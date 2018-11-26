СМИ России: последствия столкновения в Черном море

В обзоре российских газет 26 ноября:

"Коммерсант", "РГ", "Известия": морской бой у берегов Крыма

Центральной темой российских СМИ в понедельник стал инцидент между Россией и Украиной у берегов Крыма, где в минувшее воскресенье российский военный корабль протаранил украинский буксир. Российские военные задержали два судна ВМС Украины.

Газета "Известия" утверждает, что у ФСБ России якобы есть неопровержимые доказательства провокации, которую Киев устроил в черноморской акватории, и что для применения российскими военными оружия у них были все основания.

Официальная "Российская газета" также называет все произошедшее провокацией. "Петр Порошенко всячески стремится создать конфликт на Азовском море", - пишет газета в статье "Азы провокации".

Газета "Коммерсант" считает, что Украина подталкивает Россию к ответным действиям в Керченском проливе. Российская ФСБ, пишет "Коммерсант", называет нарушителями украинские суда, "незаконно" пересекшие границу РФ.

Украина считает незаконными действия российских пограничников и ссылается на соглашение с РФ, гарантирующее свободу судоходства как в проливе, так и в Азовском море.

"Коммерсант", который посвятил этой теме материал на первой полосе, считает, что конфликт может выйти на международный уровень, что чревато для России новыми санкциями.

Рассказывая о развитии ситуации, "Коммерсант" отмечает, что в течение дня она только накалялась: на помощь задержанным судам украинские власти отправили бронированные катера, российская сторона начала подтягивать свои военно-морские силы, подняла в небо самолеты и вертолеты.

Украина, отмечает газета, не признает Крым российским. Соответственно, в Киеве иначе смотрят на воды, которые Россия считает своим территориальным морем. На это газете и указали в МИД Украины.

"Крым - территория Украины. Нет ни одного законного основания для того, чтоб украинские власти уведомляли российские о проходе там кораблей", - прокомментировал собеседник газеты, близкий к внешнеполитическому ведомству Украины.

Что же касается судоходства в перекрытом Россией Керченском проливе, а также в Азовском море, объясняет газета, то оно регулируется российско-украинским договором "О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", согласно которому украинские суда имеют право беспрепятственно проходить через Керченский пролив в Азовское море.

Исходя из этого, пишет газета, российской стороне могут быть предъявлены обвинения в нарушении договора. И они уже появились. МИД Украины уже выразил соответствующий протест.

Доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев уверен, что инцидент приведет к новым санкциями против Москвы.

"Если будет расследование на уровне международных организаций, нам будет очень тяжело доказать свою правоту, так как большинство стран мира не признает Крым территорией России", - сказал он.

Эксперт считает, что Киев "активно ищет любой повод, чтобы Вашингтон все-таки ввел второй пакет против России перед началом предвыборной президентской кампании на Украине".

"Ведомости": вторая волна гуманизации

Газета "Ведомости" комментирует законопроект, внесенный в Госдуму президентом Путиным, который смягчает ответственность для бизнеса. Президентские поправки, считает издание, позволят чаще закрывать дела об экономических преступлениях.

В частности, они расширяют перечень преступлений, по которым уголовные дела в сфере предпринимательской деятельности могут быть прекращены при возмещении ущерба, а также в том случае, если человек впервые совершил преступление.

В список включены нетяжкие преступления, связанные с мошенничеством в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием электронных средств платежа, в сфере страхования и компьютерной информации.

Омбудсмен Борис Титов заявил, что поправки - "большой шаг вперед", и что в тексте был учтен ряд предложений, которые обсуждались рабочей группой [по проблемам бизнеса] под руководством руководителя администрации президента Антона Вайно.

Любое расширение возможности для прекращения дел - хорошая история, говорит сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.

"Бизнес-сообщество давно доказывает: в случае когда речь идет об экономических преступлениях, возмещение ущерба должно быть главным ориентиром, и чем больше статей УК это позволяют - тем лучше. Государство занимается сомнительным делом, когда за экономические преступления наказывает людей, как за терроризм", - говорит он.

Экспертное сообщество и уполномоченный по защите прав предпринимателей давно добивались этих поправок, говорит эксперт "Пепеляев групп" и эксперт аппарата уполномоченного, адвокат Сергей Таут.

"Общий тренд на гуманизацию уголовного законодательства в экономической сфере идет волнами. Последняя была 2,5 года назад, когда были подняты суммы ущерба, с которых начиналось уголовное преследование предпринимателей. Со временем эффект от этих изменений иссяк. По статистике же, число ежегодно возбуждаемых дел в экономической сфере так и не упало ниже 200 000 в год. Поэтому нынешние поправки можно только приветствовать", - цитируют "Ведомости" слова Сергея Таута.

"Коммерсант": работодатели хотят молодых

Россияне старшего возраста опасаются за свою дальнейшую трудовую карьеру и поэтому готовы пройти профессиональное обучение.

Газета "Коммерсант" напоминает, что из-за пенсионной реформы возраст выхода на пенсию в России начнет повышаться уже в 2019 году.

Правительство считает одним из возможных негативных последствий реформы рост безработицы среди тех россиян, кому придется дольше работать.

Чтобы этого избежать, Минтруд планирует потратить на программы переобучения россиян старше 50 лет ежегодно 5 млрд руб.

По данным ВНИИ Минтруда и РЭУ Плеханова, среди россиян в возрасте 50-59 лет не готов учиться каждый третий, примерно каждый девятый заявляет, что ему обучение не требуется.

То есть в совокупности, пишет "Коммерсант", не хотят учиться 44,5% респондентов этого возраста. За счет государства и работодателей в целом по группе готовы учиться 34,7%, еще 17,7% согласны делать это за свой счет.

Максимальная степень согласия с необходимостью обучения у жителей региональных центров, минимальная - у жителей сельских населенных пунктов, при этом и мужчины, и женщины готовы к повышению своей квалификации практически в равной мере.

Оценивая свои перспективы в будущем, большинство (57%) россиян старшего возраста говорят об изменениях в своей профессии, которые принесут компьютерные технологии.

Еще 37%, впрочем, не предполагают такого развития событий. В полное исчезновение своей профессии в ближайшем будущем верят не более 15% опрошенных.

Впрочем, главной проблемой трудоустройства на новом месте россияне старше 50 лет называют не отсутствие профессиональных навыков, а свой возраст: о том, что работодатели "хотят молодых", заявляет 51% опрошенных.

Еще треть жалуется на отсутствие работы в целом или в своей профессиональной сфере, а 10% указывают на неудовлетворительное состояние собственного здоровья.

Газета не исключает, что относительно высокий интерес к переобучению, который пенсионеры продемонстрировали в ходе исследования, теоретически может повысить их конкурентоспособность на рынке труда.

Хотя даже сейчас, отмечает "Коммерсант", после выхода на пенсию продолжают работать около 40% пенсионеров, они в основном занимают низкооплачиваемые позиции.

РИА Новости: "трезвая Россия"

Федеральный проект "Трезвая Россия" и ВГТРК составили рейтинг трезвости российских регионов. О нем, в частности, рассказывает РИА "Новости".

Трезвость регионов оценивали по шести базовым критериям: число умерших от отравления алкоголем; количество больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм; число преступлений, совершенных в состоянии опьянения; региональный объем проданного алкоголя, сила антиалкогольного законодательства, а также нарушения, связанные с незаконным производством алкоголя.

В результате каждому из них присуждался балл, причем, чем меньше его показатель, тем благополучнее ситуация обстоит в регионе.

В пятерке лидеров оказались кавказские республики: Чечня с 12,78 балла, Ингушетия (12,82), Дагестан (14,18), Карачаево-Черкессия (20,02), Кабардино-Балкария (20,7).

Десятку благополучных регионов замыкают Белгородская область (22,51), Тюменская область (22,52), Ставропольский край (23,61), Волгоградская область (24,24), Республика Калмыкия (26,48).

Севастополь, Москва и Санкт-Петербург заняли 17-е, 19-е и 26-е места соответственно.

В пятерке же самых пьющих регионов в порядке убывания проблем с алкоголизмом значатся Чукотский автономный округ, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, и Республика Коми.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си