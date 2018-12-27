"На меня смотрит вся Россия": фильм Би-би-си о борьбе за новую музыку

Осенью 2018 года в регионах России начали отменять концерты молодых музыкантов. Их музыка - в разном стиле и на разные темы. Среди тех, у кого были проблемы в турах по России, оказались Элджей, Gone.Fludd, Jah Khalib, "Френдзона", Хаски, IC3PEAK и многие другие.

Концерты в некоторых регионах отменялись по инициативе местных властей. Так, например, в Вологде местный омбудсмен по правам ребенка попросила прокуратуру проверить текстры Хаски и группы "Френдзона". А вот группе IC3PEAK власти прямых претензий не высказывали, но музыканты все равно столкнулись с проблемами: на концерты приезжала полиция, некоторые выступления были сорваны.

Но затем представители федеральной власти и сам Владимир Путин заявили о том, что не следует запрещать музыкантам выступать.

Кто и почему срывал концерты, и что об этом думают музыканты и их фанаты? Русская служба Би-би-си отправилась на несколько концертов в разных городах России и даже Беларуси, чтобы это выяснить.