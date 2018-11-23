Культурная апроприация в моде: кого она по-настоящему задевает
Сикхские тюрбаны, платья японских гейш, мексиканский День мёртвых - мировая моды ставит подобные этнические и национальные символы на поток. Но у подобной культурной апроприации теперь находится всё больше критиков. Из-за чего они переживают?
Джиджи Хадид в дредах для коллекции Марка Джейкобса, модели Gucci в сикхских тюрбанах, ангелы Victoria's Secret в головных уборах индейцев. В индустрии моды многие ведущие дизайнеры столкнулись с обвинениями в культурной апроприации.
Критики считают, что присвоение символов материальной культуры различных этносов и народностей является плагиатом и лишает работы художников новизны и уникальности. Более того, утверждают эксперты, модные дома зачастую используют те или иные элементы одежды, не разобравшись в их значимости, не понимая культурного контекста, а просто стремясь заработать на внешнем виде.
В 2015 году дизайнера Изабель Марант обвинили в плагиате традиционного костюма мексиканской общины, через год в Gucci столкнулись с негативной реакцией на показ белых моделей в сикхских тюрбанах, а в 2017 году Vogue подвергся критике за съемку, в которой модель Карли Клосс была одета как гейша.
Всего месяц назад Vogue снова подвергся критике за присвоение чужой культуры после съёмки, показывающей модель Кендалл Дженнер с причёской "афро".
Теперь и модный дом Dior оскандалился с кампанией, в которой участвовала известная голливудская актриса Дженнифер Лоуренс.
Героинями диоровской кампании Cruise 2019 стали эскарамусас- "свободные и умелые наездницы" из Латинской Америки.
Некоторые пользователи в социальных сетях стали задавать бренду неловкие вопросы, усомнившись в том, что белокожая актриса должна играть мексиканку.
В "Инстаграме" дом моды обвинили в использовании "нашей культуры для вашей прибыли". Кто-то из комментаторов спросил, почему Dior не задействовал представителя этой культуры в рекламе. Но другие защищали дизайнеров словами: "Это не оскорбительно, а уважительно по отношению к латиноамериканской культуре".
В итоге дом Dior опубликовал изображения вместе с пояснениями о том, что они работали с восемью мексиканскими женщинами-фотографами в их родной стране ради последнего выпуска своего корпоративного журнала.
Дизайнер Джейн Келлок, которая работала с такими брендами, как Topshop, говорит, что она не считает, что дизайнеры намеренно копируют чужие культуры.
"Дизайн - это мешанина разных стилей, культур, идей, и вот что делает его интересным", - говорит она.
"Я правда думаю, что дизайнеры смотрят на другие культуры и думают: "Дай-ка украду", - полагает Джейн. Она считает, что дизайнеры должны выводить на подиум моделей разного социального и этнического происхождения.
"Иногда полезно давать прямую отсылку к исходной культуре, и можно делать это с помощью моделей", - добавляет ценительница трендов.
Но Джейн также добавляет, что сегодняшняя мода действительно страдает от культурной апроприации. Критик приводит в пример показ Gucci с тюрбанами на Неделе моды в Милане в феврале этого года.
"Дома мод должны быть более открытыми к разнообразию и чуткими к контексту, а сейчас с этим у них проблема. Большая проблема", - добавляет Келлок.
"Они скорее предпочтут использовать знаменитость для привлечения внимания, чем обратиться к первоисточнику фэшн-образа", - резюмирует Джейн.
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Преподаватель культурных и исторических исследований Лондонского колледжа моды Серкан Делидже давно занимается вопросами культурной апроприации в мире моды.
Он говорит, что модельеров часто обвиняют в присвоении чужого культурного наследия из-за скорости развития модной индустрии.
"В большинстве случаев, к сожалению, дизайнеры даже не успевают исследовать и понять иную культуру", - замечает доктор Делидже.
Вопрос, который часто возникает при упоминании культурной апроприации: "Но ведь люди иного цвета кожи носят одежду, созданную белыми"?
В 2016 году дизайнер Марк Джейкобс похожим образом оправдывал своё решение выпустить на подиум белых моделей с дредами.
"Забавно, что вы не критикуете небелых женщин за цвет за выпрямление волос", - написал тогда модельер.
Как замечает Делидже, культурная апроприация происходит только тогда, когда между различными культурами существует неравенство возможностей.
"Мы всё ещё живем в мире, где белые люди и их институции намного влиятельнее темнокожих людей. Таким образом, [случай темнокожей женщины с выпрямленными волосами] не присвоение культуры, потому что апроприация подразумевает, что более мощная культура использует менее мощную культуру", - замечает Серкан.
Что делать дизайнерам?
"Я не уверена, что присвоение другой культуры когда-нибудь исчезнет как явление, но нам нужно продолжать говорить о нём", - говорит Джейн Келлок. "Возможно, модельеры все больше понимают смысл подобной критики в их адрес, и это хорошо", - добавляет она.
Делидже полагает, что дизайнеры должны убедиться, что люди из культуры, которой вдохновляются творцы моды, должны принимать участие в производстве соответствующей одежды.
"Это единственно верное решение. Другими словами, если вы проводите модный показ, вам нужно задействовать в его подготовке жителей региона, культурой которого вы вдохновлялись", - резюмирует исследовательница мод.
Би-би-си отправила запросы в ряд модных домов и ждёт их комментариев.