Хакасия: как живет регион, в котором есть золото, но нет денег

Image caption В Черногорске, городе угольщиков, пахнет углем , но уличное освещение практически отсутствует

В Хакасии есть уголь, золото, заповедные леса и даже выборы, на которых, вопреки российским обычаям, побеждает оппонент действующей власти. Однако нет зарплат, газа и денег на покрытие крупнейшего госдолга.

Год назад правительство Хакасии просило денег из Москвы, описывая ситуацию в регионе как катастрофическую. А осенью 2018 года вопреки активной кампании Кремля в поддержку "друга Шойгу" Виктора Зимина жители региона неожиданно выбрали новым губернатором малоизвестного коммуниста Валентина Коновалова.

Корреспондент Би-би-си отправился в Хакасию и спросил у жителей республики, что им не нравилось в прошлой власти, чувствуют ли они финансовую поддержку из центра и правда ли, что их проблемы, как заявляли республиканские власти, из-за "майских указов".

Правообладатель иллюстрации Alexander Kolbasov/TASS via Getty Images Image caption В экскурсионных проспектах Хакасию часто называют "сибирской Швейцарией"

Город во тьме

После заката Черногорск погружается во тьму. Во втором по величине городе Хакасии, где располагаются крупнейшие угольные предприятия, почти нет освещения - ярче всего светится здание угольной компании "СУЭК", затмевая даже здание городской администрации. В районе "Девятый поселок" фонари на одной из улиц начали работать только несколько недель назад, когда туда приехал назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Михаил Развожаев. Столица Хакасии, Абакан, выглядит не сильно комфортнее: далеко не везде есть тротуары и проложен асфальт.

Хакасия просто почти не тратит денег на развитие. Год назад правительство республики обратилось к российскому правительству с просьбой выделить им 28 млрд рублей. На тот момент долг составлял 24,8 млрд руб, причем почти половину из них составляли дорогие банковские кредиты, а выплата только процентов в год требовала порядка 2,5 млрд рублей.

Правообладатель иллюстрации Alexander Kolbasov/TASS via Getty Images Image caption Николай Булакин переехал в Хакасию еще в советское время и уже больше 24 лет руководит Абаканом

Денег в итоге дали. В декабре 2017 года Хакасия полностью погасила привлеченные коммерческие кредиты за счет предоставленной господдержки и бюджетных кредитов на общую сумму порядка 16 млрд рублей.

Несмотря на это республика до сих пор остается одним из лидеров среди регионов страны по объему госдолга. На 1 января 2018 года госдолг республики составлял 24,6 млрд рублей или 136% от годового дохода (хуже дела обстояли только в Мордовии). По данным на 1 октября он снизился до 22,7 млрд рублей, следует из отчетности на сайте республиканского правительства.

Дорогих кредитов у Хакасии не осталось, следует из отчетности на сайте республиканского правительства. Теперь республика должна только федеральному бюджету.

Image caption Реновация пока не достигла хакасских городов

В апреле 2018 г. международное агентство Fitch Ratings даже отозвало рейтинги Республики Хакасия.

"Поскольку Fitch не имеет достаточной информации для поддержания рейтингов, агентство отозвало рейтинги республики без подтверждения и более не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ", - отмечалось в заявлении компании. В Fitch пояснили, что решение об отзыве рейтингов было принято "по коммерческим причинам".

Правообладатель иллюстрации ABAKAN, RUSSIA - SEPTEMBER 9, 2018: Viktor Zimin, Image caption Экс-глава Хакасии обещал жителям, что госдолг республики отдавать не придется

Бремя указа

Виктор Зимин, правивший Хакасией почти 10 лет, официально объяснял большую бюджетную дыру снижением мировых цен на алюминий и уголь, а также необходимостью выполнять "майские указы" Владимира Путина.

По ним оклад учителей уже в 2012 году должен был быть поднят до среднего по региону и не опускаться ниже этой цифры, а у врачей и преподавателей вузов к 2018 году оплата труда должна была вдвое превысить среднюю по региону. В целом зарплата бюджетников должна была составлять от 100% до 200% от средней по региону. Контроль над исполнением был строгий - и выговоры тоже. Регионы гнались за исполнением. В мае 2018 года выполнение предыдущих майских указов закончили - и появился новый.

Правительство Хакасии и в 2017 году, и в 2018 году рапортовало, что исполняет указы - в том числе касающихся зарплат 11 категорий бюджетников.

Image caption "Майские указы" столкнулись с хакасской действительностью

"Необходимого уровня заработной платы достигли: врачи, средний медицинский персонал, работники сферы образования и культуры, социальные работники. Вопрос находится на ежемесячном контроле главы Хакасии", - докладывала министр труда и занятости Ирина Ахметова.

Положительные моменты есть, улыбаясь, рассказывает сотрудница абаканской службы опеки Валентина. "У всех сотрудников опеки в каждом кабинете установили камеры видеонаблюдения! Я так понимаю, тут идет какая-то антикоррупционная составляющая. Вечно же подозревают, что мы взятки берем! Ну и защита. От вора и от некоторых граждан. Всякие же приходят. Бывают и невменяемые. Конфликты случаются, порой даже стулья летают. Это обычно в период обострения заболеваний осень-весна", - говорит она.

"Майские указы" и повышение зарплаты учителям, которые Зимин упоминал в качестве одной из причин финансовых трудностей, школьный учитель Светлана Алексеевна не ощутила.

По ее словам, повышение одной из составных частей зарплаты, как поручил Путин, произошло. Но параллельно понизили другую, и в итоге общая зарплата оказалась на прежнем уровне. К тому же на предыдущем месте работы руководство школы перестало начислять педагогам ту часть, которая распределяется на школьном уровне.

Светлана Алексеевна написала заявление в прокуратуру. "После проверки деньги сразу нашлись. Однако я решила поменять место работы", - вспоминает она.

Правообладатель иллюстрации Google Street View Image caption Виктор Зимин гордился, что огромный госдолг Хакасии вырос в том числе за счет крупных строек

Согласно данным Росстата, среднемесячная зарплата в сфере образования в Хакасии в сентябре 2018 года Составила примерно 27 тысяч рублей.

Базовая ставка в школе Светланы Алексеевны - 18 часов в неделю. За это полагается зарплата 15 тысяч рублей. В предыдущие годы она работала в две смены - выходило по 38 часов в неделю.

"Жить наоборот стало труднее. Бензин подорожал, коммуналка. А зарплату же нам никто настолько не повысил", - рассуждает Светлана Алексеевна.

Другой способ формального выполнения "майских указов" о повышении зарплат бюджетникам - сокращение рабочих мест.

В Абакане построили перинатальный центр и новый корпус республиканской больницы. В обоих учреждениях часть сотрудников сократили, за счет чего повысили ставки сохранивших работу сотрудников, рассказывают двое жителей Абакана, чьи друзья работают в этих учреждениях. Би-би-си направила запрос в оба медучреждения и республиканский минздрав. На момент публикации материала ответ не поступил.

Наконец, распространенная практика - занижение числа рабочих часов в отчетности. "Сотрудники работали одно количество часов, а зарплату фактически получали за меньшее количество часов", - рассказывает Валентина, чей родственник работает в перинатальном центре. Запрос в пресс-службу учреждения с просьбой о комментарии на момент публикации остался без ответа.

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/TASS via Getty Images Image caption Виктор Зимин на личном примере демонстрировал жителям республики, что сама природа дает возможности для заработка

Сотрудники социальной сферы рассказывают и о сокращении социальных выплат.

"Для детей-сирот за последние годы отменили бесплатное питание в школах, что раньше было само собой разумеющимся", - рассказывает сотрудница абаканской службы опеки Валентина. Эти расходы, по словам Валентины, распределяются из республиканского бюджета.

По ее словам, с 2017 года существенно сократили число путевок в летние лагеря для сирот. Вместо 500 положенных путевок профинансировали только 150. В итоге путевки доставались по принципу "кто первый встал, того и тапки", вспоминает она.

Происходит также сокращения бюджета на выплаты сиротам-инвалидам. "Тенденция очень ярко прослеживается последние года два. Заметно, что дети стали очень тяжело проходить комиссию, врачи не хотят давать ребенку инвалидность и отказывают под всякими предлогами. Это конечно слухи, но говорят, что была такая установка в минздраве". На момент публикации ведомство на запрос Би-би-си не ответило.

Хозяева тайги

Недавно ушедший в отставку глава республики Виктор Зимин предлагал населению, которое было не удовлетворено уровнем дохода, свои рецепты заработка.

"Ну, прям не на что жить - зачем людей смешить? Вы ничего не зарабатываете, вы прям паразитами являетесь! Неужели не стыдно! Забастовки устраиваем, митинги: когда нам зарплату выплатят? Ну и заработайте ее! Создайте производство у себя! Ну хоть что-то делайте! Вот за это обидно иногда… Собрали ягоды, переработали, продали их! Ну живете в тайге! Сварите тушенку! Продайте на рынке, точку устройте!" - говорил Зимин на прямой линии в ноябре 2017 года.

Но и подножный корм добыть в Хакасии непросто, жалуется житель Абакана Михаил. Во всяком во случае многих частях республики добыть дичь для тушенки, о которой говорил Зимин, физически невозможно. Вход в тайгу перекрыт частными охотхозяйствами с оповещающими табличками "Частная территория. Проход и проезд запрещен".

Он рассказывает, что Усть-Абаканском районе жителей села Усть-Бюр не пускают охотиться в тайгу. В нескольких десятках километров оттуда расположена "заимка Зимина", куда приезжали отдыхать многие высокопоставленные чиновники из Москвы, руководители регионов, глава минобороны Сергей Шойгу и даже президент Владимир Путин.

Схожие сложности и у жителей Чарковского сельсовета. Там угодья находятся в аренде у частников, в тайгу никого не пропускают, рассказывает Михаил. По его словам, доступ ко многим озерам также ограничен либо закрыт.

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky\TASS via Getty Images Image caption Владимир Путин любит проводить отпуск на природе. Он приезжает не только в Хакасию, но и в соседнюю Туву, где диких уголков тоже много

Кроме того многострадальная республика периодически переживает серьезные наводнения, лесные пожары, землетрясения, а в 2009 году. на крупнейшей в России гидроэлектростанции - Саяно-Шушенской - произошла авария.

"Вы нас потом посадите, а сейчас дайте поработать", - говорил в 2015 году. Зимин, обращаясь к Путину, во время встречи президента с пострадавшими от пожаров в Хакасии местных жителей.

На эти происшествия Зимин также жаловался, объясняя разрастание огромной дыры в бюджете республики. Но старался людей и успокаивать тем, что долг позволит республике в конце-концов остаться в выигрыше.

"Я вам скажу что такое госдолг! Я знаю! А вы не знаете! И я вам расскажу. Это взять в долг у государства! У родного! - горячился Зимин накануне второго тура губернаторских выборов на дебатах с Валентином Коноваловым - Нет, отдавать не надо! Эти деньги инфляция съест за 10-12 лет! Мы еще заработаем на этом! Вам ясно, молодой человек?"

Правообладатель иллюстрации ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images Image caption Работа на Саяно-Шушенской ГЭС одна из желанных для жителей республики. Но устроиться сюда непросто

500 рублей до зарплаты

Как и во многих других российских регионах, в Хакасии популярным для многих жителей выходом при нехватке денег стали микрокредиты.

Только за девять месяцев текущего года жители республики набрали кредитов в банках на 25 млрд рублей, что на треть больше по сравнению с 2017 г. Из этой суммы только 22,5% приходится на ипотеку, подсчитали в Национальном банке по Республике Хакасия центробанка России, чьи данные приводит издание "Хакасия". Всего жители республики должны банкам 44,7 млрд рублей.

Люди сильно закредитованы, подтверждает в разговоре с Би-би-си сотрудница расположенной в Абакане микрокредитной организации по имени Ева.

Часто встречаются долги за коммунальные услуги. Часто в качестве цели при подачи заявки на получение займа люди указывают: лечение, лекарства, стоматологию

Правообладатель иллюстрации Alexander Kolbasov/TASS via Getty Images Image caption В связи с экономическими трудностями кредиты и займы стали и спасением и проблемой для жителей Хакасии

Люди берут от 500 рублей до 30 тысяч рублей. Но средняя сумма, которую у берут взаймы в ее фирме - от 7 тысяч до 12 тысяч рублей, рассказала Ева. Чтобы оформить займ, требуется лишь только паспорт. "Например, есть женщина, которая приходит к нам каждый месяц и берет по 500 рублей. Почему-то именно 500 рублей ей не хватает. Через пару недель возвращает", - добавила она.

"Бывает, приходит санитарка, пишет заявку и указывает доход - 15 тысяч рублей. Но я уже знаю, что больше 12 тысяч рублей санитарки не зарабатывают. Смотрю ее историю: у нее еще два-три действующих займа по три-пять тысяч рублей", - говорит Ева.

По закону о потребительском кредите и займе (ФЗ-353) микрокредитные организации не имеют право предоставлять займ так, чтобы кредитная нагрузка превышала 50% от дохода. В компании, где работает Ева, в таком случае автоматически идет отказ. Однако в других могут спокойно закрыть на это глаза, утверждает она.

Возвращайтесь в республику

Вообще-то в Хакасии есть все условия для сильной экономики с ориентацией на природные ресурсы. Здесь их много: леса, золото, уголь, гидроэлектроэнергетика.

Однако большая проблема региона в том, что крупные добывающие корпорации в основном зарегистрированы не в Хакасии и не платят здесь налоги в бюджет. В отличие от, к примеру, Кузбасса, где налоги в региональный бюджет платит СУЭК, или например Красноярска, где регистрировался миллиардер Михаил Прохоров.

Крупнейшими предприятиями в Хакасии являются несколько заводов "Русала", "Русгидро" (Саяно-Шушенская ГЭС) и угледобывающие предприятия СУЭКа. Они не раскрывают, каков объем уплачиваемых ими налогов в республике. Однако их вклад в общую собираемую налоговую базу не является соответствующим их ведущей роли в экономике республики.

К примеру, по итогам 2016 года, согласно данным ФНС, из 100% собранных в Хакасии налогов (примерно 15 млрд рублей), лишь 12% составили налоги с добычи полезных ископаемых (из них всего 5% - добыча каменного угля), 19% обрабатывающее производство (12% - производство пищевой продукции и лишь 4% - производство цветных металлов) и 21% - от общего объема собранных налогов было внесено предприятиями, производящими и распределяющими электроэнергию из газа, воды и других источников.

В России данные об объеме и месте выплаты предприятиями налогов являются коммерческой тайной, поэтому невозможно получить данные по вкладу оперделенного налогоплательщика в бюджет субъекта федрации. Часто предприятия оптимизируют налогооблагаемою базу, особенно прибыль за счет трансфертных цен, или применения"давальческой схемы".

Сама суть этой схемы заключается в том, что предприятие осуществляют лишь услуги по переработке чужого сырья, то есть не получает прибыль от продажи произведенной продукции. Прибыль при этом остается за пределами региона, а иногда и в офшорных юрисдикциях. Возможно, этим объясняется и несоответствие вклада в бюджет республики Хакасия от предприятий цветной металлургии, которая представленна именно заводами "Русала" по производству алюминия, с валовым выпуском предприятий этой промышленности.

В своей предвыборной кампании Зимин пытался продемонстрировать свои лоббистские возможности. Так, в марте этого года он объявил, что бенефициар холдинга "Коулстар" с "Майрыхским" угольным разрезом в Хакасии, Эдуард Худайнатов, встал на налоговый учет в республике и как физическое лицо заплатит в 2012 году 5,15 млрд рублей в бюджеты всех уровней.

Правообладатель иллюстрации Aleksei Podkholzin/Getty Images Image caption Добыча угля - важнейшая отрасль экономики в Хакасии. Но по налоговым доходам бюджета республики так и не скажешь

Однако оппоненты Зимина подвергали его резкой критике за то, что крупнейшие предприятия в Хакасии платят налоги за пределами республики.

С этим лозунгом пришел и оппонент Зимина, коммунист Валентин Коновалов, который в начале ноября выиграл губернаторские выборы. Еще до избрания в своем открытом обращении к собственникам "Русала" Олегу Дерипаске и СУЭКа Андрею Мельниченко он потребовал от них участвовать в развитии социальной инфраструктуры, как эти компании делают в соседнем Кузбассе.

"Активы регистрируются в Москве или офшорах. Бюджет региона недополучает средства по налогу на имущество организаций из-за предоставленных им льгот. Полагаю, что вам лучше отказаться от подкормки чиновников и сэкономить на этом, взять на себя дополнительную социальную нагрузку и продолжить работать на благо жителей Хакасии", - заявил Коновалов

Сотрудник Саяногорского алюминиевого завода "Русала" Константин не является сторонником КПРФ и Коновалова и даже связывает с его избранием опасения, что ситуация на заводе может ухудшиться. Однако с позицией, что крупные промышленные гиганты должны платить налоги в бюджет республики, где у них производство, он согласен.

"Это наша экология, мы этим дышим и питаемся. Город хоть начнет развиваться намного быстрее. Будет что-то свежее открываться. Можно сделать новые рабочие места, садики, дома. Я уверен, что весь завод скажет те же самые слова", - говорит он.

Однако даже у крупнейших предприятий в Хакасии, обеспечивающих работой десятки тысяч людей, возникли большие трудности. В апреле этого года Дерипаска и Мельниченко попали в "кремлевский список" минфина США.

После падения в санкционный лист "Русал" оказался в международной изоляции, что заставило компанию снизить и экспорт, и само производство.

"Когда США объявили о введении санкций против "Русала", оба наших завода упали на жопу, просто упали на жопу", - так эмоционально вспоминает в разговоре с Би-би-си Константин.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Astakhov/ITAR-TASS Image caption Политическое руководство России заявляет, что санкций США не страшны. А сотрудники завода "Русала" в Саяногорске боятся, что в результате закрытия рынка США, предприятия могут просто лишиться заказов

Отказ США привел к тому, что завод одномоментно практически полностью лишился рынка сбыта. Руководство предприятия решило просто делать технический алюминий, чтобы производство полностью не встало.

"Этот металл отливали и никуда его не отгружали, не сбывали. Просто складировали на разных частях завода. Даже расчищали от техники часть помещений и куда могли, туда и складировали", - рассказывает он.

Часть оборудования тогда была законсервирована. Позднее его расконсервировали, оно работает. Но заказов мало.

"Зарплату нам платят. Не сокращали. Правда и не повышали. А цены-то растут"", - говорит Константин.

Би-би-си направила запрос с просьбой о комментарии в пресс-службу "Русала" и ожидает ответа.

Правообладатель иллюстрации Alexander Kolbasov/TASS via Getty Images Image caption Врио Михаил Развожаев признавался, что хотел бы стать главой Хакасии и старался понравится жителям. Но избиратели не предоставили ему такой шанс

"Все могут почикать"

Казалось бы, политика в Хакасии должна отойти на задний план. Однако из-за перманентного экономического кризиса и чувствительного вопроса повышения пенсионного возраста она неожиданно вернулась в республику - после десяти лет правления Зимина.

Несмотря на все претензии к плачевной ситуации в республике, Зимин не только долго сохранял свой пост, но и даже выставил свою кандидатуру на новые губернаторские выборы в этом году.

Куратор российских выборов - первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко - и его подчиненные долго пытались убедить руководство страны, что Зимина нельзя оставлять в Хакасии, рассказывали Би-би-си несколько федеральных чиновников, попросивших об анонимности, так как они не уполномочены комментировать кадровую политику в СМИ.

Однако у него нашлись влиятельные покровители, которым удалось пролоббировать его выход на выборы. Собеседники Би-би-си, близкие к правительству Хакасии, называли одним из покровителей Зимина его давнего знакомого Сергея Шойгу.

В итоге Зимин первый тур выборов проиграл, а перед вторым взял самоотвод и подал в отставку. Собеседники Би-би-си, близкие к Кремлю, уверяют, что он сделал это по просьбе из Москвы: "Кому нужен был результат 75% на 25% в пользу оппозиции?" - объясняют собеседники Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Alexander Kolbasov/TASS via Getty Images Image caption Избравшийся вопреки воле Кремля Валентин Коновалов ждет от работающих в Хакасии компаний гораздо большей поддержки, чем они привыкли

Житель Черногорска Артем рад, что Зимин ушел в отставку. Он называет поражение Зимина "маленькой революцией": "Зимина, вот этого королька, убрали. Все! Не важно было, Коновалов или кто-то другой. Просто люди устали уже от этого дяденьки Зимина, прям качественно устали!"

Валентин Коновалов, ранее малоизвестный лидер местных коммунистов, оказался единственным кандидатом во втором туре - и выиграл выборы.

Приход к власти Коновалова сотрудницу службы опеки Абакана Валентину и ее коллег пугает. "Мы встревожены. Не знаем что будет дальше с финансированием жилья, пособий для сирот, наших зарплат. Боимся, что все могут почикать".

Но и Зимина Ирина не поддерживала: "Я во внутренней политической эмиграции уже года полтора как, иначе нервов просто не хватит".

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