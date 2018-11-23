Пресса Британии: люди устали от демократических свобод

В обзоре британской прессы:

ЕС должен закрыть двери для беженцев, если хочет победить популизм

Guardian взяла интервью у трех влиятельных левоцентристских политиков из трех разных стран, пытаясь понять, почему их еще недавно крепкие политические бренды провалились и что происходит с мейнстримовой политикой.

Собеседниками издания были бывший госсекретарь США и кандидат на пост президента от демократической партии Хилари Клинтон, бывший премьер-министр Великобритании от Лейбористской партии Тони Блэр и бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци.

По мнению Клинтон, Европе необходимо изменить свою иммиграционную политику и подать ясный сигнал, что она не может более предоставлять поддержку беженцам. Политик отдала должное щедрости Ангелы Меркель и лидеров ряда других стран ЕС, но отметила, что именно вопросы миграции поджигают фитиль правых националистических настроений во всем мире.

Также Клинтон признала, что для многих людей твердость и правота правых стала очень привлекательна. "Я не совсем понимаю причину, я думаю, она в большей степени психологическая, может быть, в большей степени, чем политическая, - сказала она в интервью газете. - Я имею в виду, что свобода - обременительна. Трудно брать ответственность на себя и принимать собственные решения".

Клинтон напомнила, что вся американская система с самого начала была ориентирована на то, чтобы противодействовать любой зарождающейся угрозе авторитаризма. Она предположила, что люди могли просто устать от этой демократической модели.

"Они не хотят так много ответственности и свободы. Они хотят, чтобы им говорил, что делать, куда идти и как жить. Не знаю, почему сейчас это стало так привлекательно для людей, но это серьезная угроза нашей свободе и демократическим институтам. И эта тенденция зашла слишком далеко и глубоко, и нам нужно предпринять серьезные усилия, чтобы побороть ее".

Тони Блэр во многом согласен с Клинтон. Он считает, что до тех пор, пока мейнстримовые партии не найдут способ эффективно противостоять популистской риторике, популярность национализма и популизма будут возрастать.

По его мнению, люди хотят лидера, который сможет проходить через изменения, невзирая на политическое давление, и просто добиваться того, что считает нужным.

Маттео Ренци винит в росте популизма и национализма соцсети и новое поколение. По его мнению, именно из соцсетей исходит новая конструкция ненависти. Конфронтация, так свойственная онлайн-общению, постепенно создала "климат ненависти". "Это проблема нового поколения: они обучены ненавидеть и завидовать. Если в прошлом первая реакция на успешного предпринимателя, журналиста или артиста было почитание, то сейчас первая реакция - сомнение. Мы потеряли чувство уважения", - сожалеет Ренци.

Доверие к конспирологии растет

Guardian рассказывает о популярности конспирологических теория среди британцев. Как показали данные большого международного исследования, проводившегося на протяжении шести лет Кембриджским университетом и компанией YouGov, около 60% жителей страны верят в различные конспирологические теории.

Трое из пяти британцев, как пишет издание, верят как минимум в одну такую теорию.

26% британцев верят в то, что независимо от того, какая партия у власти, на самом деле мир управляется тайными мировыми каббалистами.

44% уверены, что хотя формально и живут при демократическом строе, на самом деле небольшая группа людей все равно управляет страной.

77% опрошенных или вообще не доверяют журналистам или не слишком им доверяют. Практически столько же людей не доверяет государственным чиновникам и руководителям компаний.

Профессор Джон Наутон, один из руководителей исследования Кембриджского университета сказал изданию, что конспирологические теории являются и, насколько известно, всегда являлись важной частью жизни во многих обществах.

Но большую часть времени не попадали в зону внимания мейнстримовых медиа, так как люди, которые в такие теории верят, традиционно воспринимаются как сумасшедшие.

Такое игнорирование стало невозможно после результатов референдума по "брекситу" и выборов президента США, на которых победил Дональд Трамп, отметил ученый.

Читателей Бибилии и Корана предлагают предупреждать об антисемитизме

Times пишет, что Европейский еврейский конгресс выступил с предложением "каталога правил для противодействия антисемитизму". Среди прочего в них содержатся рекомендации по новым издания Нового Завета и Корана, так как в этих книгах содержатся пассажи, которые можно трактовать как популяризация ненависти к евреям. Предлагается снабжать новые издания комментариями и предупреждениями в соответствующих местах.

Большинство ученых, отмечает издание, считают, что эти места являются свидетельствами противоборства между различными группами в описываемое в книгах время, а не призывами к уничтожению евреев.

По мнению ЕЕК, Новый Завет, Коран и другая христианская и мусульманская литература нуждается при новых публикациях в специальных комментариях и предисловиях, где читателей будут предупреждать об антисемитских высказываниях.

Профессор теологии Оксфордского университета Кристин Джойнес сказала Times, что, несмотря на то, что ей импонирует сама идея, в Библии есть места, где продвигается гомофобия и сексизм. Так что при чтении Библии необходимо знать исторический контекст и обладатель критическим мышлением в любом случае.

В своем ироничном редакционном комментарии Times добавляет, что если подходить к Библии с точки зрения современной политкорректности, то там есть непринятое теперь описание и других тем.

Ущемленными себя могут почувствовать люди, которые носят ювелирные украшения, имеют татуировки, повторно вступают в брак после развода, сплетничают, работают в воскресенье, имеют добрачный или внебрачный секс, едят морепродукты или бреются.