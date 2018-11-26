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Бедных россиян, живущих на прожиточный минимум в 10 тысяч рублей (150 долларов) в месяц или ниже, хватило бы, чтобы населить ими среднюю европейскую страну. А если применить иные методики, окажется, что положение дел еще хуже.

Рыночные реформы 1990-х ударили по наиболее уязвимым слоям населения и способствовали имущественному расслоению. Вот что случилось с доходами в России по сравнению с концом 1980-х годов.

Официальный уровень бедности рассчитывается по доле людей, живущих ниже прожиточного минимума. Последняя величина меняется каждый квартал. Так, в 2017 году 13% россиян жили на доход ниже прожиточного минимума на тот год в размере 10 тысяч рублей в месяц.

В абсолютных цифрах речь идет о 19,3 млн человек. Иными словами, российскими бедными можно было бы заселить две Беларуси или целое Королевство Нидерландов.

Кроме того, для международных сравнений ООН собирает данные о доле населения, живущей на ежедневный доход в $1,9, $3,2 или $5,5 в день по паритету покупательной способности.

Чем богаче страна, тем менее актуальны для нее нижние пороги, характеризующие уровни крайней нищеты. Так, в России 90-х насчитывались миллионы людей, живущих меньше, чем на $1,9 и $3,2 в день. К настоящему времени численность этих слоев сократилась почти до околонулевых значений.

Успех в борьбе с бедностью налицо, если сравнивать с ситуацией начала XXI века. Однако за последние 10 лет доля бедных почти не изменилась.

В 2015 году число бедных подскочило сразу на 2,4 млн человек (2,1% населения страны). Это совпало с тем, что Росстат начал учитывать в данных Крым, аннексированный Россией годом ранее.

Задавая цели на свой ближайший президентский срок, в 2018 году Владимир Путин поручил сократить число бедных в два раза.

Если верить цифрам ООН, в сравнении с другими странами проблема бедности в России стоит не слишком остро.

Есть и другие методики определения бедности - на основе субъективного восприятия людей, а не сугубо бухгалтерского подхода сравнения доходов.

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Так, в обзоре от 20 ноября Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС делит всех россиян на четыре группы с точки зрения "потребительского благополучия".

Классификация получена на основе социологических опросов, проведенных в октябре текущего года.

Зона бедности (22% респондентов). Могут себе позволить лишь базовый набор продуктов питания. Зона потребительского риска (36%). Могут нормально питаться и покупать одежду на каждый день. Покупка товаров длительного пользования (автомобилей, мебели, электробытовых приборов и т. п.) вызывает трудности. Перспектив повышения доходов нет. Зона возможных изменений (14%). То же, что и в зоне потребительского риска. Различие в том, что россияне из данной группы ожидают повышения уровня доходов в будущем и снятие проблем с покупкой товаров длительного пользования. Либо наоборот - могут их позволить себе сейчас, но в будущем их финансовое положение может затрудниться (например, из-за возросшей кредитной нагрузки). Зона комфорта (28%). Могут приобрести товары длительного пользования, и не ждут ухудшения своего положения. При этом вопросы возможностей получения качественного образования, улучшения стиля жизни и прочего в данном случае остаются за скобками - скорее всего, эти вещи может себе позволить более узкая группа населения, следует из обзора РАНХиГС.

Как видно из результатов исследования, оценка уровня бедности по этой методике вдвое выше официальной - по прожиточному минимуму.

Столь значительное расхождение в оценках едва ли объясняется желанием властей скрыть от россиян истинный масштаб проблемы - скорее сказывается разница методик, каждая из которых позволяет взглянуть на бедность с разных углов.