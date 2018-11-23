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Сикхские тюрбаны, платья японских гейш, мексиканский День мёртвых - мировая моды ставит подобные этнические и национальные символы на поток. Но у подобной культурной апроприации теперь находится всё больше критиков. Из-за чего они переживают?

Джиджи Хадид в дредах для коллекции Марка Джейкобса, модели Gucci в сикхских тюрбанах, ангелы Victoria's Secret в головных уборах индейцев. В индустрии моды многие ведущие дизайнеры столкнулись с обвинениями в культурной апроприации.

Критики считают, что присвоение символов материальной культуры различных этносов и народностей является плагиатом и лишает работы художников новизны и уникальности. Более того, утверждают эксперты, модные дома зачастую используют те или иные элементы одежды, не разобравшись в их значимости, не понимая культурного контекста, а просто стремясь заработать на внешнем виде.

В 2015 году дизайнера Изабель Марант обвинили в плагиате традиционного костюма мексиканской общины, через год в Gucci столкнулись с негативной реакцией на показ белых моделей в сикхских тюрбанах, а в 2017 году Vogue подвергся критике за съемку, в которой модель Карли Клосс была одета как гейша.

Всего месяц назад Vogue снова подвергся критике за присвоение чужой культуры после съёмки, показывающей модель Кендалл Дженнер с причёской "афро".

Теперь и модный дом Dior оскандалился с кампанией, в которой участвовала известная голливудская актриса Дженнифер Лоуренс.

Героинями диоровской кампании Cruise 2019 стали эскарамусас- "свободные и умелые наездницы" из Латинской Америки.

Некоторые пользователи в социальных сетях стали задавать бренду неловкие вопросы, усомнившись в том, что белокожая актриса должна играть мексиканку.

В "Инстаграме" дом моды обвинили в использовании "нашей культуры для вашей прибыли". Кто-то из комментаторов спросил, почему Dior не задействовал представителя этой культуры в рекламе. Но другие защищали дизайнеров словами: "Это не оскорбительно, а уважительно по отношению к латиноамериканской культуре".

В итоге дом Dior опубликовал изображения вместе с пояснениями о том, что они работали с восемью мексиканскими женщинами-фотографами в их родной стране ради последнего выпуска своего корпоративного журнала.

Дизайнер Джейн Келлок, которая работала с такими брендами, как Topshop, говорит, что она не считает, что дизайнеры намеренно копируют чужие культуры.

"Дизайн - это мешанина разных стилей, культур, идей, и вот что делает его интересным", - говорит она.

"Я правда думаю, что дизайнеры смотрят на другие культуры и думают: "Дай-ка украду", - полагает Джейн. Она считает, что дизайнеры должны выводить на подиум моделей разного социального и этнического происхождения.

"Иногда полезно давать прямую отсылку к исходной культуре, и можно делать это с помощью моделей", - добавляет ценительница трендов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Gucci досталось от критиков за тюрбаны на февральском показе

Но Джейн также добавляет, что сегодняшняя мода действительно страдает от культурной апроприации. Критик приводит в пример показ Gucci с тюрбанами на Неделе моды в Милане в феврале этого года.

"Дома мод должны быть более открытыми к разнообразию и чуткими к контексту, а сейчас с этим у них проблема. Большая проблема", - добавляет Келлок.

"Они скорее предпочтут использовать знаменитость для привлечения внимания, чем обратиться к первоисточнику фэшн-образа", - резюмирует Джейн.

Преподаватель культурных и исторических исследований Лондонского колледжа моды Серкан Делидже давно занимается вопросами культурной апроприации в мире моды.

Он говорит, что модельеров часто обвиняют в присвоении чужого культурного наследия из-за скорости развития модной индустрии.

"В большинстве случаев, к сожалению, дизайнеры даже не успевают исследовать и понять иную культуру", - замечает доктор Делидже.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер участвовали в показе коллекции Марка Джейкобса

Вопрос, который часто возникает при упоминании культурной апроприации: "Но ведь люди иного цвета кожи носят одежду, созданную белыми"?

В 2016 году дизайнер Марк Джейкобс похожим образом оправдывал своё решение выпустить на подиум белых моделей с дредами.

"Забавно, что вы не критикуете небелых женщин за цвет за выпрямление волос", - написал тогда модельер.

Как замечает Делидже, культурная апроприация происходит только тогда, когда между различными культурами существует неравенство возможностей.

"Мы всё ещё живем в мире, где белые люди и их институции намного влиятельнее темнокожих людей. Таким образом, [случай темнокожей женщины с выпрямленными волосами] не присвоение культуры, потому что апроприация подразумевает, что более мощная культура использует менее мощную культуру", - замечает Серкан.

Что делать дизайнерам?

"Я не уверена, что присвоение другой культуры когда-нибудь исчезнет как явление, но нам нужно продолжать говорить о нём", - говорит Джейн Келлок. "Возможно, модельеры все больше понимают смысл подобной критики в их адрес, и это хорошо", - добавляет она.

Делидже полагает, что дизайнеры должны убедиться, что люди из культуры, которой вдохновляются творцы моды, должны принимать участие в производстве соответствующей одежды.

"Это единственно верное решение. Другими словами, если вы проводите модный показ, вам нужно задействовать в его подготовке жителей региона, культурой которого вы вдохновлялись", - резюмирует исследовательница мод.

Би-би-си отправила запросы в ряд модных домов и ждёт их комментариев.