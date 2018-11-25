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Воскресное морское столкновение России и Украины у Керченского пролива со стрельбой и захватом украинских катеров вновь обострило противостояние между Москвой и Киевом из-за аннексированного Крыма.

Вот что известно об инциденте на данный момент.

Таран

Украинские катера "Бердянск" и "Никополь" с буксиром "Яны-Капу" шли из Одессы в Мариуполь. У Керченского пролива их встретили российские катера, и один из них протаранил буксир.

ФСБ России утверждает, что украинские корабли "пересекли государственную границу РФ" и неправомерно зашли во "временно закрытую акваторию". Киев говорит, что заранее предупредил россиян о переходе.

Обвинения

Украина и Россия обменялись обвинениями в провокациях.

"Их цель понятна - создать конфликтную ситуацию в этом регионе", - заявила ФСБ.

"Провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море перешли границу и стали уже агрессивными", - ответил МИД Украины.

Подмога

Россия отправила на подмогу штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ка-52.

ФСБ утверждает, что украинцы выслали два катера из азовского порта Бердянск. Украинцы не подтверждали это. Позже ФСБ сообщила, что катера легли на обратный курс.

Пролив закрыт

После обеда пролив перекрыли - под Крымским мостом остановилось судно и перегородило фарватер. Россия сначала объяснила перекрытие "посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря", а к вечеру ФСБ сообщила, что пролив закрыт для прохода гражданских судов в целях безопасности.

Бой

Вечером сначала Украина, а следом и Россия сообщили, что украинские катера обстреляны и захвачены. По данным Киева, ранены шестеро украинских моряков, ФСБ сообщает, что оказало медицинскую помощь троим.

Международная реакция

НАТО и Евросоюз призвали стороны проявить сдержанность и как можно быстрее разрядить ситуацию.

Военное положение

Украина собрала военный кабинет. Он расценил инцидент как "акт военной агрессии" и созвал в полночь Совет национальной безопасности и обороны, чтобы обсудить введение военного положения в стране.