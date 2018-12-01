Герой не нашего времени? Как британцы познакомились с Лермонтовым

Правообладатель иллюстрации Katerina Arkharova

Молодой человек в темных очках и кителе с серебряными эполетами сидит посреди сцены на кожаном диване спиной к прибывающим зрителям.

Он недвижим, как манекен. Перед ним, в глубине сцены у небольшого занавеса микрофонная стойка. Зрители рассаживаются, и молодой человек оживает, подходит к микрофону и раздвигает занавес - за ним большое зеркало, в которое мы, зрители, смотримся вместе с ним. Это Печорин, и мы с ним в Пятигорске. Действие пошло.

В течение 70 минут на сцене лондонского театра Arcola три актера небольшой труппы HUNCHtheatre - Печорин (Оливер Беннетт), Грушницкий (Джеймс Марлоу) и княжна Мери/Вера (Скарлетт Сондерс) с блеском разыгрывают перед зрителем все перипетии повести "Княжна Мери".

Впрочем, Беннетт по ходу дела играет еще две роли - рассказчика и доктора Вернера - изображая диалог доктора с Печориным, прикрываясь английским изданием романа с портретом Лермонтова на обложке.

В этом тоже умысел, поскольку на сцене не бывает случайностей, тут каждая мелочь на вес золота: Лермонтов - он есть и доктор, если не вылечивший, то хотя бы указавший на язвы общества и пороки его отдельных героев, и не только Печорина, разумеется.

Правообладатель иллюстрации Oleg Katchinski Image caption Устами доктора Вернера говорит Оливер Беннет, а Лермонтов на обложке символизирует целителя душ человеческих

Печорин с сайта знакомств?

Адаптировать один из лучших романов русской литературы для сцены непросто.

Во-первых, в нем много действия: скачки на лошадях по горным ущельям, променады у Елизаветинского лечебного источника в Пятигорске, разъезды в Кисловодск, балы и тому подобное.

Во-вторых, там много рефлексии главного героя: его раздумий и размышлений о жизни, о встречаемых им людях и о себе.

"Герой нашего времени" даже по-русски считанные разы экранизировался или ставился на сцене, а адаптировать его для британского театра еще сложнее.

Лермонтов, несмотря на занимаемую им позицию классика русской литературы, малоизвестен в англоязычном мире, хотя переводов "Героя" на английский предостаточно, включая вариант, сделанный другим классиком - Владимиром Набоковым, а позднее и его сыном Дмитрием.

Правообладатель иллюстрации Oleg Katchinski Image caption Оливер Беннетт в роли Печорина и Джеймс Марлоу в роли Грушницкого

Есть еще одно "но": как в сегодняшней реальности, где превалируют настроения, поднятые третьей волной феминизма и движением женской солидарности #MeToo, будет восприниматься герой, для которого женщины - это пешки в сложной игре его изощренного эго? Впрочем, и мужчины для него пешки тоже.

Оливер Беннетт-Печорин, являющийся вместе с белорусским режиссером Владимиром Щербанем соавтором этой постановки, полагает, что типажи не меняются и Печорина по-прежнему можно встретить где угодно - в офисе, за соседним столиком в баре, на сайте романтических знакомств.

Актуально и то, что Печорин - солдат, офицер, понюхавший пороху и теперь ищущий, чем бы себя занять в сытой мирной действительности.

Он умен, разочарован, причем не только в женщинах, но и вообще в людях и во власти тоже, и по большому счету не востребован. Семейная идиллия его не прельщает. Он - лишний человек, а таких полно и сегодня.

Правообладатель иллюстрации Ankesh Shah Image caption Грушницкий и княжна Мери (Скарлет Сондерс) скачут "верхом", взирая на красоты Пятигорска

Лимон, одеколон и перчатка-пистолет

Впрочем, авторы новой постановки "Героя нашего времени" не натягивают умозрительные параллели с днем сегодняшним, как это, например, с успехом было сделано несколько лет назад с чеховскими "Тремя сестрами" (режиссером Бенедиктом Эндрюсом на сцене театра Young Vic), где действие было помещено в спальный район обычного британского города.

Щербань и Беннетт верны лермонтовскому слову и эпохе, как бы ни трудно это было воплотить на небольшой сцене в отсутствии декораций как таковых, если не считать лимона, перчатки и флакона мужского одеколона.

И тут актеры проявляют чудеса пластичности - они цокают языками, скача верхом на воображаемых лошадях, при помощи проекционно-световых ухищрений возникают и исчезают в зеркале, стреляются из кожаной перчатки, стоя на краю ущелья - спинке кожаного дивана. Это и игра, и умелое, хотя подчас и весьма акробатическое, воплощение сложного психологического текста.

Правообладатель иллюстрации Ankesh Shah Image caption Скарлет Сондерс в спектакле играет две роли - княжны Мери и Веры

По словам членов этой небольшой театральной труппы, спектакль зародился в еще менее подходящей обстановке, чем сцена Arcola: впервые он был показан перед дюжиной зрителей в стесненных условиях лондонского муниципального жилья Владимира Щербаня, в прошлом режиссера Национального академического театра им. Я. Купалы в Минске, а позднее постановщика труппы Белорусского свободного театра.

Из квартиры режиссера постановка выехала в свет: сначала в фойе пятизвездочной гостиницы в лондонском районе Сохо, а затем, в августе этого года, прямиком на театральный фестиваль в Эдинбурге, где получила прекрасные рецензии и полные залы и доказала свою гибкость и универсальность.

Некоторые усмотрели в новом спектакле комедийный взгляд на хорошо упрятанный личный кризис героя, для кого-то она оказалась мелодрамой молодых супербогачей своего времени, а кто-то впервые открыл для себя еще одного харизматичного героя русской литературы, пусть и сыгранного британским актером, зато с истинно печоринскими куражом, бравадой и фатализмом.

Правообладатель иллюстрации Oleg Katchinski

Спектакль "Герой нашего времени" на сцене театра Arcola идет до 15 декабря