право задерживать печатные и аудиовизуальные материалы на основании положений ЕАЭС (архивное фото)

Российские таможенники не пропустили присланную из-за границы книгу журналистки Маши Гессен "Будущее - это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию". Как выяснила Би-би-си, это уже не первый случай, когда таможенная служба изымает печатную продукцию, несущую, по мнению российских властей, "потенциальный политический вред".

Маша Гессен - бывший главред ряда крупных российских изданий, экс-директор Русской службы "Радио Свобода", публицист и профессор политологии в Амхерстском колледже. С 2013 года она постоянно проживает в США, куда решила переехать из России в связи с многочисленными угрозами из-за ее деятельности в защиту сексуальных меньшинств.

Гессен - автор нескольких книг, посвященных России. В числе ее известных работ - книги "Человек без лица: невероятный взлёт Владимира Путина" и "Слова разрушат цемент: страсти Pussy Riot". В книге, которую не пропустили в Россию, автор рассказывает, как Россия постепенно обретала черты тоталитарного государства - от распада СССР, расстрела Белого дома в 1993 году и двух чеченских войн до прихода к власти Владимира Путина и убийства политика Бориса Немцова. В 2017 году книга была удостоена Национальной книжной премии США.

О запрете на ввоз в Россию книги Гессен сообщили издания "Коммерсант" и "Фонтанка" со ссылкой на адвоката Сергея Голубка.

Он рассказал, что приобрел печатную версию книги в интернет-магазине Amazon с доставкой DHL Express, однако изданием заинтересовались сотрудники Пулковского таможенного поста в Санкт-Петербурге.

Таможенники попросили адвоката написать письмо с гарантией, что книга не содержит призывов к экстремизму и терроризму, а после этого потребовали документально подтвердить право на "реализацию данного товара на территории Российской Федерации".

В итоге Голубок книгу так и не получил: 20 ноября таможня отправила ее на экспертизу.

Представители Пулковской таможни пояснили "Коммерсанту", что руководствуются законодательством Евразийского экономического союза.

В 2015 году коллегия ЕАЭС приняла решение запретить ввоз "печатных и аудиовизуальных материалов, содержащих информацию, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам государств - членов союза, их государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан".

Сама Маша Гессен в беседе с "Фонтанкой" назвала проверку ее книги "цензурой и глупостью".

Би-би-си попыталась найти печатную версию книги в российских интернет-магазинах. В итоге она нашлась только в списке товаров "Московского дома книги", однако на сайте указано, что "в данный момент товара нет в продаже".

При этом текст книги доступен в электронном виде сразу на нескольких интернет-порталах: его можно свободно скачать или прочитать в браузере.

Спорные карты

Русская служба Би-би-си выяснила, что за последние три года на российской таможне произошло как минимум два подобных случая. Оба были связаны с японскими изданиями.

В 2015 году Центральный районный суд Хабаровска рассматривал административное дело Хирофуми Араи - сотрудника японского института изучения экономики Северо-Восточной Азии.

Незадолго до суда Араи прибыл в Хабаровск из Пекина. Таможенники решили досмотреть его багаж и обнаружили папки с картами Дальнего Востока. На этих картах спорные острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и группа малых островов Хабомаи были географически отнесены к Японии.

Таможенная служба изъяла у исследователя папки, указав, что эта печатная продукция может нанести "вред политическим интересами России". Хирофуми Араи отпустили, но затем началась подготовка к административному суду.

Правообладатель иллюстрации Tass/Getty Images Image caption Карты спорных Курильских островов в японской редакции вызвали подозрения у российских таможенников

Папки передали в местное управление ФСБ, где заказали экспертизу у "Дальневосточного аэрогеодезического предприятия". Там подтвердили: государственная граница России на карте искажена.

Однако этого оказалось недостаточно: отдельное заключение подготовили в Росреестре, где в качестве подтверждения принадлежности островов сослались на решения Ялтинской и Потсдамской конференций, а также на директиву верховного командующего союзных держав на Тихом океане Дугласа Макартура, принявшего капитуляцию Японии в 1945 году.

В итоге Центральный районный суд Хабаровска признал, что Хирофуми Араи совершил административное правонарушение, и постановил конфисковать у него папки. Сам японец на суд не приехал.

В 2016 году аналогичные проблемы возникли у гражданина Японии Ватанабэ Кензи (человек с таким же именем и фамилией значится профессором университета Хиросимы). Он прибыл в Южно-Курильск с девятью экземплярами брошюры "Разговорник для участников безвизовых обменов". Сам Кензи пояснил, что брошюры принадлежат "Ассоциации по вопросам северных территорий", которая помогает японцам посещать Курильские острова без виз.

В разговорнике также содержалась карта, на которой российские острова были обозначены японскими. Кроме того, были приведены японские названия спорных территорий. И текстовая, и визуальная информация "содержит сведения, наносящие вред политическим, экономическим интересам, а также государственной безопасности Российской Федерации", решил Южно-Сахалинский городской суд и постановил уничтожить брошюры.