Правообладатель иллюстрации Getty Images

Гигантский борщевик, который ненавидят дачники и фермеры по всей России, прочно обосновался и в Европе, сообщает немецкое издание Suddeutscher Zeitung.

Сок растения, высота которого достигает нескольких метров, при попадании на кожу вызывает повышенную чувствительность к солнечному свету и тяжелые, медленно заживающие ожоги, а при попадании в глаза грозит слепотой.

В России борщевик Сосновского растет на территории почти в миллион гектаров. С 1 ноября в Московской области вступил в силу закон, налагающий штрафы на владельцев земельных участков, которые отказываются уничтожать борщевик в своих владениях до конца лета. Как пишут СМИ, одна фирма была оштрафована на 400 тыс. рублей (6 тыс. долларов) за отказ выполоть борщевик.

Но почему у борщевика такое съедобное название? Дело в том, что не все виды этого растения ядовиты. Раньше в средней полосе России и в Сибири преимущественно произрастали другие разновидности борщевика, вполне пригодные в пищу. Съедобный борщевик по вкусу напоминает капусту, из него действительно варили борщ.

Ядовитый же борщевик Сосновского - родом с Кавказа. Растение состоит из ствола высотой в несколько метров и белых цветов, похожих на маленькие зонтики. Они образуют своеобразный козырек, мешающий другим растениям нормально развиваться.

В 1950-е годы в СССР и восточноевропейских странах соцлагеря началась кампания по увеличению объемов корма для скота в колхозах, и селекционерам пришло в голову повсеместно рассадить борщевик Сосновского - он был неприхотлив, быстро размножался и давал обильный урожай.

Вскоре выяснилось, что домашней скотине не нравится новый корм, к тому же коровье молоко из-за борщевика становится горьким, и постепенно его перестали культивировать. Но было поздно - распространение борщевика вышло из-под контроля.

В наши дни ядовитое растение можно встретить по всей Европе. В Польше оно известно как "Месть Сталина".

В Британию первые образцы гигантских борщевиков попали задолго до сталинской коллективизации. В списке Королевских ботанических садов Кью они значились еще в 1817 году под латинским наименованием Heracleum Giganteum. Согласно документам, они поступили в Кью из ботанических садов в Горенках в Подмосковье.

От ожогов ядовитого борщевика каждое лето страдают десятки британских детей, и местная пресса частенько обвиняет Россию и даже лично Владимира Путина в распространении этого ядовитого растения.

В 2015 году британский биолог, доктор Дик Шоу, изучающий борщевики, заявил, что конфликт России с Грузией помешал провести научную экспедицию в отдаленный горный район Кавказа. Ученые хотели отправиться туда на поиски грибка, который помог бы бороться с наиболее опасными эффектами этого растения.

Едкий сок

Прогуливающиеся с собаками люди и играющие на природе дети периодически получают серьезные ожоги, если на их кожу попадает сок борщевика.

Десятилетняя Лорен Фуллер из Бристоля получила ожоги третьей степени, когда пыталась построить из борщевика шалаш возле озера Лох-Ломонд в Шотландии. Ее руки пострадали настолько сильно, что пришлось делать пересадку кожи.

Еще одной жертвой борщевика стала жительница северного Лондона Энн Кинлан. Она прогуливалась со своей собакой в поле недалеко от своего дома, а затем провела четыре дня в больнице с сильными ожогами ног. 56-летнюю женщину предупредили, что на полное заживление ожогов может уйти несколько месяцев.

Даже среди опытных ботаников есть те, кто пострадал от коварного растения. Как рассказал доктор Шоу газете Daily Express, в 2002 году во время экспедиции в Грузию многие из его коллег получили ожоги, собирая образцы борщевика.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Густые заросли борщевика можно встретить по всей Европе

"Это были опытные люди. Они носили перчатки до локтя, специальные очки и защитную одежду, но сок [борщевика] настолько едкий, что одежда остается отравленной в течение нескольких дней", - говорит ученый.

Сегодня борщевик можно найти практически в любом районе Британских островов. Продажа семян этого растения запрещена. Согласно Закону о дикой природе и сельской местности (The Wildlife and Countryside Act) от 1981 года, в Англии и Уэльсе культивация борщевика считается преступлением. Аналогичные законы действуют в Шотландии и Северной Ирландии.

"Их сила растет"

Растение, которое нередко называют "самым опасным в Британии", даже вошло в поп-культуру: в 1971 году рок-группа Genesis выпустила песню под названием "The Return of the Giant Hogweed" ("Возвращение гигантского борщевика").

"Повернись и беги. Ничто не способно остановить их. Возле каждой реки и канала их сила растет. [...] Много лет назад в российских горах викторианский исследователь нашел на болоте величественный Борщевик. Он взял его и привез домой. Эта ботаническая тварь возбудилась и жаждет мести", - поется в песне.

В конце композиции гигантские растения вроде триффидов (вымышленные хищные растения из романа Джона Уиндема "День триффидов") выходят на свободу и мстят своим хозяевам. Интересно, что этот альбом группы Genesis вызвал очень противоречивую реакцию и не имел коммерческого успеха в Британии.

Если вам на кожу все-таки попал сок гигантского борщевика, нужно немедленно его смыть, а затем надеть новую сухую одежду. Рекомендуется также закрыть пораженный участок от солнечного света и срочно обратиться за медицинской помощью.