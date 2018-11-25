День борьбы с насилием над женщинами: к акции присоединились чиновники ЕС и футболисты

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Акции протеста против насилия прошли по всему миру. На фото участница демонстрации в Сантьяго, Чили

В воскресенье по всему миру проходят акции поддержки женщин в честь международного дня борьбы с насилием. Свою поддержку выразили даже высокопоставленные чиновники ЕС в разгар саммита о "брекситу".

Выступая на саммите, президент Европейского парламента Антонио Таджани взял карандаш и провел у себя под глазом красную черту - символический кровоподтек, призванный привлечь внимание к страданию огромного количества женщин, ставших жертвами домашнего и сексуального насилия.

"Насилие в отношении женщин неприемлемо. Я усвоил это благодаря моей маме и научил этому своих детей", - позже написал Таджани в своем твиттере.

Правообладатель иллюстрации EVN Image caption Президент Европейского парламента Антонио Таджани говорил о рукоприкладстве в отношении женщин на саммите по "брекситу"

Международный день борьбы с насилием против женщин отмечается по инициативе ООН ежегодно, 25 ноября. Этот день открывает 16-дневную кампанию, призванную привлечь общественное внимание к проблеме домашнего и сексуального насилия. По данным ООН, от него страдает до трети всех женщин планеты.

Акции в поддержку прав женщин проходят по всему миру. Вот несколько самых ярких фотографий.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Во франции в субботних акциях поддержки приняли участие около 50 тысяч человек, в том числе эта девушка

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Огромное количество участников во Франции стало общественным откликом на призыв поддержать пострадавших от насилия женщин, заявили организаторы акции

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В одном только Лионе к акции присоединились около 12 тысяч человек

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Южной Америке сотни жительниц Эквадора вышли на улицы с плакатом "Мы хотим жить"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Женщин из Эквадора поддержали итальянки, вышедшие на улицы Рима

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В греческих Афинах женщины-участницы акции пришли на место убийства ЛГБТ-активиста Зака Костопулоса. Он погиб в сентябре этого года

Футболисты итальянских клубов также присоединились к ралли за права женщин

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду с красной отметиной на щеке

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Еще один игрок "Ювентуса" Миралем Пьянич

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Игрок миланской команды "Интер" Раджа Наингголан и футболист "Фрозиноне" Франческо Дзампано

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