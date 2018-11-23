Настырный поляк и еще пять невероятных камбэков в истории автогонок
Польский гонщик Роберт Кубица вернется в "Формулу-1" в 2019 году, спустя восемь лет после аварии, которая почти лишила его руки.
Кубица будет выступать за команду "Уильямс", для которой он тренировался в этом сезоне. Это удивительное возврашение в спорт пилота, в котором видели потенциал стать на одну ступеньку с современниками Льюисом Гамильтоном и Себастианом Феттелем, пока Кубица не попал в серьезную аварию во время ралли перед сезоном 2011 года.
Машину Кубицы занесло, и она столкнулась с рельсом ограждения, который вошел в салон автомобиля и повредил руку и тело водителя.
Ему повезло выжить. Но травмы были такими, что он не думал, что сможет снова сесть за руль. Хотя его руку и восстановили, она лишилась былой ловкости и чувствительности.
Но показав огромную целеустремленность, он постепенно вернулся в гоночный спорт и, что особенно поразительно, убедил руководство известной команды "Уильямс", что сможет выступить за них в следующием сезоне.
Мы собрали истории пяти гонщиков, которые вернулись к успешной карьере после серьезных травм.
Алекс Дзанарди
Жизнь Дзанарди, известного под своим полным именем Алессандро, попавшего в "Формулу-1" в 1993 году, больше похожа на сценарий голливудского фильма.
В первое время он не добивался успеха, развалилась его команда "Лотус", некогда поставлявшая победные машины для Джима Кларка, Грэма Хилла и Айртона Сенны. Тогда итальянец отправился соревноваться в США в "Индикар".
Он выиграл свою вторую гонку, по итогам голосования его назвали "Новичком сезона" в первый год выступлений. Затем он выиграл два титула в 1997 и 1998 годах. Этого хватило, чтобы вернуться в "Формулу-1" в команду "Уильямс" в 1999-м.
Но все снова пошло не лучшим образом. Машине "Уильямс" не хватало мощности, а вождение Дзанарди было нестабильным - в итоге они пытались лишь закрепиться в топ-10.
Уже в следующем сезоне Дзанарди заменили на будущего чемпиона мира Дженсона Баттона, и итальянский гонщик вернулся в США.
Но однажды он гнал на холодных шинах, и в его борт врезался другой гонщик. Дзанарди потерял обе ноги.
Его спортивная карьера на этом не завершилась.
После установки протезов он стал участвовать в гонках чемпионата мира среди легковых автомобилей, а затем занялся гонках на ручных велосипедах.
Первый заезд был в 2007 году на нью-йоркском марафоне, где он пришел к финишу четвертым. А на Паралимпийских играх 2012 года он выиграл две золотые и серебряную медали, а затем повторил этот результат на Играх в Рио в 2016 году.
Кроме этого, он получил роль Гидо в трех анимационных фильмах "Тачки" компании Pixar.
Алессандро Наннини
Наннини был победителем одной из самых знаменитых гонок за всю историю - японского гран-при 1989 года, во время которого столкнулись Ален Прост и Айртон Сенна.
Прост не мог продолжать гонку, но Сенна завелся, а его машине заменили носовую часть. В итоге он опередил Наннини и финишировал первым, но был дисквалифицирован за то, что срезал часть маршрута после того как вернулся в гонку, подарив таким образом Наннини его единственную победу.
Годом позже вертолет, в котором был Наннини, потерпел крушение, и гонщик лишился руки.
Микрохирурги смогли чудом восстановить руку, хотя Наннини уже не чувствовал ее в полной мере.
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Это значило, что несмотря на то, что он тестировал "Феррари" со специально адаптированным рулем, он не мог больше участвовать в "Формуле-1".
Вместо этого Наннини, как и его соотечественник Дзанарди несколькими годами позже, выиграл несколько гонок на кузовных автомобилях в 1993 и 1994 году.
Затем он полностью сменил карьеру, открыв международную сеть кофеен, названную его именем.
Джерард Бергер
Сразу после своего дебюта в сезоне 1984 года Джерард Бергер получил травму, но не на гоночном треке.
Путешествуя по тихой глубинке поздно вечером в своей родной Австрии, Бергер стоял на обочине, когда в машину врезелся другой автомобиль.
Его выбросило из салона, Бергер упал в реку и сломал шею.
Он бы точно умер, если бы не счастливый случай - следом за Бергером ехали два доктора, которые свернули с автобана, чтобы купить еды.
Медики достали Бергера из реки, не причинив его позвоночнику новых травм, и отвезли его в больницу, где в шею вставили несколько штифтов.
Эти штифты точно прошли свою проверку - в 1988 Бергер попал в серьезную аварию на резком повороте во время гран-при Сан-Марино, где позже погибнет Сенна. Но Бергер выжил и выиграл еще 10 гонок в своей карьере, соревнуясь до 1997 года.
Грэм Хилл
Многие делят карьеру дважды чемпиона мира в классе "Формула-1" Грэма Хилла на две части: суперзведа до и долгий закат после ужасного столкновения в 1969 году, когда он сломал обе ноги.
Хилл был действующим чемпионом мира, когда попал в аварию на американском гран-при. Во время реабилитации в больнице известный своим чувством юмора Хилл ответил на вопрос, что передать его жене: "Скажите ей, что я не смогу танцевать две недели".
Тем не менее, в 1972 году, через три года после аварии, он выиграл гонку спорткаров 24 часа Ле-Мана, что сделало его единственным автогонщиком в истории, выигравшим все три самые престижные гонки мира: Инди 500, 24 часа Ле-Мана и гран-при Монако.
Он до сих пор сохраняет этот рекорд, несмотря на все усилия Фернандо Алонсо.
Хуан Мануэль Фанхио
Многие считают его величайшим гонщиком всех времен, он восемь лет участвовал в чемпионатах мира, пропустив сезон 1952 года из-за ужасной аварии в Италии.
Аргентинец Фанхио, который был действующим чемпионом мира, согласился на гонку в Монце всего за день до соревнования в Северной Ирландии, но пропустил стыковочный рейс из Лиона. Ему пришлось ехать за рулем ночью через Альпы, чтобы успеть к старту.
Он приехал всего за полчаса до старта. По правилам его не должны были допустить, но он был такой знаменитостью, что другие гонщики убедили организаторов разрешить ему участвовать в гонке.
Ужасно уставший, Фанхио разбился на втором круге и сломал шею, когда его выбросило из машины,
Из-за травмы он пропустил целый сезон, но ему невероятно повезло, что он смог остаться в живых. Автомобили "Формулы-1" в то время были не особенно безопасными, водители могли только носить кожаные шлемы для защиты.
Но он выжил - и весь 1953 год потратил на возвращение в спорт. С 1954 по 1957 годы он взял четыре титула подряд.