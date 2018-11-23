Image caption Гугл посвятил Николаю Носову и его Незнайке свой дудл

Сегодня 110 лет со дня рождения абсолютно волшебного детского писателя Николая Носова.

Именно он создал Незнайку, отправил его в Солнечный город и на Луну, пригласил Бобика в гости к Барбосу, изобрел слово "апендикокс" и придумал рецепт Мишкиной каши. Его книги постоянно переиздаются. Родители начинают читать Носова детям, а когда дети засыпают, продолжают читать его книги уже сами себе.

Мы вспомнили самые самые яркие и смешные цитаты из книг Носова.

Автомобиль

Однажды мы гуляли во дворе. Вдруг смотрим - на улице, возле наших ворот, остановился автомобиль. Шофёр из машины вылез и куда-то ушёл. Мы подбежали. Я говорю:

- Это "Волга". А Мишка:

- Нет, это "Москвич".

- Много ты понимаешь! - говорю я.

- Конечно, "Москвич", - говорит Мишка. - Посмотри, какой у него капор.

- Какой, - говорю, - капор? Это у девчонок бывает капор, а у машины - капот!

Бобик в гостях у Барбоса

- Тебе хорошо живется! - говорит Бобик, - У тебя все есть.

- Да,- говорит Барбос, - я живу хорошо. Что хочу, то и делаю: хочу - гребешком причесываюсь, хочу - на телевизоре играю, ем и пью что хочу или на кровати валяюсь.

- А тебе позволяет дедушка?

- Что мне дедушка! Подумаешь! Это кровать моя.

- А где же дедушка спит?

- Дедушка там, в углу, на коврике.

Мишкина каша

Сидим и ждем, когда каша сварится. Вдруг смотрю: крышка на кастрюле приподнялась, и из-под нее каша лезет.

- Мишка, - говорю, - что это? Почему каша лезет?

- Куда? Рассказ: Мишкина каша

- Шут ее знает куда! Из кастрюли лезет!

Мишка схватил ложку и стал кашу обратно в кастрюлю впихивать. Мял ее, мял, а она будто пухнет в кастрюле, так и вываливается наружу.

- Не знаю, - говорит Мишка, - с чего это она вылезать вздумала. Может быть, готова уже?

Я взял ложку, попробовал: крупа совсем твердая.

***

Это всегда так бывает. Когда пить хочется, так кажется, что целое море выпьешь, а когда станешь пить, так одну кружку выпьешь и больше уже не хочется, потому что люди от природы жадные...

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Приключения Незнайки и его друзей

- Незнайка, ты неисправим!

- Если бы я был исправим, то вся наша с вами интересная жизнь сразу бы стала неинтересной.

***

- Если даже ты голодный, не глотай утюг холодный!

***

Незнайка пришел домой и сразу принялся сочинять стихи. Целый день он ходил по комнате, глядел то на пол, то на потолок, держался руками за подбородок и что-то бормотал про себя. Наконец стихи были готовы, и он сказал:

- Послушайте, братцы, какие я стихи сочинил.

- Ну-ка, ну-ка, про что же это стихи? - заинтересовались все.

- Это я про вас сочинил, - признался Незнайка. - Вот сначала стихи про Знайку: Знайка шел гулять на речку, Перепрыгнул через овечку.

- Что? - закричал Знайка. - Когда это я прыгал через овечку?

- Ну, это только в стихах так говорится, для рифмы, - объяснил Незнайка.

- Так ты из-за рифмы будешь на меня всякую неправду сочинять? - вскипел Знайка.

- Конечно, - ответил Незнайка. - Зачем же мне сочинять правду? Правду и сочинять нечего, она и так есть.

Незнайка в Солнечном городе

- Скажи, Незнайка, какая муха тебя укусила сегодня? Почему ты такой скучный?

- Меня сегодня еще никакая муха не кусала, - ответил Незнайка. - А скучный я оттого, что мне скучно.

***

Этот Листик был из тех книгоглотателей, которые могут читать книги в любых условиях: и дома, и на улице, и за завтраком, и за обедом, при свете дня и в темноте, и сидя, и лежа, и стоя, и даже на ходу.

***

- Оказывается, Земля здесь еще не кончается, - сказал Незнайка.

- Да, - подхватил Пестренький. - Земля оказалась больше, чем мы предполагали. Таким образом, нами сделано важное научное открытие, и по этому случаю можно съесть еще одну порцию мороженого.

Незнайка на Луне

Таковы уж нравы у лунных жителей! Лунный коротышка ни за что не станет есть конфеты, коврижки, хлеб, колбасу или мороженое той фабрики, которая не печатает объявлений в газетах, и не пойдёт лечиться к врачу, который не придумал какой-нибудь головоломной рекламы для привлечения больных. Обычно лунатик покупает лишь те вещи, про которые читал в газете, если же он увидит где-нибудь на стене ловко составленное рекламное объявление, то может купить даже ту вещь, которая ему не нужна вовсе.

***

Смешно даже сравнивать Луну, которая является крупным космическим телом, с каким-то несчастным блином из прокисшего теста.

***

Вот и говори после этого правду! - ворчал Незнайка, возвращаясь домой. - И почему это всегда так бывает: стоит выдумать какую-нибудь чепуху - и тебе все поверят, а попробуй скажи хоть самую чистую правду - так тебе накладут по шее, и дело с концом!

Витя Малеев в школе и дома

- А какая болезнь, не говорит? - Болезнь эта вот... как её?.. Апендикокс.

***

- Ты не говори маме, что я не был сегодня в школе, - сказал он. - А почему ты не был? Что тебе в амбулатории сказали? - Ничего не сказали. - Почему? - Да там врач какой-то бездушный. Я ему говорю, что я болен, а он говорит: "Нет, ты здоров". Я говорю: "Я сегодня так чихал, что у меня чуть голова не оторвалась", а он говорит: "Почихаешь и перестанешь".

***

Мой папа совсем не умеет объяснять задачи. Мама говорит, что у него нет никаких педагогических способностей, то есть он не годится в учителя. Первые полчаса он объясняет спокойно, а потом начинает нервничать, а как только он начинает нервничать, я совсем перестаю соображать и сижу на стуле, как деревянный чурбан.

***

Выбегаю на улицу, смотрю - идет Шишкин. - Слушай, - говорю, - Костя, мальчик и девочка рвали в лесу орехи, нарвали 120 штук, мальчик взял себе вдвое больше, чем девочка. Что делать, по-твоему? - Надавать, - говорит, - ему по шее, чтоб не обижал девочек!

***

Все девчонки воображают, что они очень умные. Не знаю, отчего у них такое большое воображение!