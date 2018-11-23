Правообладатель иллюстрации Tass Image caption Прачечная "Ночлежки" в Санкт-Петербурге

У благотворительной организации "Ночлежка", помогающей бездомным, произошел конфликт с жителями Савеловского района Москвы. Сначала местные не дали открыть бесплатную прачечную для нуждающихся, а теперь вынудили местную кофейню отказаться от участия в акции "Ночлежки".

Русская служба Би-би-си рассказывает, что такое "Ночлежка" и почему она так не нравится жителям Савеловского района.

"Вон отсюда их!"

В середине ноября группа активных жителей Савеловского района Москвы заставила местную кофейню отказаться от участия в благотворительной акции "Эспресс-помощь" в пользу бездомных.

Суть акции, которая намечена в Москве и Санкт-Петербурге на 24 ноября, в том, что кофейни, рестораны и бары двух городов, которые присоединились к инициативе, передадут выручку от продажи кофе в пользу петербургской благотворительной организации "Ночлежка".

Собранные средства собираются потратить на работу зимних пунктов обогрева - пока только в Петербурге. Акция "Эспресс-помощь" уже десять раз проводилась в Петербурге, в Москве она проходит впервые.

Кофейня, которая совсем недавно открылась в Савеловском районе, решила поучаствовать в "Эспресс-помощи". Об этом в группе района в "Фейсбуке" написал муниципальный депутат Денис Олешкевич. Но вместо поддержки его пост получил шквал негативных комментариев от участников группы, которые начали обвинять "Ночлежку" в агрессивном пиаре и непрозрачной работе организации.

"Думаете им многомилионных грантиков не хватает на новые айфоны и поездки в Швейцарию и Австрию? Стоит помочь?", "вон отсюда их!" - писали недовольные жители (авторская орфография сохранена). В итоге кофейня от участия в "Эспресс-помощи" отказалась.

У Савеловского района давние сложные отношения с петербургской "Ночлежкой". Летом этого года благотворительная организация объявила об открытии в Москве своего первого проекта. Совместно с фондом "Второе дыхание" в Савеловском районе они намеревались открыть бесплатную прачечную для бездомных - аналог той, что уже работает в Санкт-Петербурге.

Организация сняла помещение, готова были начать делать ремонт и планировала открыть прачечную осенью. Однако группа местных жителей, часть из которых активно выступала против сноса пятиэтажек, с планами "Ночлежки" не согласилась.

Группу недовольных жителей возглавила местная жительница Кэри Гуггенбергер, которая была одним из наиболее заметных активистов протеста против реновации в Москве. Жители района критиковали деятельность "Ночлежки" и даже угрожали организации. "Ночлежка" отказалась от открытия прачечной в Савеловском районе и сейчас ищет другое место.

Полного единства мнений в отношении деятельности благотворительной организации у местных нет. Есть наиболее активные протестующие, есть те, кто предпочитает не вступать в дискуссии, и те, кто занимают нейтральную позицию.

Правообладатель иллюстрации Tass Image caption "Ночлежка" с начала 1990-х помогает бездомным в Санкт-Петербурге, в том числе организовывает пункты питания

"Мы помогаем. Но сами решаем, как и кому"

Русская служба Би-би-си связалась с Кэри Гуггенбергер, активисткой Савеловского района, и узнала ее версию конфликта.

Би-би-си: Почему произошла эта история с кофейней?

Кэри Гуггенбергер: Когда "культурная прачечная" от "Ночлежки" пыталась открыться в нашем районе в начале осени, с самого начала у нас с ними был конфликт. На жителей района было очень сильное давление со стороны поддерживающих эту организацию. Хотя была информация, что против открытия прачечной было всего 10 человек с района, это не так. За один вечер я собрала 1200 подписей "против". Просто у нас не все савеловцы сидят в "Фейсбуке", у нас есть другие средства коммуникации, где мы с жителями проблемы обсуждаем. Например, WhatsApp.

Сейчас про нас пишут, что мы против бездомных вообще и их за людей не считаем. Это неправда. Благодаря круглому столу, который был в Общественной палате 18 октября, мы познакомились с московскими благотворительными фондами [помогающими бездомным]. Нам очень понравился Дом трудолюбия "Ной", которому тоже нужна помощь, но который не так себя пиарит, как "Ночлежка".

Вы можете в последние два дня посмотреть, что люди в "Фейсбуке" пишут. Это провокации. "Вот мы такие хорошие, а жители Савеловского района - плохие". Это их стиль пиара такой. Я хочу сказать: "Ночлежки" в нашем районе не будет!

Би-би-си: Но в чем основная причина такой реакции со стороны местных жителей?

К. Г.: "Ночлежка" нарушила санитарные правила и нормы, когда собиралась открывать прачечную.

Би-би-си: Вы это проверяли?

К. Г.: Естественно. Мы лично общались с органами, у нас все дошло до самого верха. Нравится нам "Ночлежка" или нет, самое важное было в том, что они не соблюли нормы СанПиНа. Вместо того чтобы извиниться и предложить встретиться, "Ночлежка" начала навязывать свое мнение.

Би-би-си: Они же с вами встретились.

К. Г.: Они на встрече навязывали свое мнение. Они не изучили нашу аудиторию. Ни на один наш вопрос они не дали ответа. Были стандартные отписки. Нас обзывали всевозможными словами, нас унижали. А мои соседки-бабушки просто плакали: как это так, неужели всех бездомных Москвы притащат в наш район? У нас такой праздник был, когда отменили прачечную. Мы не плохие. Мы помогаем. Но сами решаем, как и кому.

Дарья Байбакова, директор филиала "Ночлежки" в Москве

[Разговоры] про несоблюдение норм СанПиНа - это неправда. У нас есть FAQ, который мы выпустили в разгар обсуждения прачечной и повесили у себя на сайте. В группе в "Фейсбуке" у нас есть ответ Роспотребнадзора со всеми комментариями. Мы консультировались с юристами и коллегами из коммерческих прачечных. Ровно такой же объект у нас работает в Петербурге. Так что нарушений не было и нет.

Но есть две категории людей, даже тех, кто настороженно относится к проекту. Первоначальная причина комментариев и страхов - просто недостаток информации. Бездомные - одна из самых стигматизированных категорий населения. Вокруг них огромное количество мифов, которые не соответствуют действительности. Нет какого-то архетипичного представления о бездомном.

Когда жители Савеловского района говорят о бездомном, они подразумевают пьяного человека, который спит на траве у вокзала. Но [это] люди с большим стажем бездомности. Такая категория, хотя и самая заметная, совсем небольшая.

Есть огромное количество бездомных, которых ни вы, ни я, ни жители Савеловского района, не отличат от обычных людей. Прачечная - это самый благополучный проект из всех наших, потому что в нее приходят люди, у которых еще есть внутренние силы [для социализации], они хотят выглядеть опрятно и найти работу.

А есть другая категория радикальных активистов, у которых задачи разобраться в проблеме нет. А есть задача с чем-то бороться. Сначала с реновацией, теперь с прачечной. Они говорили, что они вообще за помощь [бездомным], только не в их районе. Нашим сотрудникам угрожали избиением, поджогом. Хорошо, мы приняли решение о переносе прачечной в другой район.

Мы пытаемся сказать, что совершенно конкретные люди, которых очень немного, заняли такую радикальную позицию против "Ночлежки". Но это не все жители района. Наоборот, есть те, которые пишут в "Фейсбук" Кэри, что они возмущены, что она говорит от лица всех "савеловцев", и ее не поддерживают.

Мы никогда не сталкивались с таким агрессивным противостоянием. Но мы понимаем, что такие люди могут быть действительно в каждом районе.

"Бездомные - это не позитивно"

Правообладатель иллюстрации Tass Image caption Так выглядит "Культурная прачечная" в Санкт-Петербурге

Муниципальный депутат Савеловского района Денис Олешкевич в разговоре с Русской службой Би-би-си объяснил: по его мнению, местные жители считают, что их обманули, и они по-прежнему обижены на "Ночлежку" после истории с прачечной. Тогда, считает он, "Ночлежке" нужно было просто признать, что место для прачечной было выбрано неверно, а не доказывать правоту.

"Акция с кофейнями, может, и хорошая, и наши люди бы поддержали - если бы другой фонд ее устроил", - говорит Олешкевич. Он отмечает, что это не проблема района, а скорее проблема жителей конкретных кварталов.

"Когда я писал пост в "Фейсбук" про кофейню, я думал: да, был конфликт жителей с прачечной, но дело-то у организации хорошее, стоит их поддержать, попить кофе. Проблема бездомных ведь никуда не исчезла? Их надо поддержать", - говорит депутат.

Он признается, что московские власти поддерживают только позитивные вещи, а "бездомные - это не позитивно", и Собянин с ними сфотографироваться, как он это делает на открытиях станций метро, не сможет.

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Что такое "Ночлежка"

Благотворительный проект "Ночлежка" с 1990 года оказывает помощь бездомным в Санкт-Петербурге: предлагает временный ночлег, помогает восстановить документы, получить медицинскую помощь, оформить пенсию, инвалидность и прочие социальные выплаты, устроиться на работу. На протяжении всего реабилитационного периода с подопечными "Ночлежки" работают психологи, социальные работники и юристы.

Одна из старейших благотворительных организаций России известна своими проектами и акциями, ее поддерживают многие российские знаменитости. Юрий Шевчук и Сергей Шнуров записывали песню "Ой, мороз, мороз!" в поддержку "Ночлежки" и бездомных. За прошлый год почти 3,5 тысячи человек получили социальные и юридические консультации от организации, 140 бездомных прошли реабилитацию в приюте "Ночлежки", а почти 1000 человек ночевали в палатках пунктов обогрева.

В 2006 году, когда "Ночлежка" открывала приют в Петербурге, шестеро жителей соседнего дома написали в администрацию президента России обращение с просьбой закрыть его. Но вскоре жители успокоились и перестали на этом настаивать. Других серьезных жалоб за все время работы у "Ночлежки" не было.