День борьбы с насилием над женщинами: к акции присоединились чиновники ЕС и футболисты

  • 25 ноября 2018
A woman takes part in a march on the eve of the commemoration of the International Day for the Elimination of Violence Against Women, in Santiago, on November 22, 2018 Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Акции протеста против насилия прошли по всему миру. На фото участница демонстрации в Сантьяго, Чили

В воскресенье по всему миру проходят акции поддержки женщин в честь международного дня борьбы с насилием. Свою поддержку выразили даже высокопоставленные чиновники ЕС в разгар саммита о "брекситу".

Выступая на саммите, президент Европейского парламента Антонио Таджани взял карандаш и провел у себя под глазом красную черту - символический кровоподтек, призванный привлечь внимание к страданию огромного количества женщин, ставших жертвами домашнего и сексуального насилия.

"Насилие в отношении женщин неприемлемо. Я усвоил это благодаря моей маме и научил этому своих детей", - позже написал Таджани в своем твиттере.

Президент Европейского парламента Антонио Таджани Правообладатель иллюстрации EVN
Image caption Президент Европейского парламента Антонио Таджани говорил о рукоприкладстве в отношении женщин на саммите по "брекситу"

Международный день борьбы с насилием против женщин отмечается по инициативе ООН ежегодно, 25 ноября. Этот день открывает 16-дневную кампанию, призванную привлечь общественное внимание к проблеме домашнего и сексуального насилия. По данным ООН, от него страдает до трети всех женщин планеты.

Акции в поддержку прав женщин проходят по всему миру. Вот несколько самых ярких фотографий.

Участница ралли из Марселя Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Во франции в субботних акциях поддержки приняли участие около 50 тысяч человек, в том числе эта девушка
Марсель Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Огромное количество участников во Франции стало общественным откликом на призыв поддержать пострадавших от насилия женщин, заявили организаторы акции
участники акции в Лионе Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption В одном только Лионе к акции присоединились около 12 тысяч человек
Акция в Кито, Эквадор Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption В Южной Америке сотни жительниц Эквадора вышли на улицы с плакатом "Мы хотим жить"
Акция в Риме, Италия Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Женщин из Эквадора поддержали итальянки, вышедшие на улицы Рима
Афины Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption В греческих Афинах женщины-участницы акции пришли на место убийства ЛГБТ-активиста Зака Костопулоса. Он погиб в сентябре этого года

Футболисты итальянских клубов также присоединились к ралли за права женщин

Криштиану Роналду Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду с красной отметиной на щеке
Игрок "Ювентуса" Миралем Пьянич Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Еще один игрок "Ювентуса" Миралем Пьянич
Игроки миланской команды "Интер" Раджа Наингголан и футболист "Фрозиноне" Франческо Дзампано Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Игрок миланской команды "Интер" Раджа Наингголан и футболист "Фрозиноне" Франческо Дзампано

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