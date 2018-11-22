Пресса Британии: Мэй ведет опасную игру

В обзоре британской прессы:

Тори-путч не складывается

Британские газеты больше всего внимания и места на своих полосах посвящают материалам, связанным с тревожным процессом прохождения согласования плана Терезы Мэй по "брекситу".

Несмотря на то что никаких серьезных подвижек за минувшие дни не произошло, некоторые негативные прогнозы, похоже, оказываются не слишком верными. Но их сменяют другие не менее негативные прогнозы.

Guardian рассказывает, что на глазах тает вероятность того, что вотум недоверия премьеру как лидеру партии объявит парламентская фракция консерваторов.

Еще на прошлой неделе пресса и источники внутри партии тори говорили о том, что осталось собрать буквально последние несколько заявлений, и вот-вот начнется процедура голосования по доверию премьеру.

Но как стало известно изданию, новые заявления на имя председателя так называемого комитета 1922 поступать перестали.

Газета считает, что внутрипартийный бунт не состоялся, потому что его зачинщики неверно оценили число своих сторонников. Как отметил глава комитета 1922, некоторые депутаты любят публично заявить о действиях, но никак не продемонстрировать даже намерение их совершить.

Guardian считает, что угроза для премьерства Терезы Мэй еще существует. Но можно с некоторой уверенностью говорить, что она удержится в своем кресле, если искомые 48 писем о недоверии не поступят в ближайшее время, а голосование по вотуму доверия не пройдет до конца января.

Если Мэй останется на своем посту, то, как признался один из депутатов, ее оппоненты должны будут уже больше не встревать и дать возможность действовать, как она считает нужным.

Тереза Мэй может задуматься о новом референдуме

Другой аспект напряженной внутриполитической борьбы, который обсуждают британские газеты, - это собственно вероятность прохождения плана Мэй по "брекситу" через парламент.

Daily Telegraph в своей редакционной статье утверждает, что премьер-министр ведет опасную игру. На фоне растущей вероятности непрохождения ее плана через парламент вариантов будущего у нее становится все меньше.

Еще на прошлой неделе, пишет издание, у премьер министра было три варианта: парламент ее поддерживает, и Британия выходит из ЕС в соответствии с предложенным планом, парламент не поддерживает план и Британия выходит из ЕС без конкретных договоренностей о будущем, или Британия остается в Евросоюзе.

Как осуществить последний вариант при условии, что страна на референдуме проголосовала за выход из ЕС, было не очень понятно. Единственный способ - повторный референдум, но Мэй высказывалась против него.

Но на этой неделе в игру включилась вновь назначенный министр по труду и пенсиям Эмбер Радд, заявившая, что парламент должен остановить "бездоговорный брексит" и оставить лишь выбор из двух: поддержка плана Мэй или новое голосование.

Газета предполагает, что такое высказывание давней и преданной сторонницы премьера - не частное мнение, а знак того, что сама Мэй изменила свою позицию и готова при определенных условиях согласиться на повторный референдум.

Лейбористы не против сформировать правительство меньшинства

Financial Times рассказывает, что в случае, если план Мэй не получит поддержку парламента, в игру может включиться лейбористская партия.

Как отмечает Daily Telegraph, так как вероятность отставки Мэй минимальна, то минимальна и вероятность досрочных выборов, идею которых очевидно не поддерживает никто в консервативной партии. Так что стать новые премьер-министром через выборы Джереми Корбин не сможет.

А вот теневой министр финансов Джон Макдоннел, как рассказывает FT, вспомнил о другом мирном способе прихода к власти его партии. Газета цитирует слова политика о том, что королева может пригласить лейбористов сформировать так называемое "правительство меньшинства".

По мнению Макдоннела, лейбористское правительство лучше проадминистрирует ситуацию вокруг "брексита" и предложит лучший план выхода из ЕС.

Правда, для того чтобы сама ситуация "правительства меньшинства" стала возможной, парламент должен для начала проголосовать за вотум недоверия Терезе Мэй, что не слишком вероятно.

Джереми Корбин высказался резче, заявив, что премьер-министр не смогла проявить необходимые лидерские качества и должна сама уступить дорогу тем, кто "хочет и может".

Впрочем, издание сомневается, что лейбористы даже при поддержке либерал-демократов и шотландской национальной партии смогут предложить какую-то более приемлемую альтернативу плану Мэй.