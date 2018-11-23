СМИ России: бывший топ-менеджер "Роснефти" из списка Титова вернулся в Москву

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РБК: бизнесмен из списка Титова вернулся в Россию

Бывший вице-президент" "Роснефти Анатолий Локтионов, объявленный в международный розыск, в четверг вернулся в Россию. РБК пишет, что ему удалось предварительно договориться со следствием.

Подробности изданию сообщил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся в федеральном и международном розыске, Дмитрий Григориади.

"Этот визит был согласован с правоохранительными органами и с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Сотрудники аппарата встречали его с оперативниками. Дальше мы все вместе поехали в орган следствия. Там все прошло очень конструктивно и быстро, была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке - самая мягкая из возможных", - рассказал РБК Григориади.

По его словам, у Анатолия Локтионова были просрочены российские документы; кроме того, в России он был заочно арестован. Однако "этот барьер был преодолен при взаимодействии с правоохранителями; Генпрокуратура выдала определенные гарантии, а следствие оперативно их реализовало", добавил Григориади.

Издание рассказывает, что Локтионов с 1998 по 2004 год занимал пост вице-президента "Роснефти", затем покинул компанию и занялся частным бизнесом. Локтионов проходит по уголовному делу, возбужденному Следственным управлением МВД по Краснодару в 2015 году в отношении сотрудников компании "Стройкласс", которые якобы похитили у акционера девелоперской компании DB Development Дмитрия Гаркуши 6,65 млн руб.

Гаркуша вкладывал деньги в строительство жилого комплекса, который в итоге построен не был. Стороны заключили соглашение о совместной продаже проекта. Локтионову было дано право вести переговоры о продаже всех 100% компании, но покупателя он не нашел, и, по версии Гаркуши, ни свою долю, ни деньги не вернул.

В 2016 году Локтионова объявили в федеральный розыск. Бывший топ-менеджер "Роснефти" тем не менее уверял, что долги были возвращены. Он называл уголовное дело по заявлению бывшего партнера в отношении себя заказным.

В этом году, 8 июня, Локтионов получил письмо от прокуратуры Москвы о преждевременности решения насчет взятия его под стражу и о том, что он не находится в международном розыске. В письме от московской прокуратуры говорилось о проведении следственных действий и вызове свидетелей защиты Локтионова, "против чего жестко ранее выступали следователи главного управления МВД России по Москве". Локтионов обещал, что вернется в Россию и попросит, чтобы уголовное дело было расследовано.

Бизнесмен попал в так называемый список Титова, который появился 3 февраля. На встрече с президентом России Владимиром Путиным бизнес-омбудсмен Борис Титов представил список из нескольких десятков бизнесменов, которые хотели бы вернуться на родину при создании для этого необходимых условий. 30 марта генеральный прокурор Юрий Чайка поддержал идею амнистии для скрывающихся за рубежом предпринимателей.

"Коммерсант": закон не защитит жертв обмана в "черную пятницу"

23 ноября официально начинается одна из главных распродаж года - "черная пятница". Интерес к ней растет, но при этом возникает вал сообщений об обмане и нарушении прав потребителей. В этом году свои предостережения выпустил даже Роспотребнадзор.

"Коммерсант" изучил возможные пути защиты прав покупателей и выяснил, что закон хоть и стоит на страже интересов граждан, но мало чем помогает в реальности. Юристы в такой ситуации призывают потребителей проявлять активность, жаловаться и формировать судебную практику.

Потребители в основном жалуются на фейковые скидки. На форумах и в соцсетях покупатели часто заявляли о намеренном предварительном повышении цен, от которых затем рассчитывается скидка, а также на громкие обещания скидок до 90% в рекламе, хотя фактически с таким дисконтом продавался весьма ограниченный перечень товаров.

Законодательно бороться с предварительным завышением цен невозможно - магазин вправе устанавливать любые цены на товары. Юристы признают проблему недобросовестных продавцов.

"Сегодня ввиду ужесточения законодательства о рекламе, благодаря активной работе ФАС и Роспотребнадзора пыл продавцов должен был бы приутихнуть, но ситуация в экономике все еще толкает продавцов облапошить потребителя", - подтверждает старший юрист "Дювернуа Лига" Анна Сенаторова. По ее словам, эффективным противодействием фейковым скидкам могут стать обращения в Роспотребнадзор и прокуратуру, а также направление претензии в сам магазин.

"Можно попытаться обратиться и в ФАС с жалобой на введение в заблуждение, но перспективы обращения довольно туманны", - отмечает гендиректор "НП-Эдвайс" Наталья Пантюхина. Если у покупателя сохранились рекламные листовки с недавними ценами, которые были ниже, или если магазин не успел с утра поменять ценники, шансы немного возрастут.

Подготовка к распродажам - одна из главных рекомендаций. Анна Сенаторова подчеркивает, что нужно заранее сравнить цены в разных магазинах и следить за ними, изучить условия маркетинговых акций, а особенно те, что прописаны мелким шрифтом, иначе на кассе или при онлайн-оплате можно получить совсем иную стоимость товара.

Юристы обращают внимание, что часто встречающееся условие о запрете возврата товара со скидкой или подарком грубо нарушает закон "О защите прав потребителей", это тоже основание для жалобы в Роспотребнадзор.

Однако граждане пока достаточно пассивны и редко обращаются с исками, жалуются юристы. Нужно понимать, подчеркивает Анна Сенаторова, что чем чаще недобросовестные действия продавцов будут оцениваться в суде, тем быстрее будет формироваться необходимая судебная практика, появляться необходимые законодательные новеллы, направленные на предотвращение обмана потребителей.

"Ведомости": соцсети вытесняют классический онлайн-ритейл

Оборот торговли через социальные сети и мессенджеры в России достиг почти 600 млрд рублей, пишут "Ведомости", ссылаясь на "Яндекс.Кассу" и агентство Data Insight.

Они проанализировали продажи через соцсети и доски онлайн-объявлений, и пришли к выводу, что оборот таких площадок сопоставим с оборотом классического онлайн-ритейла в России.

Основные продажи исследованного типа - а именно почти треть рынка - происходят на онлайн-досках объявлений, самые популярные из которых - Avito и "Юла". Второй по популярности канал продаж - социальные сети, тут лидируют "Вконтакте", Instagram и "Одноклассники". Следом идут сайты так называемой шеринг-экономики, которые за плату предоставляют доступ к товару, услуге, недвижимости, - YouDo, Profi и т.д.

Через мессенджеры проходит около 6% социальной онлайн-коммерции, тройка самых популярных - WhatsApp, Telegram, Viber.

Avito оценивает, что на ее площадке за последние 12 месяцев было продано товаров и услуг - с учетом автомобилей и недвижимости - на 1,27 трлн руб. Это примерно 1% от прогнозируемого на 2018 год ВВП России, считает пиар-директор сервиса Андрей Барковский.

Социальная сеть "Одноклассники" в последние годы упрощала продажи товаров через свою площадку, говорит ее руководитель Антон Федчин: дала возможность размещать объявления о продаже товаров в открытых сообществах, запустила онлайн-витрины и интегрировала сервис "Юла". И количество товаров, загружаемых в социальную сеть, выросло в несколько раз, радуется он.

Развитие интернета и социальных сетей увеличило включенность людей в товарообмен, напоминает проректор по развитию Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов: например, это позволило участвовать в торговле домохозяйкам, которые таким образом стали продавать товары домашнего производства. Иногда такой бизнес превращается в малый или средний, говорит он, пока вклад такого предпринимательства на рынке труда невелик.

Тем не менее, на него уже обратила внимание Федеральная налоговая служба (ФНС). Пока она системно не отслеживает тех, кто продает товары или услуги через сайты объявлений и соцсети, говорит федеральный чиновник. Оценить долю людей, которые платят налог с подобной деятельности, сложно, продолжает он. Чтобы стимулировать самозанятых платить налоги, с января 2019 года заработает новый налоговый режим.

ФНС разрабатывает площадку для сбора налогов и ведет переговоры с 20 крупными интернет-агрегаторами, которые помогут контролировать торговый оборот.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си