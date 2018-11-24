Зачем российским военным потребовался быстрый вертолет?

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В минобороны России определились с обликом перспективного скоростного боевого вертолета. Военные выбрали проект конструкторского бюро (КБ) Миля.

Об этом журналистам в пятницу, 23 ноября, сказал гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. По его словам, выбран проект, который предполагает достижение скорости "по целям технического задания на базе милевской машины".

Какой именно скорости, Богинский не уточнил. Ранее на этой неделе РИА Новости со ссылкой на свой источник, знакомый с проектом, сообщало, что речь идет о машине, способной развивать скорость 400 километров в час.

Глава "Вертолетов России" ранее говорил, что летающая лаборатория по созданию перспективного скоростного вертолета на базе Ми-24, впервые поднявшаяся в воздух в январе 2017 года, достигла скорости порядка 400 километров в час. Сейчас же предельная скорость вертолетов - не выше 300 километров в час.

В октябре форум Airbase и американский журнал Defense Blog опубликовали изображения перспективного боевого вертолета конструкторского бюро "Камова", который сможет развивать скорость до 700 километров в час.

Зачем российским военным быстрый вертолет? Русская служба Би-би-си спросила экспертов, зачем нужен быстрый вертолет и с какими сложностями столкнутся его создатели.

Валерей Горбенко, бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО

"Запрос на высокоскоростные вертолеты существовал всегда, но раньше они не разрабатывались в связи с отсутствием необходимых для этого технологий.

Беда заключается в том, что плата за эту скорость будет очень большой. И реально эти вертолеты могут позволить себе только военные Евгений Матвеев, авиаэксперт

Если это боевой вертолет, у него вероятность поражения будет меньше. Он может быстрее решать поставленные задачи, особенно когда такая задача возникает внезапно.

Он может применяться на поле боя, высаживать десанты - задач очень много. Поэтому это будет хороший вертолет и нужный.

Он может также использоваться в гражданских целях - например, для тушения пожаров, оказания скорой помощи и доставки раненых в больницу.

Это новаторская разработка, потому что в основном скорости вертолетов - 250-300 километров в час. Очень редко она больше. 400 километров в час - это довольно большая скорость для вертолета".

Евгений Матвеев, авиаэксперт

"Сейчас мир ударился за скоростью, все хотят быстрее разогнать вертолеты. Но у вертолета есть серьезные проблемы и с несущим винтом, и с сопротивлением, и поэтому все приблизительно упирается в физику природных законов, препятствующих скоростному движению.

Беда заключается в том, что плата за скорость будет очень большой. И реально эти вертолеты могут позволить себе только военные. Создать гражданский вертолет будет очень трудно, потому что цена будет очень высока.

Если производитель сумеет добиться, что цена будет хотя бы в полтора раза выше, чем у классического вертолета сегодня, тогда мы можем рассчитывать, что он как-то продвинется.

С умеренными затратами при умеренном росте стоимости летательного аппарата можно увеличить скорость на 50, а то и на 100 километров в час Олег Пантелеев, глава аналитической службы агентства "Авиапорт"

Погоня за скоростью очень трудная и затратная. Россия пыталась начинать несколько проектов подобного рода. Делали летающую лабораторию, было и несколько эскизных проектов. Но это очень сложная и дорогостоящая задача. Она еще осложняется тем, что непонятно, зачем нужна эта скорость.

Зачем вертолету скорость? Если вертолет получает скорость, то он теряет свои качества как вертолет. Самое главное его качество - это висение в воздухе, он может летать вертикально. Самолет не может летать вертикально.

Вертолет может садиться на площадки, поднимать грузы на лебедке, спасать людей. Эту функцию больше не может выполнить ни один аппарат. Поэтому, когда мы пытаемся увеличить скорость, мы теряем эти качества".

Олег Пантелеев, глава аналитической службы агентства "Авиапорт"

"Сам по себе скоростной барьер примерно в 400 километров в час - это предел, который диктуется самой конструктивной схемой вертолета, когда у него есть несущий вращающийся винт. Потому что когда несущий винт идет в том же направлении, в котором летит вертолет, скорости относительно воздуха у лопастей вертолета складываются и на законцовках лопастей - возникают сверхзвуковые скачки.

Это сильно увеличивает сопротивление и становится почти непреодолимой проблемой. Возникает вопрос - каким образом можно двигаться быстро, но не допуская преодоления сверхзвукового порога на законцовках лопастей при этих высоких скоростях?

В ЦАГИ сейчас разработан новый аэродинамический профиль этой лопасти, предложена форма законцовок лопасти, которые по совокупности должны дать возможность отодвинуть преодоление сверхзвукового барьера при высоких скоростях - даже немногим более 400 километров в час.

Поэтому достижение высоких скоростей вместо 300 километров сейчас в час до 400 километров в час завтра - это вопрос, связанный с двумя проблемами. Первое - выбор конфигурации самой лопасти, второе - снижение сопротивления. Выбор более аэродинамичных форм, установка различного рода обтекателей и так далее.

С обтекателями уже давным-давно разобрались, с лопастями сложнее, потому что традиционные металлические лопасти не позволяли получить нужную конфигурацию с высокой точностью. Сейчас использование композитов и технология изготовления композитных лопастей позволили сделать нужную лопасть. В результате мы предполагаем, что с умеренными затратами при умеренном росте стоимости летательного аппарата можно увеличить скорость на 50, а то и на 100 километров в час.

Теперь что касается следующего шага - нужно разрабатывать схему, при которой воздушный винт будет либо останавливаться, либо свободно вращаться под воздействием набегающего потока, и тягу будет создавать тянущий или толкающий винт. Это позволит говорить о скоростях до 700 километров в час.

Это будет гарантированно более дорогая и более сложная в эксплуатации машина. Поэтому и достижение такого рубежа сегодня откладывается на середину следующего десятилетия. Пока это дорого и неоправданно. А вот прибавить 50, максимум 100 километров в час - посильная задача".