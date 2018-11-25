День борьбы с насилием над женщинами: к акции присоединились чиновники ЕС и футболисты

В воскресенье по всему миру проходят акции поддержки женщин в честь международного дня борьбы с насилием. Свою поддержку выразили даже высокопоставленные чиновники ЕС в разгар саммита о "брекситу".
Выступая на саммите, президент Европейского парламента Антонио Таджани взял карандаш и провел у себя под глазом красную черту - символический кровоподтек, призванный привлечь внимание к страданию огромного количества женщин, ставших жертвами домашнего и сексуального насилия.
"Насилие в отношении женщин неприемлемо. Я усвоил это благодаря моей маме и научил этому своих детей", - позже написал Таджани в своем твиттере.
Международный день борьбы с насилием против женщин отмечается по инициативе ООН ежегодно, 25 ноября. Этот день открывает 16-дневную кампанию, призванную привлечь общественное внимание к проблеме домашнего и сексуального насилия. По данным ООН, от него страдает до трети всех женщин планеты.
Акции в поддержку прав женщин проходят по всему миру. Вот несколько самых ярких фотографий.
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