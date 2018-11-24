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Председатель Европейского совета Дональд Туск рекомендовал Евросоюзу одобрить сделку по "брекситу" в ближайшее воскресенье на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе.

Заявление прозвучало после того, как премьер-министр Испании Педро Санчес получил заверения от правительства Великобритании по поводу Гибралтара и отказался от своей угрозы бойкотировать саммит.

По словам Санчеса, он получил необходимые письменные гарантии относительно роли Испании в будущем Гибралтара - заморской территории Великобритании, где проживает 30 тысяч человек. На референдуме о выходе Британии из ЕС в 2016 году 96% принявших участие в голосовании жителей Гибралтара выступили за то, чтобы оставаться в союзе.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй направляется в Брюссель, где проведет переговоры с высшими должностными лицами ЕС, прежде чем руководители всех 28 стран, входящих в блок, соберутся для одобрения соглашения в воскресенье.

В то же время бывший министр иностранных дел Британии и активный критик предлагаемой сделки с Евросоюзом Борис Джонсон сказал, что в случае ее заключения Британия превратится в государство-сателлит.

По словам Джонсона, Британия совершит огромную ошибку, если пойдет на эту сделку.

В пятницу на пресс-конференции в Гаване испанский премьер заявил, что саммит ЕС может не состояться, если Мадрид не получит гарантий того, что с Испанией будут вестись прямые консультации по вопросам, связанным с Гибралтаром.

После угроз Педро Санчеса сорвать саммит, европейские лидеры сумели добиться компромисса с испанским премьером, который позже заявил, что, поскольку остальные страны - члены Евросоюза и Великобритания - согласились с условиями, выдвинутыми Испанией, он готов поддержать план "брексита".

В своем письме к членам Европейского Совета, Дональд Туск рекомендовал одобрить сделку в воскресенье. "Ни у кого нет причин чувствовать себя счастливыми, но, по крайней мере, мы видим, что в этот критический момент 27 членов Евросоюза сдали экзамен на солидарность и единство".

Выход Великобритании из состава ЕС, за который на референдуме проголосовало 51,9% граждан страны, запланирован на 29 марта 2019 года. Условия выхода обсуждаются Британией и Евросоюзом с июня 2016 года.

Что произойдет на саммите?

Даже если условия сделки будут одобрены Европейским советом, перед Мэй будет стоять непростая задача убедить проголосовать за проект соглашения парламент Британии. Против него выступают все оппозиционные партии, а также десятки членов парламента от консерваторов.

На саммите предстоит утвердить два ключевых документа "брексита" - политическую декларацию, в которой описаны отношения с Британией после ее выхода из Евросоюза, в том числе в сфере торговли и безопасности, а также 585-страничное соглашение об условиях выхода.

Это соглашение должно быть утверждено во время 21-месячного переходного периода, который начнется 29 марта. На протяжении этого периода Британия будет оставаться членом общеевропейского рынка и таможенного союза.

В четверг, 22 ноября, Евросоюз и Великобритания согласовали проект декларации о будущих отношениях.

Британское правительство одобрило проект соглашения об условиях выхода из ЕС 15 ноября, после чего кабинет покинули несколько его членов, в том числе министр по "брекситу" Доминик Рааб.