Настырный поляк и еще пять невероятных камбэков в истории автогонок

Правообладатель иллюстрации Marco Canoniero Image caption Возвращение Кубицы будет оодной из главных историй сезона 2019 года

Польский гонщик Роберт Кубица вернется в "Формулу-1" в 2019 году, спустя восемь лет после аварии, которая почти лишила его руки.

Кубица будет выступать за команду "Уильямс", для которой он тренировался в этом сезоне. Это удивительное возврашение в спорт пилота, в котором видели потенциал стать на одну ступеньку с современниками Льюисом Гамильтоном и Себастианом Феттелем, пока Кубица не попал в серьезную аварию во время ралли перед сезоном 2011 года.

Машину Кубицы занесло, и она столкнулась с рельсом ограждения, который вошел в салон автомобиля и повредил руку и тело водителя.

Ему повезло выжить. Но травмы были такими, что он не думал, что сможет снова сесть за руль. Хотя его руку и восстановили, она лишилась былой ловкости и чувствительности.

Но показав огромную целеустремленность, он постепенно вернулся в гоночный спорт и, что особенно поразительно, убедил руководство известной команды "Уильямс", что сможет выступить за них в следующием сезоне.

Мы собрали истории пяти гонщиков, которые вернулись к успешной карьере после серьезных травм.

Алекс Дзанарди

Правообладатель иллюстрации Bryn Lennon Image caption Дзанарди регулярно участвует в соревнованиях по триатлону Ironman

Жизнь Дзанарди, известного под своим полным именем Алессандро, попавшего в "Формулу-1" в 1993 году, больше похожа на сценарий голливудского фильма.

В первое время он не добивался успеха, развалилась его команда "Лотус", некогда поставлявшая победные машины для Джима Кларка, Грэма Хилла и Айртона Сенны. Тогда итальянец отправился соревноваться в США в "Индикар".

Он выиграл свою вторую гонку, по итогам голосования его назвали "Новичком сезона" в первый год выступлений. Затем он выиграл два титула в 1997 и 1998 годах. Этого хватило, чтобы вернуться в "Формулу-1" в команду "Уильямс" в 1999-м.

Но все снова пошло не лучшим образом. Машине "Уильямс" не хватало мощности, а вождение Дзанарди было нестабильным - в итоге они пытались лишь закрепиться в топ-10.

Уже в следующем сезоне Дзанарди заменили на будущего чемпиона мира Дженсона Баттона, и итальянский гонщик вернулся в США.

Но однажды он гнал на холодных шинах, и в его борт врезался другой гонщик. Дзанарди потерял обе ноги.

Его спортивная карьера на этом не завершилась.

После установки протезов он стал участвовать в гонках чемпионата мира среди легковых автомобилей, а затем занялся гонках на ручных велосипедах.

Первый заезд был в 2007 году на нью-йоркском марафоне, где он пришел к финишу четвертым. А на Паралимпийских играх 2012 года он выиграл две золотые и серебряную медали, а затем повторил этот результат на Играх в Рио в 2016 году.

Кроме этого, он получил роль Гидо в трех анимационных фильмах "Тачки" компании Pixar.

Алессандро Наннини

Правообладатель иллюстрации Gunnar Berning Image caption Наннини участвовал в гонках высшего уровня на адаптированном кузовном автомобиле

Наннини был победителем одной из самых знаменитых гонок за всю историю - японского гран-при 1989 года, во время которого столкнулись Ален Прост и Айртон Сенна.

Прост не мог продолжать гонку, но Сенна завелся, а его машине заменили носовую часть. В итоге он опередил Наннини и финишировал первым, но был дисквалифицирован за то, что срезал часть маршрута после того как вернулся в гонку, подарив таким образом Наннини его единственную победу.

Годом позже вертолет, в котором был Наннини, потерпел крушение, и гонщик лишился руки.

Микрохирурги смогли чудом восстановить руку, хотя Наннини уже не чувствовал ее в полной мере.

Это значило, что несмотря на то, что он тестировал "Феррари" со специально адаптированным рулем, он не мог больше участвовать в "Формуле-1".

Вместо этого Наннини, как и его соотечественник Дзанарди несколькими годами позже, выиграл несколько гонок на кузовных автомобилях в 1993 и 1994 году.

Затем он полностью сменил карьеру, открыв международную сеть кофеен, названную его именем.

Джерард Бергер

Правообладатель иллюстрации Pascal Rondeau Image caption Бергер (справа) был хорошим другом легендарного Айртона Сенны

Сразу после своего дебюта в сезоне 1984 года Джерард Бергер получил травму, но не на гоночном треке.

Путешествуя по тихой глубинке поздно вечером в своей родной Австрии, Бергер стоял на обочине, когда в машину врезелся другой автомобиль.

Его выбросило из салона, Бергер упал в реку и сломал шею.

Он бы точно умер, если бы не счастливый случай - следом за Бергером ехали два доктора, которые свернули с автобана, чтобы купить еды.

Медики достали Бергера из реки, не причинив его позвоночнику новых травм, и отвезли его в больницу, где в шею вставили несколько штифтов.

Эти штифты точно прошли свою проверку - в 1988 Бергер попал в серьезную аварию на резком повороте во время гран-при Сан-Марино, где позже погибнет Сенна. Но Бергер выжил и выиграл еще 10 гонок в своей карьере, соревнуясь до 1997 года.

Грэм Хилл

Правообладатель иллюстрации Keystone-France Image caption Грэм Хилл в студии Би-би-си

Многие делят карьеру дважды чемпиона мира в классе "Формула-1" Грэма Хилла на две части: суперзведа до и долгий закат после ужасного столкновения в 1969 году, когда он сломал обе ноги.

Хилл был действующим чемпионом мира, когда попал в аварию на американском гран-при. Во время реабилитации в больнице известный своим чувством юмора Хилл ответил на вопрос, что передать его жене: "Скажите ей, что я не смогу танцевать две недели".

Тем не менее, в 1972 году, через три года после аварии, он выиграл гонку спорткаров 24 часа Ле-Мана, что сделало его единственным автогонщиком в истории, выигравшим все три самые престижные гонки мира: Инди 500, 24 часа Ле-Мана и гран-при Монако.

Он до сих пор сохраняет этот рекорд, несмотря на все усилия Фернандо Алонсо.

Хуан Мануэль Фанхио

Правообладатель иллюстрации Keystone Image caption Фанхио носил шейный корсет четыре месяца после аварии

Многие считают его величайшим гонщиком всех времен, он восемь лет участвовал в чемпионатах мира, пропустив сезон 1952 года из-за ужасной аварии в Италии.

Аргентинец Фанхио, который был действующим чемпионом мира, согласился на гонку в Монце всего за день до соревнования в Северной Ирландии, но пропустил стыковочный рейс из Лиона. Ему пришлось ехать за рулем ночью через Альпы, чтобы успеть к старту.

Он приехал всего за полчаса до старта. По правилам его не должны были допустить, но он был такой знаменитостью, что другие гонщики убедили организаторов разрешить ему участвовать в гонке.

Ужасно уставший, Фанхио разбился на втором круге и сломал шею, когда его выбросило из машины,

Из-за травмы он пропустил целый сезон, но ему невероятно повезло, что он смог остаться в живых. Автомобили "Формулы-1" в то время были не особенно безопасными, водители могли только носить кожаные шлемы для защиты.

Но он выжил - и весь 1953 год потратил на возвращение в спорт. С 1954 по 1957 годы он взял четыре титула подряд.